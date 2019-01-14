Hem radyo hem tiyatro oyunu: Radyatro

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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14.01.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

Hem radyo hem tiyatro oyunu: Radyatro

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Hem radyo hem tiyatro oyunu: Radyatro

İster gözlerinizi kapatıp dinleyin, ister sahnedekileri şaşkınlıkla izleyin…

Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona iddialı oyunu “Radyatro” ile başladı.Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Aslında bir radyo oyunu olan ama dünyada ilk kez tiyatro oyununa çevrilen bu oyun diğerlerinden oldukça farklı. Oyuncular radyo efektlerini kendi malzemeleriyle yapıp aynı zamanda oyunu sahneliyorlar. Radyatro, 5 oyuncu 40 Karakter ve 60 efekt malzemesi ile gerçekleşecek oyun ile seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor.

Hem radyo hem tiyatro oyunu: Radyatro

5 oyuncu 40 karakter 60 efekt malzemesi!

Tahta bardaktan at sesi, küvetten dalga sesi, dikiş makinasından tramvay sesi, balondan martı sesi... kibrit kutusu, ütü, ızgara teli, bisiklet tekerliği gibi 60 farklı malzemeden hayatın içinden sesler olduğunu gördüğümüz oyunda, sinemada kullanılan ses efektleri canlı olarak sahneye uyarlanarak, Jules Verne'nin '80 günde Dünya Turu' canlandırılıyor.

Bir İngiliz beyefendisi olan Phileas Fogg'un hayatı, kalktığı andan yattığı ana kadar planlıdır. Phileas Fogg'un yaşamında sürprizlere yer yoktur. Ama bir gün Reform Kulüp'teki arkadaşlarıyla dünyayı 80 günde dolaşacağına dair bahse girer. Fogg, bu bahis için tüm servetini ortaya koyar. Uşağı Passepartout'yu da yanına alarak dünyanın dört bir tarafında maceradan maceraya atılır. Bakalım, Phileas Fogg dünyayı 80 günde dolaşmayı başarabilecek midir?

‘Radyatro' oyununda Özdemir Çiftçioğlu, Savaş Özdural, Fatih Özacun, Pelin Turancı ve Fatih Gülnar oynuyor. 

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