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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Hürriyet Kampüs ile Myfest Gençlik Festivali'nde partiledik!

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Hürriyet Kampüs ile Myfest Gençlik Festivali'nde partiledik!

Hürriyet Kampüs ile partilediğimiz 14. Myfest Gençlik Festivali'nde üniversiteliler eğlencenin dibine vurdu.

Bu yıl 20-23 Nisan tarihleri arasında 14.sü düzenlenen Türkiye’nin bir çok üniversitesinden gençlerin katılımını sağladığı Myfest Gençlik Festivali, Antalya Side Pegasos World Hotel’de gerçekleştirildi.

Onlarca üniversiteden binlerce gencin katıldığı festivalde Demet Akalın, Hande Yener, Ceza, Burak Yeter, Yener Çevik, Norm Ender gibi ünlü sanatçılar festival severlere unutulmaz 3 gece 4 gün yaşattılar. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Myfest’te gençler bir yandan yarışırken, diğer yandan otel içi konserler ve havuz partileri ile de eğlencenin keyfini çıkardılar.

Hürriyet Kampüs ile Myfest Gençlik Festivalinde partiledik

Demet Akalın, Hande Yener feat Çağın Kulaçoğlu, Ceza, Burak Yeter, Hande Ünsal, Yener Çevik, Norm Ender Deniz Kabu ve daha birçok Dj'in sahne aldığı festivale katılan gençler son dönemde festivallerin gözdesi haline gelen Face Art (Yüz Boyama Sanatı), Body Art (Vücut Boyama Sanatı) gibi birbirinden farklı etkinliklere katılarak hayatları boyunca unutamayacakları hatıralar biriktirdiler.

Hürriyet Kampüs ile Myfest Gençlik Festivalinde partiledik

Geçtiğimiz yıl flamingo konseptiyle dikkatleri üzerine çeken Myfest, Safariland konsepti ile de bu yıl da gençlerin takdirini kazandı. Önümüzdeki yıl hangi konsepti uygulayacağı merak konusu olan Myfest, önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi…

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