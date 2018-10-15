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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.10.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

İş dünyası, başarısızlık hikayelerini gençlere anlattı

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İş dünyası, başarısızlık hikayelerini gençlere anlattı

Türkiye’nin önemli başarılara imza atan gençlik oluşumlarından olan İstanbul Gençlik Platformu, iş dünyasının önde gelen isimlerini “Başarısızlık Zirvesi”nde bir araya getirdi. Türkiye’nin lider şirketlerinin yöneticileri gençlere yaşadıkları başarısızlık hikayelerini aktardı.

Türkiye’nin ulusal ve uluslararası arenadaki önemli gençlik oluşumlarından biri olan İstanbul Gençlik Platform, iş dünyasının önemli temsilcilerini düzenlediği “Başarısızlık Zirvesi”nde bir araya getirdi. Etkinliğe; İstanbul Gençlik Platformu Kurucusu Doğa Can Coşar, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel ve Gazeteci-Yazar Özlem Gürses konuşmacı olarak katıldı. Caddebostan Kültür Merkezi’nde 239 farklı okuldan 6 bini aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşen zirvede konuşmacılar, lise ve üniversite çağındaki gençlere kendi hayatlarındaki başarısızlıkları anlatarak gençleri daha cesur ve girişimci olmaya davet etti.

 

Aclan Acar: “Mükemmel, iyinin düşmanıdır”

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, bankacılık mesleğini nasıl seçtiğini ve üniversite eğitime başlamadan önce para kazanmak için girdiği pazarlama şirketindeki başarısızlık öyküsünü katılımcılarla paylaştı. “Mükemmel, iyinin düşmanıdır” diyen Aclan Acar, 45 yıllık çalışma hayatı boyunca edindiği tecrübelerinden yola çıkarak tavsiyelerde bulundu.

 

Doğa Can Coşar: “Zirvenin geliriyle Malatyalı çocuklar için oyuncak kütüphanesi kurulacak”

Birleşmiş Milletler’de Türkiye’yi temsil eden en genç isim olan Doğa Can Coşar, İstanbul Gençlik Platformu’nu İstanbul Erkek Lisesi’nde sınıf temsilcisi seçilemediği için kurduğu anlatarak konuşmasına başladı. Platformun 20 bini aşkın gencin hayatına dokunduğunu söyleyen Coşar, Oyuncak Kütüphaneleri, Küçük Eller Büyük Hayaller, Hayal Atölyeleri gibi projelerinden bahsettikten sonra zirveye katılanlara bir sürpriz yaptı. Zirveye katılım daha önceki yıllarda ücretsiz sağlanırken bu yıl ilk kez 10 liralık bir giriş ücreti alındığını belirten Doğa Can Coşar, Malatya’nın Darende ilçesindeki Ayvalı Köyü’ndeki İstanbul Gençlik Platformu temsilcisine görüntülü bağlandı ve toplanan paralarla köy çocukları için bir oyuncak kütüphanesi kurulacağını açıkladı. Zirveye katılanlardan büyük alkış alan oyuncak kütüphanesinin girişine zirve katılımcılarının isimleri yazılacak.

 

 

Dr. Süha Taşpolatoğlu: “Tıp Fakültesi’ne girdikten sonra doktor olmak istemediğime karar verdim”

Doktor olmakla ilgili hiçbir hayali yokken Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni seçen, ilk yılında pişmanlık duyup Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde mimarlık eğitimi almaya başlayan ve sonra mimar olmak istemediğini anlayıp tıp eğitimine geri dönen Abdi İbrahim CEO’su Dr. Süha Taşpolatoğlu, mezun olduğunda da doktor olmak istemediğine karar verdiğini anlattı. “Ne yapmak istemediğinizi bilmek, en az ne yapmak istediğinizi bilmek kadar önemli” diyen Taşpolatoğlu, “Doktor olarak çalışabilirdim ama hiçbir zaman ihtisas kazanamayacak, başarılı bir doktor olamayacaktım. İyi ki doktor olarak başarısız olmuşum. Bu sayede uzun yıllardır çok severek yer aldığım ilaç sektöründe çalışıyorum” dedi.

 

Bahadır Erdem: “Hayattaki en büyük başarısızlık kötü insan olmaktır”

Sivil toplum ve akademik hayattaki çalışmalarıyla gençlerin hayranlığını kazanan TEV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bahadır Erdem üniversitede eğitim alacağı alanı seçmeden önce otoritesinden çekindiği babasına karşı verdiği mücadeleyi anlatarak sözlerine başladı. Prof. Dr. Bahadır Erdem, İstanbul Hukuk Fakültesi’ni kazandıktan sonra yaşadıklarından çıkardığı dersleri gençlerle paylaştı. Doktora sınavını nasıl kaybettiğini ve kaybetmesinin kendisi için neden iyi olduğunu açıklayan Erdem, “Bazen olmaması gerekiyordur ve olmaz. Hiçbir başarısızlık için benim gibi kafanızı duvarlara vurmayın. Hayattaki en büyük başarısızlık kötü insan olmaktır” dedi.

 

Özlem Gürses’ten Türkiye’nin en başarılı isimlerinin başarısızlık hikayeleri

Gazeteci-Yazar Özlem Gürses, zirvede Türkiye’nin en başarılı isimlerinin başarısızlık hikayelerini anlattığı “Bazen Olmaz” isimli kitabı için yaptığı röportaj videolarını izletirken hem kitap çalışması sırasında hem de gazetecilik yaparken dinlediği başarı ve başarısızlık hikayelerini anlattı.

 

Sadettin Saran: “Kimsenin ne dediğine bakmayın”

"Ankara’dan iş görüşmesi için İstanbul’a davet edildiğinde yol parasını düşünen, devlet memuru bir ailenin çocuğuydum. Hayallerim vardı, bunları anlattığımda ‘Bırak bu saçmalıkları, gerçekçi ol’ diyenler vardı” diyen Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, gençlere “Kimsenin sizin hayallerinizle ilgili ne dediğine bakmayın” tavsiyesinde bulundu. Saran katılımcılarla hayallerinden vazgeçmenin eşiğine geldiği dönemde yaşadıklarını paylaştı.

 

Sinan Öncel: “Çalışmaya erken yaşta başlayın”

Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, gençlere erken yaşta çalışmaya başlamalarını tavsiye etti. Farklı alanlarda da olsa çalışma hayatında edinilen tecrübelerin önemine dikkat çeken Öncel, gençlere yabancı dil öğrenmenin iş hayatına katkısından bahsetti.

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