İşte en 'öğrenci dostu üniversite şehri'...
Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 172 üniversitede yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında sonuçlar belli oldu.
Eskişehir, Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 172 üniversitede yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında, bir kez daha Türkiye birincisi seçildi.
ÜNİAR kurucuları Prof.Dr.Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmada 81 il, 172 üniversitede 26 bin 513 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi. Güven, eğlence, spor, halkla ilişkiler, halkın tutumu, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi konularda öğrencilerin cevaplarına göre belirlenen araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehir, Eskişehir oldu.
Prof.Dr Cemil Yücel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek, Eskişehir'in Türkiye birincisi seçildiğini gösteren sertifikayı verdi. Yücel “Öğrencilerin mutlu olabileceği projeler üreterek, Eskişehir Türkiye’nin öğrenci başkenti durumuna geldi. Hayata geçirdiğiniz başarılı şehircilik çalışmaları ile Eskişehir öğrencilerin gönlündeki okumak istedikleri ilk şehirler arasında yerini alıyor. Kentin her noktası üniversite kokuyor, bu çalışmalarınızdan dolayı Türk gençliği adına sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.
Eskişehirliler, öğrencilerini kendi çocukları gibi sever
Araştırma sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Araştırma sonuçlarının tercih döneminde adayların kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şehrimiz üniversite öğrencilerine hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmamıştır. Eskişehir’i tercih edecek öğrenci arkadaşlarımız da Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olan Eskişehir’de dolu dolu bir eğitim öğretim hayatı geçireceklerinden şüphe duymasınlar. Çünkü Eskişehirliler öğrenci olarak kentimize gelenleri, kendi çocukları gibi sever, bağırlarına basarlar. 2 önemli üniversitesi ile öğrenciler sadece kampuslarda değil, tiyatroları, orkestraları, festivalleri, modern park ve müzeleri ile Eskişehir’in her köşesinde kendilerini her yönden geliştirme imkânı bulacaklardır. Eskişehir’e değer katacak tüm öğrencilerimizi öğrenci başkenti Eskişehir’e bekliyoruz." diye konuştu.
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