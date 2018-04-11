İTÜ'de robotlar yarışıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Kulübü (OTOKON) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek olan İTÜ Robot Olimpiyatları, 12 – 13 – 14 Nisan’da İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye’nin dört bir yanından katılım sağlayacak olan robotik ve yapay zekâya meraklı lise ve üniversite öğrencileri, bu yıl da İTÜ misafirliğinde heyecanlı ve eğlenceli 3 gün geçirecekler.



Robotlar 8 farklı kategoride yarışacak

İTÜRO 2018 kapsamında düzenlenecek 8 farklı kategorideki yarışlar ile hem robotik alanına ilgi duyan gençlerin katılımının arttırılması hem de yarış içi heyecanın tetiklenmesi hedefleniyor. Olimpiyatlarda; merdiven çıkanlardan inşaat yapanlara, renk seçen robotlardan trafikte yolunu bulanlara kadar birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren robotlara rastlamak mümkün.



Robotik meraklıları bir araya gelecek

İTÜ Robot Olimpiyatları 2018 kapsamında; yapay zekâ, endüstriyel üretimde robotlar, fiziksel insan robot etkileşimi, robotlar ve araçları gibi konuların anlatılacağı seminerler ve robot etiği paneli de yer alacak. Bu etkinlik ile öğrenciler, Türkiye’de robotik teknolojilerinin gelişimine uluslararası iletişim ve etkileşim sağlayan ve robotik alanında çalışma yapmakta olan akademisyenler ve endüstri temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulacak. Dünyadaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda robotik alanında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulunulacak.