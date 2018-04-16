İTÜ Çekirdek ile girişimciye destek

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.04.2018 - 09:30, Son Güncelleme:

İTÜ Çekirdek ile girişimciye destek

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İTÜ Çekirdek ile girişimciye destek

Anadolu Efes perakende sektöründe IoT teknolojileri konusunda ürün geliştiren girişimcilere İTÜ ARI Teknokent işbirliği ile destek verecek. İTÜ ARI Teknokent’in erken aşama girişimcilik merkezi İTÜ Çekirdek’e yapılacak başvurunun ardından, programa katılmaya hak kazanan girişimciler Anadolu Efes çalışanlarından mentorluk desteği alma ve İTÜ Çekirdek ayrıcalıklarından yararlanma fırsatı bulacak.

Anadolu Efes, 2018 yılında İTÜ ARI Teknokent ile işbirliği çerçevesinde, Avrupa’nın en iyi 2’nci, dünyanın ise en iyi 3’üncü kuluçka merkezi seçilen İTÜ Çekirdek bünyesinde perakende sektöründe IoT teknolojileri alanında proje geliştiren girişimcileri destekleyecek. İTÜ Çekirdek’e başvurarak seçilen girişimciler önkuluçka aşamasında Anadolu Efes çalışanlarından oluşan mentorlardan, sahip olduğu uzmanlık alanına göre destek alacak ve İTÜ Çekirdek’in açık ofis, eğitim, network gibi imkanlarından yararlanabilecek. Ön kuluçka aşamasını başarıyla bitiren girişimler ise Kasım ayında 7.’si düzenlenecek, finansman ve kuluçka desteğine ulaşmak için yarışılan “Big Bang” etkinliğinde “Anadolu Efes Özel Ödülü”nü almaya hak kazanacak. Anadolu Efes seçilen girişimlerin ticari bir ürüne dönüştürebilmesi için Big Bang etkinliğinde toplam 100 bin TL ödül dağıtacak.

Sektörde bugüne kadar sayısız ilklere imza attıklarını belirten Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “Gençlere ve geleceğe inanan şirket olarak girişimcilik ekosistemini önemsiyoruz. Sektörün gelişimi için yeni iş fikirlerinin başarılı bir şekilde hayata geçmesi çok kıymetli. Akıllı bira musluğu üzerine çalışan, 2016 senesinde operasyonlarını Silikon Vadisi’ne taşıyan yerli girişim Pubinno ile fikir aşamasından bu yana birlikte çalışıyoruz. İTÜ Çekirdek’in paydaşlarından biri olarak tüm yıl boyunca girişimcilerle çok yakından çalışacak ve onlara destek olacağız.” dedi.

UBI endeksine göre Avrupa’nın en iyi 2’nci ve dünyanın en iyi 3’üncü kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek’in kurumsal paydaşlarıyla daha da güçlendiğine değinen İTÜ ARI Teknokent CEO’u Kenan Çolpan, “Sektörlerinin inovasyon potansiyelini yepyeni girişimlerle daha da ileriye taşımak isteyen tüm kurumsal firmaları destekçilerimiz arasına katılmaya davet ediyoruz. İTÜ Çekirdek’e bu yıl yapılan binlerce başvuru, gerekli destek ve ortamla buluştuğunda ilgi duyan tüm sektörleri inovasyon ile dönüştürme potansiyeli taşıyor. Yürüttüğü yenilikçi projeleriyle sektöre değer katan Anadolu Efes ile IoT girişimcilerine değer katacağımıza inanıyoruz.” dedi.

Anadolu Efes desteğiyle İTÜ Çekirdek girişimcisi olmak isteyenler için ise başvurular devam ediyor. Teknolojiye dayalı ürün ve hizmete dönüşebilir, IoT alanında girişimi olan her yaştan girişimci, İTÜ Çekirdek’te yerini almak için www.itucekirdek.com internet sitesi üzerinden başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

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