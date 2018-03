İçindeki vahşi ruhu uyandır!

5 MART İSMİNİN HİKAYESİNİ ÖĞRENME GÜNÜ

Adının ne anlama geldiğini biliyor musun? Tarihi, dini, masalsı bir anlamı olabilir mi mesela? Hangi ülkeden veya kültürden geldi? Bunların hepsi bugün sormanız gereken sorular ve tabii ki biraz araştırma yaparak onları bulmanız gerek! Ünlü bir film yıldızından esinlenmiş olabilirler ya da annenizin sevdiği bir kitap karakterinden… İsminin Hikayesini Öğrenme Günü, adınızın hikayesini öğrenmek için muazzam bir mazeret. Ailene adının ne olduğunu sorabilir, hatta daha yaşlı akrabalarından soyadının geçmişine dair belki de telif hakkı talep edebileceğin bir şey öğrenebilirsin. Üstelik adının anlamını bulmak ve geçmişine bakmak özellikle son günlerde hiç de zor değil. Hazır, soyağacı muhabbeti de bu kadar revaçtayken bunu da aradan çıkarıver. Sadece adınızın anlamını öğrenmekle kalmıyor, nesiller boyu isimlerin nasıl değiştiğine, yaşadıkları dönüşüme de şahit oluyorsun.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Yıl 1957. New York’ta daha iyi koşullarda çalışma istemiyle başlatılan bir grev… Polisin işçilere saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi ve çıkan yangında barikatları aşamayarak can veren 120 kadın. İşte 8 Mart’ı önemli kılan olay bu. Hayatın her alanında eşitsizlikle mücadele veren kadınların kazanılmış hakları doğrultusunda mevcut farkındalığı artırmak. Kültürel faktörler, toplumsal statüler, medyanın dili ve tüm bunlarla erkin yüceltilmesi doğrultusunda hala “kadına” şiddeti tartışmak zorunda kaldığımız bir çağ yaşıyoruz. Siz de birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da yerimizde saydığımızı düşünmüyor musunuz? Kadınların tarihini hatırlıyor; önemli olayları, kilometre taşlarını ve başarılarını vurguluyoruz evet ama bunu yapıyor olmak gün geçtikçe şiddetlenen kadına yönelik tavrı yumuşatmak için ne kadar yeterli? Bugün, bu farkındalık için ne yaptığın sorusunu kendine sor ve gerçekten ufak bile olsa harekete geçmeyi dene. Farklı ülkelerdeki farklı sorunlara karşı duyarlı olmaya çalış. Bakış açını genişlet, sokağa çık ve kendini seni zorlayan her alanda görünür kıl. Orada olduğunu biliyorsun, hisset ve içindeki vahşi ruhu uyandır.

10 MART MARIO GÜNÜ

Bir döneme damgasını vurmuş o kahramanı hatırlamanın tam zamanı! Çocukluğunu 80’lerde ve 90’larda büyüyenler toplanın, bugün Mario Günü! Çevrimiçi oyun tutkunlarının iyi bildiği üzere 3D teknolojinin adeta boyut atladığı günümüzde oyun kavramının temelleri Nintendo oyunlarının en ünlü karakteri Mario’nun prensesi kurtarma hikayesiyle atılmıştı. İlk kez Donkey Kong oyununda karşımıza çıkan ve 262 milyon satarak dünyanın en başarılı video oyunu unvanını kazanan Mario, günümüz oyunlarının görsel dünyasını yaratırken atılan adımlarda oyun endüstrisi ve teknolojik atlamalar için oldukça büyük önem taşıyor. Peki, Mario Günü nasıl kutlanır? Tabii ki bu süper oyunu oynayarak… Şimdilerde atari kültürü pek revaçta olmasa da çevrimiçi sitelerde bu nostaljiyi yaşamak mümkün. Mario Günü’nü kutlamanın tek yolu bu değil elbette. Asıl olayı, tüm bu teknoloji ağının iletişimimizi kesmediği zamanlara ve birbirimizi fark ettiğimiz anlara göz kırpması… Birbirimizle zaman geçirmeyi unuttuğumuz böyle bir zamanda birbirimizi sevdiğimizi hissettirmenin tam vakti!