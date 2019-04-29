Hürriyet Kampüs ile Myfest Gençlik Festivali'nde partiledik!
Hürriyet Kampüs ile partilediğimiz 14. Myfest Gençlik Festivali'nde üniversiteliler eğlencenin dibine vurdu.
Bu yıl 20-23 Nisan tarihleri arasında 14.sü düzenlenen Türkiye’nin bir çok üniversitesinden gençlerin katılımını sağladığı Myfest Gençlik Festivali, Antalya Side Pegasos World Hotel’de gerçekleştirildi.
Onlarca üniversiteden binlerce gencin katıldığı festivalde Demet Akalın, Hande Yener, Ceza, Burak Yeter, Yener Çevik, Norm Ender gibi ünlü sanatçılar festival severlere unutulmaz 3 gece 4 gün yaşattılar. Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Myfest’te gençler bir yandan yarışırken, diğer yandan otel içi konserler ve havuz partileri ile de eğlencenin keyfini çıkardılar.
Demet Akalın, Hande Yener feat Çağın Kulaçoğlu, Ceza, Burak Yeter, Hande Ünsal, Yener Çevik, Norm Ender Deniz Kabu ve daha birçok Dj'in sahne aldığı festivale katılan gençler son dönemde festivallerin gözdesi haline gelen Face Art (Yüz Boyama Sanatı), Body Art (Vücut Boyama Sanatı) gibi birbirinden farklı etkinliklere katılarak hayatları boyunca unutamayacakları hatıralar biriktirdiler.
Geçtiğimiz yıl flamingo konseptiyle dikkatleri üzerine çeken Myfest, Safariland konsepti ile de bu yıl da gençlerin takdirini kazandı. Önümüzdeki yıl hangi konsepti uygulayacağı merak konusu olan Myfest, önümüzdeki yıllarda da adından sıkça söz ettirecek gibi…
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