Her 4 yıllık üniversite mezunu hakim olabilecek
Resmi Gazete’de yayımlanan KHK’ya göre, hakim olabilmek için herhangi bir 4 yıllık fakülte diploması yeterli olacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan 703 numaralı kararnameye göre, hakim olma şartında değişikliğe gidildi. Buna göre, hakim olmak için herhangi bir 4 yıllık üniversite diploması yeterli olacak.
Oda Tv’nin haberine göre, konu ile ilgili açıklama yapan Hakim Nuh Hüseyin Köse, “703 sayılı KHK' nin 136/à maddesine göre herhangi bir 4 yıllık lisans diploması olan idari yargıç olabilecek.” ifadelerini kullandı.
“Fizik tedavi, veterinerlik, Fransızca, iklim mühendisliği, ilahiyat, sumeroloji, tıp gibi en az 4 yıllık bölüm mezunlarının idari yargıç olmalarının önündeki yasal engel kaldırıldı.” diyen Hakim Köse, mesajlarını şöyle sürdürdü:
“KHK'nın 136/a madde/fıkrasına göre; bakanlığın ihtiyaç duyacağı diğer alanlarda en az dört yıllık üniversite mezunu olmak şeklindeki değişiklikle, bakanlığa, 4 yıllık herhangi bir alanda lisans diploması olanları idari yargı sınavına sokma yetkisi verilmiş oldu.”
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