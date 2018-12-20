İğrenç Yemekler Müzesi: Kurtlu peynir, Çin faresi
Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde açılan 'İğrenç Yemekler Müzesi' ziyaretçilerine alternatif yiyecekler sunuyor.
Sergide kurtlu peynir, balık testisi suşisi, Çin faresi şarabı gibi 'iğrenç' olarak ifade edilen lezzetler yer alıyor.
Euronews'ten Bahtiyar Küçük'ün haberine göre, müzeye girişte ücretsiz kusma torbası verilen ziyaretçiler söz konusu iğrenç yemeklerden bazılarını tatma fırsatı buluyor.
Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen yemeklerin sergilendiği müze ilk olarak İsveç'in Malmö kentinde açılmıştı. Müzedeki 80 çeşit yemek arasında kuzu gözü çorbası, çürümüş köpek balığı eti, kavrulmuş Peru domuzu gibi yiyecekler bulunuyordu.
Galeri müdürü Anthony Morey sergi ile ilgili, “Bizim iğrenç bulduğumuz yemeklerin başkaları için lezzetli, bizim yediklerimizin başkaları için tahammül edilemez olduğunu fark ediyoruz” dedi.
Müzede yer alan yemekler arasında fermente edilmiş köpek balığı, İsveç’in ağır kokusuyla bilinen mayalanmış ringa balığı gibi yemekler bulunuyor.
İğrenç Yemekler Müzesi 17 Şubat 2019’a kadar ziyaretçilere açık olacak.
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