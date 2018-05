İletişim öğrencilerinden yaratıcı öğrenci festivali: Project'04 başlıyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’ndeki tüm bölümlerin işbirliğiyle düzenlenen “Project’04”, deneyimleyerek öğrenme anlayışı doğrultusunda öğrencilerin yıl boyunca meydana getirdikleri projeleri seyircisiyle buluşturacak. “Sınırlar” olarak belirlenen ana tema çerçevesinde kurgulanan festival bu yıl dördüncü kez düzenleniyor. 8 Mayıs günü Gülbaba Müzik’ten Serhan Lokman ve Ahmetcan Taşdemir’in “sınırlar” temasına özgü performansıyla açılışı gerçekleştirilecek Project’04,27 Mayıs tarihine dek santralistanbul Kampüsü’nde, tüm sanatseverlere açık olacak. Casper’ın teknoloji ana sponsorluğunda düzenlenecek sergide, 11 ve 17 Mayıs tarihlerinde Sanal Gerçeklik (VR) etkinliği de yer alacak.

Gücünü Yaratıcılıktan Alan Öğrenci Projeleri

Project’04’ün ana sergisinde katılımcılar; ödüllü reklam kampanyaları, video işleri ve çeşitli enstalasyonlarla farklı tecrübeler deneyimleyecek. Reklamcılık Programı öğrencilerinin Uluslararası Af Örgütü, Yapı Kredi ve Atasay gibi sivil toplum örgütleri ve farklı kurumlar için hazırladıkları kampanya ve afiş çalışmalarından örnekler festivale dahil olacak.

Project’04’e, Halkla İlişkiler Programı öğrencileri, sonbahar döneminde düzenledikleri dijital iletişim çağı üzerine “Yeni Gelenek Dijital Gelecek” başlıklı konferanstan video seçkilerle katılacak. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı öğrencileri ise model Ece Begüm Yücetan, haberci Ahu Özyurt, futbolcu ve teknik direktör Oğuz Çetin gibi isimlerin konuk olduğu 10 Dakika isimli TV programından seçkilerin yanı sıra yıl boyunca başarılı yayınlar yapan Sound Picnic, Şehirde Sanat programlarından ilgi çekici bölümleriyle ziyaretçileri karşılayacak. Bölüm öğrencilerinin BİLGİ İletişim Fakültesi Dr. öğretim üyesi Ethem Özgüven ve öğretim üyesi Oğuz Yenen tarafından düzenlenen atölyeler kapsamında hazırlanan kısa film çalışmaları seyredilebilecek.

Sinema ve Televizyon Programı öğrencileriyse kısa metraj filmleri ve enstalasyon çalışmaları ile Project’04’e katılacak. Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğrencilerinin hazırladığı “Kök” konseptli sergi de Enerji Müzesi’nde ve ÇSM Ana Galeri’de ziyaret edilebilecek.

Atölye ve performanslarla dolu dolu bir festival

Project’04, farklı disiplinlerin tanıtılmasına destek olmayı hedefleyen farklı atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak. 14 Mayıs Pazartesi günü, Özgür Devrim Akçay yönetiminde, katılımcıların ritmi algılamayı ve dinlemeyi öğrenmelerini, kolektif olarak müzik üretmelerini amaçlayan “Perküsyon ve Beden Perküsyonu” Atölyesi ve Müjde Mısırlı’nın eğitmenliğinde Yoga Atölyesi gerçekleştirilecek.

santralistanbul Kampüsü’nde, 15 Mayıs Salı günü E3 Binası’nın 103 no’lu salonunda İletişim Fakültesi öğrencilerinin son yıllarda ürettikleri filmler yönetmenlerinin de katılımıyla gösterilecek. 16 Mayıs’ta ise Sahne Sanatları Programı öğrencilerinin “Bedenler&Teknolojiler” dersi kapsamında kurguladıkları performansları ve enstalasyonlar saat 20.00’de Enerji Müzesi’nde izlenebilecek. 23 Mayıs Çarşamba günü ise “Yönetmenlik ve Prodüksiyon” dersi kapsamında öğrencilerin kendileriyle ilgili konulara ve yaratıcı süreçlerine yakın buldukları “İkinci Yeni” şairlerinin şiirlerinden esinlenerek oluşturdukları “Metafor” performansı sergilenecek. Aynı gün saat 18.00’de atölye süreci üzerine Fulya Peker ile toplantı gerçekleştirilecek.

Woody Allen’ın “Tanrı” isimli oyunu ise Kubilay Karslıoğlu’nun yönetmenliğinde Sahne Sanatları Programı öğrencileri tarafından sahnelenecek. santralistanbul Kampüsü, Green Studio’da izleyicilerle buluşacak oyun, ücretsiz olarak 24, 25 ve 27 Mayıs tarihlerinde izlenebilecek.

“Sınırlar” üzerine konuşmalar

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi üyeleri ve öğrencileri arasında disiplinlerarası bir tartışma ortamı sağlamayı amaçlayan konferans ve konuşmalar daProject’04 festivalinde yerini alacak.

Açık Hava Konuşmaları 10 ve 22 Mayıs tarihlerinde, Sedat Girgin, Bülent Gültek, Gökçe İrten, Maya Yıldırım, Burak Kabadayı gibi birçok farklı alandan sanatçı ve yaratıcı kişiler, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Festivalde, 18 Mayıs Cuma günü ise alanında uzman BİLGİ’li akademisyenler Prof. Dr. Ayhan Kaya, Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci, Prof. Dr. Uğur Tanyeli, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Prof. Dr. Alan Duben ve grafik tasarımcı Bülent Erkmen ile sanatçı CANAN’ın katılımlarıyla “sınırlar” temalı bir konferans gerçekleştirilecek.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ilk kez festivalde

Bu yıl Project’04’e ilk kez dahil olan Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, tasarımlarını öğrencilerin yaptığı altı farklı oyun ile festivalin ana sergisine katılacak. Genel temasını “sınırlar” kavramının oluşturduğu, A Way Out, Inside, Retirement, Sınır İttirmece, To York ve Way of Mouse oyunları festivalde sergilenecek.