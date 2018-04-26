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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Kampüs
26.04.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

İlaç sektöründeki kariyer fırsatları üniversitede konuşuldu

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İlaç sektöründeki kariyer fırsatları üniversitede konuşuldu

İbrahim Etem-Menarini yöneticileri Koç Üniversitesi Kariyer Günleri’nde farklı üniversitelerin Mühendislik, Kimya, Eczacılık fakültelerinde okuyan öğrencilerle bir araya gelerek ilaç sektöründeki kariyer fırsatlarını paylaştı.

Koç Üniversitesi Kariyer Günleri’ne İnsan Kaynaklarından sorumlu yönetici Melis Aslanağı, Medikal departmandan sorumlu yönetici Dr. Meltem Karataş ve Satın Alma departmanından sorumlu yönetici Zahide Yenihayat katıldı. Üniversite öğrencileri ile bir araya gelen İbrahim Etem- Menarini ekibi, sağlık sektörü ile ilgili öğrencilere bilgi verdi, kariyerlerini yönlendirmeleri için öğrencilerin merak ettikleri soruları yanıtladı.

Toplantıda, İbrahim Etem-Menarini’de çalışmanın ayrıcalık olduğunu vurgulayan Melis Aslanağı, “Ülkemizin en köklü ilaç firmalarından biri olan İbrahim Etem- Menarini olarak “İnsan İçin Değer” vizyonu ve insana, yaşama ve geleceğe değer katma misyonuna sahibiz. Bu yaklaşımımız ile yüksek nitelikli ve güven duyulan yapımızı sürekli geliştirmeyi, çalışanlarımızın şirkete olan güvenini ve insanlar için ürettiğimiz ürün ve hizmetlerden memnuniyeti artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Öğrencilere staj ve İbrahim-Etem Menarini’nin sunduğu geniş kariyer olanaklarını da dile getiren Aslanağı, “İster mühendis olun ister doktor İbrahim Etem- Menarini’de çalışanlarımıza geniş kariyer fırsatları sunuyoruz. Sahada ürün tanıtımı yapabileceğiniz gibi üretim tesislerimizde ya da merkez ofisimizde farklı görevlerde sorumluluk üstlenebilirsiniz” diye sözlerini sürdürdü.

Zahide Yenihayat, dünyada ve Türkiye’de büyüyen ilaç sektörünü öğrencilere aktarırken sektörün iş imkânı ve kariyer fırsatlarının geniş olmasını dile getirdi. Yenihayat, “İbrahim Etem- Menarini olarak beşerî ürünler, tüketici sağlığı ürünleri, hayvan sağlığı ürünleri olmak üzere birçok farklı ürünü kullanıcılarla buluşturuyoruz. Bilim sürekli değişiyor, gelişiyor. Teknoloji alanındaki gelişmeler bilimin ilerlemesini etkiliyor. İlaç sektörü de bu devinimi sağlayan en büyük sektörlerden bir tanesi. Köklü geçmişe sahip İbrahim Etem-Menarini olarak da bu gelişimi yakalayacak imkanları yaratıyoruz” dedi.

Dr. Meltem Karataş “İlaç sektörü ile birlikte insanların sağlıklı yaşama kavuşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlaç sektöründe farklı birçok alanda kariyer sahibi olabilirsiniz. Dinamik yapılı İbrahim Etem- Menarini’de, ürün tanıtım temsilcisi olabilir, pazarlama alanında yönelirseniz ürün müdürü pozisyonuna da gelebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda farklı alanlarda çalışmak isterseniz, diğer birimlere rahatlıkla geçebilirsiniz.” diyerek öğrencilerin kariyerlerini nasıl yönlendirecekleri ile ilgili bilgiler aktardı.

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