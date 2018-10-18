İlkokula bile gidememişti, şimdi üniversite mezunlarının umut kapısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberlerİlkokula bile gidememişti, şimdi üniversite mezunlarının umut kapısı
GeriKampüs İlkokula bile gidememişti, şimdi üniversite mezunlarının umut kapısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
18.10.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

İlkokula bile gidememişti, şimdi üniversite mezunlarının umut kapısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İlkokula bile gidememişti, şimdi üniversite mezunlarının umut kapısı

İstanbul'da yaşayan ve çeşitli sebeplerden dolayı ilkokula bile gidemediği için okuma yazmayı kendi kendine öğrenen Ayşe Emanet, kurduğu şirketin şubeleri ile üniversite mezunlarının umut kapısı oldu.

Emanet, 22 yıl önce kurduğu şirketin Türkiye'de şubelerini açmaya başladı. Gelinlik, düğün kıyafetleri ve gelin başı olarak adlandırılan kuaför hizmetlerinin aynı anda verildiği bir konsept oluşturan Emanet'in şubelerine ise rağbet genellikle üniversite mezunlarından.

İlkokula gidemeyen 50 yaşındaki Ayşe Emanet, önce kendi kendine okuma ve yazmayı öğrendikten sonra Halk Eğitim kurslarına katılmaya başladı. Açılan 10'dan fazla kursu başarı ile bitiren Ayşe Emanet daha sonra kendi şirketini kurarak tüm kurslardan edindiği bilgilerle şirketini büyüttü.

Bugün Türkiye genelinde şubeleri bulunan Emanet, "Okuma yazmayı bile bilmiyordum. Kendi çabalarımla kimsenin yardımı olmadan okuma yazmayı öğrenerek okuma yazma belgesi aldım. Daha sonra Halk Eğitim tarafından açılan kuaförlük, el sanatları, dikiş nakış, çeyiz mefruşat, makyaj, estetisyenlik gibi kursları bitirerek bitirdiğim kurslardan öğrendiğim bilgilerin hepsini kullanabileceğim bir şirket kurdum. Bir iğne ve bir iplikle başladığım şirketimde şu anda 150'ye yakın eleman çalışıyor ve bunların çoğu üniversite mezunu..." dedi.

İstanbul, Konya, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ile şube açtıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Ayşe Emanet, "Şubemizi açmak için bize müracaat edenler arasında mimar, gıda mühendisi, dış ticaret uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, sosyoloji okuyan ve hemşireler de bulunmakta. Biz kıyafetten estetik uzmanlığına, gelinlikten ya da gece kıyafetlerinden kuaförlüğe kadar tüm hizmetlerin verildiği bir konsept hazırladık ve bu da çok ilgi gördü. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde şubeler açabilmek" dedi.

İnsanın istediğinde yapamayacağı şey olmadığını söyleyen Ayşe Emanet'in gençlere de bir nasihati var: "Başarısız insan yoktur, işini yarım bırakan insan vardır." 

Kaynak: İHA

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversitelerde cep telefonu yasaklanıyor mu?

Engel tanımadı, çalışırken üniversite kazandı

Gençlere şirketlerden beklentileri soruldu

Kampüsleri dönüştürecek fikirlere destek