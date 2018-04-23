İnovasyon yarışması 'Brandstorm' için geri sayım başladı
60 ülkeden öğrenci ve yeni mezunların katılımıyla 26 yıldır süren bir inovasyon yarışması olan ‘Brandstorm’ için geri sayım başladı. Türkiye elemelerine katılan öğrenciler, Paris’te düzenlenecek olan yarışmaya katılmak için ‘geleceğin profesyonel salon deneyimini yaratmak’ adına kıyasıya yarıştılar.
L'Oréal’in 60 ülkeden öğrenci ve yeni mezunların katılımıyla 26 yıldır sürdürdüğü bir inovasyon yarışması olan ‘Brandstorm’ için geri sayım başladı. Yarışmanın bu yılki sponsoru L'Oréal Profesyonel Ürünler Divizyonu olurken, Türkiye elemelerine katılan öğrenciler, Paris’te düzenlenecek olan yarışmaya katılmak için ‘geleceğin profesyonel salon deneyimini yaratmak’ adına kıyasıya yarıştılar.
Tüm üniversitelere açık olan Brandstorm, bu yıl Türkiye’den 1148 başvuru aldı. Türkiye, tüm ülkeler arasında başvuru sıralamasında 7. sırada yer alırken, 67 takımın katıldığı süreçte ön elemeler için seçilen 8 takım arasından 4 takım, ulusal finallere katıldı.
17 Nisan’da gerçekleşen Türkiye Finali’nde 4 Türk takımı, sunumlarını L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Claude Rumpler, Doğu Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Laurent Duffier, L’Oréal Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü Gülşah Camcı Yılmaz, L’Oréal Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman, Prof. Dr. Eser Borak ve saç stilisti Metin Bahçecik’ten oluşan jüri üyelerine yaptı.
Türkiye Finali’nde Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden Aybikem Oruzbeyi, Havva Topalan ve İrem Şen’den oluşan Amigo Takımı birinci oldu. Takımı, 16 Mayıs 2018’deki global finaller için Paris yolculuğu bekliyor.
L'Oréal Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Demet Akman konuyla ilgili olarak; “L’Oréal olarak bu tür yenilikçilik ve yaratıcılık odaklı etkinliklerde üniversiteli gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Genç beyinlerin yenilikçi fikirlerine önem veriyor ve bu fikirleri de çok kıymetli buluyoruz. Şirket olarak ‘Brandstorm’ yarışmasına katılan gençlere işe alım ya da stajda da öncelik tanıyoruz. Yarışmanın hedefi gençlerimize girişimci ruhu aşılamak ve üretken düşünmelerini desteklemek. Bu yıl Türkiye’deki seçmelerde birinci olan ve Paris’teki finalde Türkiye’yi temsil edecek olan Boğaziçi Üniversitesi’nden Amigo Takımı’na başarılar dileriz. Yarışmadaki tüm katılımcılarının her zaman başarılı olmalarını, başarılı işlere ve projelere imza atmalarını dileklerimizle katılımları için çok teşekkür ediyoruz. L’Oréal olarak gençlere farklı pek çok platformda destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Brandstorm’a 3 kişilik takımlar halinde başvuran katılımcılar L'Oréal ve global öğrenciler ile network kurma, 70’ten fazla e-eğitim programına erişebilme ve L’Oreal ekiplerinden mentorluk alma fırsatlarına sahip oluyorlar. Türkiye’de 1. seçilen takım Mayıs ayında, ülkemizi Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak global Brandstorm finallerinde temsil edecek ve teknoloji, marka ya da sürdürülebilirlik alanında 10.000 Euro’luk para ödülü kazanma şansı yakalayacak.
Geçtiğimiz yıl global platformda 25000’den fazla öğrenci ve yeni mezunun katıldığı yarışma için tüm dünyada 34000’in üzerinde başvuru aldı.
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