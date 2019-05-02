İTÜ’de "BEEZ’ BEE’ZE FESTİVALİ! Binlerce öğrenci bu festivalde buluşuyor
İstanbul Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği’nin önderliğinde, öğrenci kulüp başkanları ve gönüllü öğrencilerinin desteğiyle, bu yıl 3.sü düzenlenecek olan "BEE’Z BEE’ZE FESTİVALİ" ünlü isimlerin sahne performansları ile gerçekleştiriliyor.
Aralarında; Arem Özgüç & Arman Aydın, Necati ve Saykolar, Furkan Çavuş, Bora Duran, yirmi7, Ezginin Günlüğü ve Bedük gibi çok sayıda grup ve isim sahne alacak.
2 gün sürecek olan festival kapsamında; gündüzleri workshoplar,atölyeler, balon futbolu, canlı langırt gibi interaktif oyunlar ve dans gösterileri gerçekleştirilirken, akşamları da konserlerin yanı sıra Dj performansları ve After Party'ler ile sınırsız eğlence yaşanacak.
Ayrıca festival öncesinde başlayan ve festivalin son gününe kadar devam edecek olan Türkiye'nin en büyük üniversite spor etkinliklerinden biri olan ''İTÜ Kulüpler Birliği Spor Oyunları'' turnuva finalleri 2 ve 3 Mayıs’ta oynanacak.
Festival, 18 farklı branştan 1400 sporcuyu bir araya getirerek, festivalin bir parçası olan spor oyunları etkinliğinin ilk 3’e giren sporcularına ve takımlarına son gün festival sahnesinde gerçekleşecek ödül töreniyle madalya ve kupaları verilecektir.
2-3 Mayıs tarihlerinde, Maslak kampüsün ’de gerçekleştirilecek festivale binlerce öğrencinin katılımı bekleniyor…
Festival biletleri ve Konser ve Festival etkinliklerine katılım ücretsizdir.…
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