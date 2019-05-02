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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerİTÜ’de "BEEZ’ BEE’ZE FESTİVALİ! Binlerce öğrenci bu festivalde buluşuyor
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02.05.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

İTÜ’de "BEEZ’ BEE’ZE FESTİVALİ! Binlerce öğrenci bu festivalde buluşuyor

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İTÜ’de "BEEZ’ BEE’ZE FESTİVALİ! Binlerce öğrenci bu festivalde buluşuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Kulüpler Birliği’nin önderliğinde, öğrenci kulüp başkanları ve gönüllü öğrencilerinin desteğiyle, bu yıl 3.sü düzenlenecek olan "BEE’Z BEE’ZE FESTİVALİ" ünlü isimlerin sahne performansları ile gerçekleştiriliyor.

Aralarında; Arem Özgüç & Arman Aydın, Necati ve Saykolar, Furkan Çavuş, Bora Duran, yirmi7, Ezginin Günlüğü ve Bedük gibi çok sayıda grup ve isim sahne alacak.

2 gün sürecek olan festival kapsamında; gündüzleri workshoplar,atölyeler, balon futbolu, canlı langırt gibi interaktif oyunlar ve dans gösterileri gerçekleştirilirken, akşamları da konserlerin yanı sıra Dj performansları ve After Party'ler ile sınırsız eğlence yaşanacak.

İTÜ’de BEEZ’ BEE’ZE FESTİVALİ Binlerce öğrenci bu festivalde buluşuyor

Ayrıca festival öncesinde başlayan ve festivalin son gününe kadar devam edecek olan Türkiye'nin en büyük üniversite spor etkinliklerinden biri olan ''İTÜ Kulüpler Birliği Spor Oyunları'' turnuva finalleri 2 ve 3 Mayıs’ta oynanacak.

Festival, 18 farklı branştan 1400 sporcuyu bir araya getirerek, festivalin bir parçası olan spor oyunları etkinliğinin ilk 3’e giren sporcularına ve takımlarına son gün festival sahnesinde gerçekleşecek ödül töreniyle madalya ve kupaları verilecektir.

İTÜ’de BEEZ’ BEE’ZE FESTİVALİ Binlerce öğrenci bu festivalde buluşuyor

2-3 Mayıs tarihlerinde, Maslak kampüsün ’de gerçekleştirilecek festivale binlerce öğrencinin katılımı bekleniyor…

Festival biletleri ve Konser ve Festival etkinliklerine katılım ücretsizdir.…


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