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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
24.07.2018 - 16:05, Son Güncelleme:

İşte en 'öğrenci dostu üniversite şehri'...

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İşte en 'öğrenci dostu üniversite şehri'...

Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 172 üniversitede yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında sonuçlar belli oldu.

Eskişehir, Üniversite Araştırmaları Laboratuarı (ÜNİAR) tarafından 81 ilde 172 üniversitede yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırmasında, bir kez daha Türkiye birincisi seçildi.

ÜNİAR kurucuları Prof.Dr.Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen araştırmada 81 il, 172 üniversitede 26 bin 513 öğrencinin birçok farklı alandaki memnuniyetleri belirlendi. Güven, eğlence, spor, halkla ilişkiler, halkın tutumu, sanatsal ve kültürel etkinlikler gibi konularda öğrencilerin cevaplarına göre belirlenen araştırmanın sonucunda üniversite öğrencilerinin yaşamaktan en memnun oldukları şehir, Eskişehir oldu.

Prof.Dr Cemil Yücel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek, Eskişehir'in Türkiye birincisi seçildiğini gösteren sertifikayı verdi. Yücel “Öğrencilerin mutlu olabileceği projeler üreterek, Eskişehir Türkiye’nin öğrenci başkenti durumuna geldi. Hayata geçirdiğiniz başarılı şehircilik çalışmaları ile Eskişehir öğrencilerin gönlündeki okumak istedikleri ilk şehirler arasında yerini alıyor. Kentin her noktası üniversite kokuyor, bu çalışmalarınızdan dolayı Türk gençliği adına sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Eskişehirliler, öğrencilerini kendi çocukları gibi sever

Araştırma sonuçlarından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise “Araştırma sonuçlarının tercih döneminde adayların kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Şehrimiz üniversite öğrencilerine hiçbir zaman hayal kırıklığı yaşatmamıştır. Eskişehir’i tercih edecek öğrenci arkadaşlarımız da Türkiye’nin en yaşanabilir şehirlerinden biri olan Eskişehir’de dolu dolu bir eğitim öğretim hayatı geçireceklerinden şüphe duymasınlar. Çünkü Eskişehirliler öğrenci olarak kentimize gelenleri, kendi çocukları gibi sever, bağırlarına basarlar. 2 önemli üniversitesi ile öğrenciler sadece kampuslarda değil, tiyatroları, orkestraları, festivalleri, modern park ve müzeleri ile Eskişehir’in her köşesinde kendilerini her yönden geliştirme imkânı bulacaklardır. Eskişehir’e değer katacak tüm öğrencilerimizi öğrenci başkenti Eskişehir’e bekliyoruz." diye konuştu. 

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