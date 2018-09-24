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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberlerİlham veren hikayeler biriktiren girişimci avcısı: Ceyhun Kuburlu
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24.09.2018 - 09:42, Son Güncelleme:

İlham veren hikayeler biriktiren girişimci avcısı: Ceyhun Kuburlu

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İlham veren hikayeler biriktiren girişimci avcısı: Ceyhun Kuburlu

96. sayımızın Tanıyalım sayfasını bir girişimci avcısına ayırdık. Kendisi, Türkiye’nin son 20 yılında girişimciliğin en büyük örnekleri arasında yer alan ve başarı hikayeleriyle ekonominin ilham kaynağı olan 10 iş insanıyla yaptığı röportajları tek çatı altında topladı. Son zamanlarda ilk kitabı “Deli Misin Sen?” ile gündemde olan, İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu, ekonomi gazetecisi Ceyhun Kuburlu ile söyleştik.

Cem Boyner’den Vahap Küçük’e; Nevzat Aydın’dan Acun Ilıcalı’ya birbirinden başarılı isimlerle ilham veren röportajlar yaptınız. Tüm bu hikayeleri bir araya getirme fikri nasıl doğdu?

İnsan hikayeleri hayatımızda çok fazla yer tutuyor. Bir kafenin veya restoranın başarılı olduğunu gördük mü hemen hikayeyi paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Bu kitaptaki hikayeler de dilden dile dolaşıyordu. Ancak biz bu hikayelerin hep başarılı kısımlarını gördük. Arkadaki göz yaşlarını, isyanlarını, kızgınlıklarını ve tükenmişliklerini bilmiyorduk. Bunları biraz daha gündeme getirmek istedik. Nasıl başardılar ve zorluklarda neler yaptılar? Günümüzde çalışan ve girişimcilere ilham kaynağı olmasını sağlamak için böyle bir çalışma yaptık.

Kitapta yer alan isimleri belirlerken kriterleriniz neydi? Onların başarı öykülerinde sizi ne motive etti?

Aslında burada kişilerin değil şirketlerin öyküsünü yapmayı tercih ettik. Çünkü en çok gelen olumsuz yorumlardan birisi de “Ali Sabancı, zaten zengin. Nasıl girişimci olsun?” diyorlardı. Ama kimse Pegasus’tan önce 30 tane havayolu şirketinin battığını bilmez. Bugün hala THY ile birlikte en güçlü havayolu şirketinin Pegasus olduğunu görmüyorlar. Yani burada müthiş bir başarı hikayesi var. Tüm havayolu şirketleri batarken birisi çıkıyor ve “Ben bu işi yaparım arkadaş” diyor, hem de “Deli misin sen?” diyenlere inat. İşte kitabın hikayesi de bu. Hem isimler hem de şirketler gerçekten muazzam bir başarı öyküsü yaratıyorlar. Buradaki şirketlerin en önemli özelliği de 2001 krizinde kurulmaları. Krizleri nasıl fırsata çevirebileceklerine yönelik harika hikayeler var.

Kitapta sadece bir girişimci kadına rastladık. Bu, ülkemizde girişimcilik alanında erkeklerin kadınlardan daha fazla alana sahip olduğuyla mı yoksa yazarın özel tercihiyle mi açıklanabilir? Özel bir tercihse bu tercihin sebepleri nelerdir?

Tek kadın olmasını bilerek tercih ettik ki tüm kadınları o isme odaklayalım istedik. En başarılı öyküyü seçtik. Yıkılıp tekrar ayağa kalkabilen bir kadın Gamze Cizreli… Her şeyini kaybettiği gün başlayan bir öyküsü var. Bu kitapta birkaç tane kadın hikayesi olsaydı eminim bu kadar dikkat çekmeyecekti. Bugün zirvede. Hem de bunu tek başına yapmış. Yaşadığı acı olaylar onu zirveye taşımış. Düşünün, bir iş kuruyorsunuz ve eşinizle ortak oluyorsunuz. Günün sonunda bakıyorsunuz ki sadece yüzde 1 hisseniz var. 6 ay boyunca kapanıp tekrar ayaklarınızın üzerinde tekrar zirveye çıkıyorsunuz. Hem de global arenada…

İlham veren hikayeler biriktiren girişimci avcısı: Ceyhun Kuburlu

Birçok üniversitenin de gerek seminerler gerekse uygulamalı eğitimler konusunda kayda değer adımlar atmaya başladığı düşünülürse günümüzde üniversite – sektör ilişkisini nasıl yorumluyorsunuz?

Maalesef çok yetersiz. Bugün Türkiye’deki tüm sanayi kuruluşları mühendis ilanları veriyor. Bu mühendisler neden fabrikalarda çalışmak istemiyor, bunları irdelemek lazım. Mezunların çoğu sıfır bilgi ile iş hayatına girmeye çalışıyor. Bu konuda atılması gereken çok adım var. Kitaptaki iş dünyası temsilcileri de bu konuda çok yakınıyor.

Bu kitabın girişimci adayı üniversite öğrencilerine katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kitap sadece girişimcilere ilham veren hikayelerden oluşmuyor. Aynı zamanda beyaz yakalı çalışanlar için de birçok öneri sunuyor. İş hayatında zirveye çıkmak için neler yapılmalı, başarının sırları gibi birçok konuda aydınlatıcı ve çözüm önerileri bulunuyor. Profesyonel yönetici olmanın sırları da bu kitabın içerisinde…

 

Röportaj: Özge Yağmur

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