Ara
MENÜ
Kampüs Haberleri
KAMPÜS
    Haberler >Kampüs>İTÜ'de robotlar yarışıyor

    İTÜ'de robotlar yarışıyor

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 13:46 | Son Güncelleme:

    Türkiye’nin en büyük uluslararası robotik organizasyonu İTÜRO 2018 başlıyor.

    İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek olan İTÜ Robot Olimpiyatları, 12 – 13 – 14 Nisan’da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayacak olan robotik ve yapay zekâya meraklı lise ve üniversite öğrencileri, bu yıl da İTÜ misafirliğinde heyecanlı ve eğlenceli 3 gün geçirecekler.

    Robotlar 8 farklı kategoride yarışacak

    İTÜRO 2018 kapsamında düzenlenecek 8 farklı kategorideki yarışlar ile hem robotik alanına ilgi duyan gençlerin katılımının arttırılması hem de yarış içi heyecanın tetiklenmesi hedefleniyor. Olimpiyatlarda; merdiven çıkanlardan inşaat yapanlara, renk seçen robotlardan trafikte yolunu bulanlara kadar birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren robotlara rastlamak mümkün.

    Robotik meraklıları bir araya gelecek

    İTÜ Robot Olimpiyatları 2018 kapsamında; yapay zekâ, endüstriyel üretimde robotlar, fiziksel insan robot etkileşimi, robotlar ve araçları gibi konuların anlatılacağı seminerler ve robot etiği paneli de yer alacak. Bu etkinlik ile öğrenciler, Türkiye’de robotik teknolojilerinin gelişimine uluslararası iletişim ve etkileşim sağlayan ve robotik alanında çalışma yapmakta olan akademisyenler ve endüstri temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulacak. Dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda robotik alanında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri