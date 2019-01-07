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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberlerİlk şarkısı 140 milyon izlendi, yeni hedef 200 milyon: Eli Türkoğlu
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Kampüs
07.01.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

İlk şarkısı 140 milyon izlendi, yeni hedef 200 milyon: Eli Türkoğlu

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İlk şarkısı 140 milyon izlendi, yeni hedef 200 milyon: Eli Türkoğlu

Çıkışını 'Bu Benim Öyküm' şarkısı ile yapan genç yetenek Eli Türkoğlu ikinci single çalışması “Yokluğunun Ertesi” ile de son dönemlerde en çok konuşulan isimler arasına girdi. Gitar ve piyanodaki yeteneğiyle de sosyal medyada en çok takip edilen isimler arasında olan ve aslen Azerbaycan Türk’ü olan Eli ile 111. sayımızın Tanıyalım sayfasında, yaşamını ve yola çıkış hikayesini konuştuk.

Bu Benim Öyküm diyerek müzik piyasasına giriş yaptın. Peki nedir senin öykün? Eli Türkoğlu kimdir, bize biraz kendinden bahsedebilir misin?

Müzik piyasasına genç yaşta girdim, ama müziğe çocukken başladım. İlk şarkımı üç yaşımdayken söylemişim ve benim öyküm daima buydu. Hayatımda hep müzik oldu, müzikle hayatıma devam ettim hep.

 

Genç yaşında birçok yeteneğin olduğunu görüyoruz. Gitar ve piyano çalmak da bunlardan bazıları. Peki nasıl başladı müzik yolculuğun? Yola çıkmadan önce ilk desteğini kimden aldın?

Gitar ve piyanoyu kendim öğrendim. Müzikle ilgili hemen her konuda kendi kendimi geliştirdim. Şarkılarımı yaymak için de sosyal medyayı kullandım. Yaptığım müziği insanlara tanıtmak için Instagram’da videolar paylaşmaya başladım. Böylece bir kitleye ulaşmış oldum. Yani kendimden başka destekçim yoktu diyebiliriz. 😊

 

Türkiye’ye gelişin nasıl oldu? Artık burada yaşamaya karar verdiğini biliyoruz. Müzik eğitimine devam edecek misin?

Türkiye’ye gelişim de Instagram sayesinde oldu. Instagram’da videolar paylaştıkça takipçi sayımın da yükseldiğini gördüm. Ardından Darkndarkmusic şirketi beni keşfetti ve daha sonra Türkiye’ye davet edildim. İstanbul’a geldim ve artık daha bilinçli, daha profesyonelce ilerlemeye başladık. Buradaki müzik iklimine alışmak ve daha iyi bir kariyer planı yapabilmek için eğitimler alıyorum. Bir süre daha devam edecek bu böyle. İyi olacağını umuyorum.

 

“Yaptığım müziği insanlara tanıtmak için Instagram’da videolar paylaşmaya başladım. Böylece bir kitleye ulaşmış oldum. Yani kendimden başka destekçim yoktu diyebiliriz.”

İlk şarkısı 140 milyon izlendi, yeni hedef 200 milyon: Eli Türkoğlu

İlk albümde kimlerle çalıştın? Şarkı yayınlandıktan sonra gelen ilk tepkiler nasıldı?

Henüz bir albümüm yok. Tekli (single) çalışması, “Bu Benim Öyküm”le ilk adımı attım ve şarkının başarısı beni bu noktaya kadar getirdi. Bu yolda birlikte yürüdüğümüz insanlar, Tuğçe Kandemir, yapımcım, menajerim, yönetmenimiz Mustafa Özen, aranjörümüz Özkan Meyden ve Alican Özbuğutu ve isimsiz birçok kişi beni destekledi, hepsine minnettarım. Şarkıya olan tepkiler çok güzeldi. Ve bence herkes kendi öyküsünden bir parça bulduğu için şarkı herkes tarafından sevildi.

 

İkinci single çalışman “Yokluğunun Ertesi” kısa zaman önce yayınlandı. Nasıl gidiyor? Bu albümde kimlerle çalıştın?

İkinci şarkımız da güzel gidiyor. Hedefim önceki şarkıda yakaladığımız başarının da üzerine çıkmak. Bu teklide de çok değerli insanlarla çalıştık. Şarkının sözlerini Gözde Ançel yazdı, müzikse Buray’a ait. Yönetmenimiz Mustafa Özen de harika bir klip çekti. Aranjörümüz Osman Çetin’e de çok şey borçluyuz.

 

Bir sonraki çalışmada senin söz ya da bestelerini görebilir miyiz? Bu anlamda çalışmaların var mı?

Eskiden kendi bestelerim, güzel şarkılarım vardı ama şu an yazmıyorum. Belki ilerde onların içinden en güzelini seçip insanlara güzel bir şekilde sunabilirim. Ancak şimdilik bunun için erken sanırım.

 

Gelecek planlarından bahsedelim biraz da. Müzikle ilgili, müzik hayatınla ilgili planlar yaptın mı? En büyük hayalin nedir?

Gelecekle ilgili tek planım, daima kendimi aşmak aslında. Her defasında daha da güzel şarkılar yapmak. Hatta belki ilerde bir arabesk albümü yaparım. Önemli organizasyonlarda, büyük sahnelerde konserler vermek, daha fazla insanla buluşmak da hayallerimi süslüyor.

 

Senin kendine örnek aldığın ya da ilham aldığın Türk sanatçılar kimler?

Ben tam bir arabesk aşığıyım. Bir çırpıda sayabileceğim isimler; Cengiz Kurtoğlu, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses. Ancak daha birçok kıymetli sanatçı var tabii. Umarım bir gün ben de birileri için örnek olabilirim.

 

“Herkesin kendi yolu var ve bu yolda başarılı olmak için yaş önemli bir kriter değil bence.”

İlk şarkısı 140 milyon izlendi, yeni hedef 200 milyon: Eli Türkoğlu

Son dönemde yaşlarınızdan dolayı Aleyna Tilki ile bir benzerlikten bahsediliyor? Sen neler düşünüyorsun çok genç yaşta müzik piyasasında olmakla ilgili?

Herkesin kendi yolu var ve bu yolda başarılı olmak için yaş önemli bir kriter değil bence. Allah herkese bir kader yazmış, herkese bir yol çizmiş. Ben de kendi yolumda ilerliyorum. Herkes için hayırlısı.

 

Son olarak seni canlı dinlemek, görmek isteyen hayranların için bize verebileceğin bir konser takvimin var mı?

Şimdilik bir konser takvimimiz yok ama en yakın zamanda tüm etkinlik haberlerimizi paylaşacağız. Sevenlerimden beni takipte kalmalarını, izlemeye devam etmelerini diliyorum. Hepsine buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler...

 

 

Röportaj: Tuğba Badal

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