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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası başarısı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası başarısı

Facebook tarafından düzenlenen Global Üniversiteler Arası Dijital İletişim Yarışması’nda İEÜ’nin ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi ilk üçe girdi.

Birçok ülkeden 53 projenin katıldığı P2P: Facebook Global Üniversiteler Arası Dijital İletişim Yarışması’na İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri, hayata geçirdikleri Çocuk Gibi Bak projesi ile ilk üçe kaldı. Öğrenciler 29 Ocak 2019’da Washington D.C.’de final sunumu gerçekleştirecek.

Araştırmalara göre günümüzün en büyük gündem maddelerinden biri göç sorunu. Kasım 2018 verilerine göre sadece Türkiye’de 3 milyonu aşkın Suriyeli göçmen yaşıyor. Göç nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan topluluklarda çocuklar en çok etkilenen grupların başında geliyor. Çocuk Gibi Bak projesi, mülteci çocuklara karşı yapılan olumsuz söyleme “Dur” demeyi ve üniversite gençliği olarak bu çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyor.

2018’in ikinci döneminde başlatılan projenin danışmanlığını İEÜ iletişim fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Türkel ile İEÜ öğretim görevlisi ve Reklamcılar Derneği 12. Dönem Başkanı Aytül Özkan yürütüyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ‘’öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri ve entelektüel birikimlerini en üst seviyede sağlayabilmek kadar, onların hem yerel hem evrensel gelişmelere duyarlı, toplumsal konuları soran, sorgulayan, gerektiğinde harekete geçebilen ‘sorumlu dünya vatandaşları’ olarak mezun olmaları da temel hedeflerimiz arasındadır. Seçim hakları olmayan sığınmacı çocukların elçisi olarak uluslararası platforma taşıdığımız bu başarı, misyonumuzun somut bir göstergesi oldu’ diyerek öğrencilerinin bu başarısından gurur duyduklarını söyledi.

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