Hem iş bağlantısı kuran hem de sosyalleştiren mobil uygulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
08.10.2018 - 12:31, Son Güncelleme:

Hem iş bağlantısı kuran hem de sosyalleştiren mobil uygulama

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Hem iş bağlantısı kuran hem de sosyalleştiren mobil uygulama

21-55 yaş aralığında yeni nesil iş insanları, expatlar, profesyoneller, sanatçılar, girişimciler ve tasarımcılar gibi seçkin üyeleri içinde barındıran, kitlesi geniş, kendi içerisinde segmentlere ayrılmış sosyal bir kulüp olan mobil uygulama yayınladı.

Üyelerinin sosyal ve iş çevrelerini nitelikli biçimde genişletirken, gerçekleştirdiği özel davet, deneyim ve etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak olan Viell, üyelerin ilgi alanına giren her konuda en güncel ve kaliteli haber içeriklerini de sunuyor.

 

21-55 yaş aralığında yeni nesil iş insanları, expatlar, profesyoneller, sanatçılar, girişimciler ve tasarımcılar gibi seçkin üyeleri içinde barındıran Viell, yeniliklere ve deneyimlere açık, sosyal, vizyoner, iş bağlantıları kuvvetli, küresel bakış açısına sahip üyelerini bir araya getirmeye hazır.

 

Üyelerinin, üniversite, şirket, unvan başta olmak üzere detaylı parametrelerle üye araştırması yaparak doğru kişilere anında ulaşmasını, lifestyle, iş, tasarım ve ilgi alanına giren her konuda en güncel ve kaliteli haber içeriklerine ulaşmasını sağlayan Viell uygulaması, App Store’da yerini aldı. Viell, üyelerinin kendi iş ve ilgi alanlarına uygun üyelerle ve şirketlerle kolaylıkla tanışıp iletişim kurmalarını sağlıyor. Yazılımındaki yapay zeka özelliği sayesinde, üyelerin ilgisini çekebilecek içerikler ve markaları kişiye özel sıralayarak dinamik bir uygulama deneyimi yaşatıyor.

Hem iş bağlantısı kuran hem de sosyalleştiren mobil uygulama

Viell: “Bir yaşam biçimi”

 

Trendleri belirleyen, yeniliğe açık, üst segment tüketim alışkanlığına sahip kişilerden oluşan Viell platformu üyeleri, seçkin markalardan özel indirim, ayrıcalık ve önceliklerin tadını çıkarırken, üyelik kartı ile özel davetlere katılıp uygulama içinde TL puan da kazanabiliyor. Kazandıkları puanları debit özellikteki üyelik kartıyla seçkin markalarda harcayabilen Viell üyeleri, kendilerine özel gerçekleştirilen deneyim ve etkinliklerde keyifli vakit geçirirken sosyal ve iş çevrelerini nitelikli biçimde genişletebiliyor.

 

Viell, online ve offline reklam seçenekleri ile üst segment tüketim alışkanlığı olan doğru alıcı hedef kitleye ulaşılmasını ve markaların, ürün ve hizmetlerini müşterilerine unutulmayacak seçkin deneyimlerle sunmalarını da mümkün kılıyor. Markalar, Viell platformunda kurumsal profil açıp Viell üyeleriyle birebir etkileşime geçebiliyor. Uygulama içerisinde şirket profili oluşturabilen markalar, içerik paylaşarak potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor ve içerik performanslarını da takip edebiliyor.

 

Üst segment markalar için yeni pazarlama platformu

 

Viell, üyelerine sunduğu ayrıcalıkların yanı sıra üst segment markalara da ayrıcalıklar tanıyor. A+, A, B+ ve B tüketici segmentindeki üyelerden oluşan Viell platformu, markalara üyelerinin ilgi alanlarına göre düzenlenen içerik alanlarında, hedef kitlesine göre konumlandırılan reklamlar verme imkanı tanıyor. Markalar, uygun Viell üyelerine uygulama içinden direkt mesaj göndererek potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşıp, mesaj reklamı, bildirim reklamı ve e-posta reklamı da yapabiliyor.

 

Üyelerine özel konsept davetler, sosyal ve sektörel yemekler, deneyim organizasyonları, fuar etkinlikleri gibi aktiviteler sunacak olan Viell, profesyonellerin yeni iletişim platformu olmaya hazır.

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