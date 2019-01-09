İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin uluslararası başarısı
Facebook tarafından düzenlenen Global Üniversiteler Arası Dijital İletişim Yarışması’nda İEÜ’nin ‘Çocuk Gibi Bak’ projesi ilk üçe girdi.
Birçok ülkeden 53 projenin katıldığı P2P: Facebook Global Üniversiteler Arası Dijital İletişim Yarışması’na İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencileri, hayata geçirdikleri Çocuk Gibi Bak projesi ile ilk üçe kaldı. Öğrenciler 29 Ocak 2019’da Washington D.C.’de final sunumu gerçekleştirecek.
Araştırmalara göre günümüzün en büyük gündem maddelerinden biri göç sorunu. Kasım 2018 verilerine göre sadece Türkiye’de 3 milyonu aşkın Suriyeli göçmen yaşıyor. Göç nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan topluluklarda çocuklar en çok etkilenen grupların başında geliyor. Çocuk Gibi Bak projesi, mülteci çocuklara karşı yapılan olumsuz söyleme “Dur” demeyi ve üniversite gençliği olarak bu çocukların yaşadığı sorunlara dikkat çekmeyi hedefliyor.
2018’in ikinci döneminde başlatılan projenin danışmanlığını İEÜ iletişim fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selin Türkel ile İEÜ öğretim görevlisi ve Reklamcılar Derneği 12. Dönem Başkanı Aytül Özkan yürütüyor.
İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Uzunoğlu ‘’öğrencilerimizin mesleki bilgi, beceri ve entelektüel birikimlerini en üst seviyede sağlayabilmek kadar, onların hem yerel hem evrensel gelişmelere duyarlı, toplumsal konuları soran, sorgulayan, gerektiğinde harekete geçebilen ‘sorumlu dünya vatandaşları’ olarak mezun olmaları da temel hedeflerimiz arasındadır. Seçim hakları olmayan sığınmacı çocukların elçisi olarak uluslararası platforma taşıdığımız bu başarı, misyonumuzun somut bir göstergesi oldu’ diyerek öğrencilerinin bu başarısından gurur duyduklarını söyledi.
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