Hem radyo hem tiyatro oyunu: Radyatro
İster gözlerinizi kapatıp dinleyin, ister sahnedekileri şaşkınlıkla izleyin…
Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona iddialı oyunu “Radyatro” ile başladı.Jules Verne’nin 80 Günde Dünya Gezisi’yle yola çıkan oyun bir radyo tiyatrosunun sahnelenişini anlatıyor. Aslında bir radyo oyunu olan ama dünyada ilk kez tiyatro oyununa çevrilen bu oyun diğerlerinden oldukça farklı. Oyuncular radyo efektlerini kendi malzemeleriyle yapıp aynı zamanda oyunu sahneliyorlar. Radyatro, 5 oyuncu 40 Karakter ve 60 efekt malzemesi ile gerçekleşecek oyun ile seyirciye ister gözleri kapatıp dinleme isterse de sahnedekileri şaşkınlıkla izleme fırsatı yaratıyor.
5 oyuncu 40 karakter 60 efekt malzemesi!
Tahta bardaktan at sesi, küvetten dalga sesi, dikiş makinasından tramvay sesi, balondan martı sesi... kibrit kutusu, ütü, ızgara teli, bisiklet tekerliği gibi 60 farklı malzemeden hayatın içinden sesler olduğunu gördüğümüz oyunda, sinemada kullanılan ses efektleri canlı olarak sahneye uyarlanarak, Jules Verne'nin '80 günde Dünya Turu' canlandırılıyor.
Bir İngiliz beyefendisi olan Phileas Fogg'un hayatı, kalktığı andan yattığı ana kadar planlıdır. Phileas Fogg'un yaşamında sürprizlere yer yoktur. Ama bir gün Reform Kulüp'teki arkadaşlarıyla dünyayı 80 günde dolaşacağına dair bahse girer. Fogg, bu bahis için tüm servetini ortaya koyar. Uşağı Passepartout'yu da yanına alarak dünyanın dört bir tarafında maceradan maceraya atılır. Bakalım, Phileas Fogg dünyayı 80 günde dolaşmayı başarabilecek midir?
‘Radyatro' oyununda Özdemir Çiftçioğlu, Savaş Özdural, Fatih Özacun, Pelin Turancı ve Fatih Gülnar oynuyor.
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