İTÜ Cibuti’de Mühendislik Fakültesi kurdu

İTÜ ve Djibouti (Cibuti) Üniversitesi arasında imzalanan “Eğitimde İkili İş Birliği Anlaşması” kapsamında sürdürülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 2 yıldır bilim insanlarımız düzenli olarak Afrika ülkesi Cibuti’ye giderek bilgi birikimlerini aktarıyor. Bugüne kadar şehrin çeşitli bölgelerinde dağınık halde yerleşmiş olan Djibouti Üniversitesi, İTÜ’nün de desteğiyle yeni bir kampüse kavuştu. İTÜ,5 fakülte ve 2 enstitünün bir arada bulunacağı kampüsün, Elektrik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin kuruculuğunu üstlendi.



İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Dekanı da katıldı

Kampüsün açılışı düzenlenen görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Törene İTÜ’yü temsilen Elektrik – Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh, Cibuti Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı Dr. Nabil Mohamed Ahmed, Cibuti Üniversitesi Rektörü Dr. Djama Mohamed Hassan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Dr. Abdoulkader Ibrahim Idriss de katıldı.



İTÜ’ye teşekkür

Djibouti halk dansları ve gösterileriyle başlayan açılış töreninde İTÜ Elektrik – Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Şeker, Djibouti Üniversitesi cübbesi giydi. Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh törende, Prof. Dr. Şeker’e ve İTÜ’ye yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti. İTÜ ile yapılan iş birliğinin son derece önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şeker, şöyle konuştu:

“Cibuti’de Elektrik ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin yapılanmasına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İkili iş birliklerine çok önem veriyoruz. Daha önce ders planlarının hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz, meslek ve yabancı dil öğrenimi konusunda bilgilerimizi aktardığımız Djibouti Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği ve İnşaat Mühendisliği bölümleri ilk mezunlarını bu sene verecek.İş birliği çalışmalarımıza devam edeceğiz.”