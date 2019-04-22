Hayattasın, bunun tedavisi içinde yaşadığın gezegeni sevmek
Bu hafta kutlanacak ne çok şey var! 122. sayımızın Neşeli Günler sayfasına sığdıramadık desek yeri… Perşembeye Teşekkür Günü, Shakespeare Gibi Konuşma Günü ve daha neler neler!
22 Nisan Dünya Günü
Geçtiğimiz günlerde gündemimiz kara delikti malum. Bu keşif hepimizi çok heyecanlandırdı. Bu sefer 520 milyon trilyon uzağa gitmemize hiç gerek yok. İçinde yaşadığın gezegeni korumaya, kollamaya, sevmeye hemen şimdi başlayabilirsin, çünkü bugün Dünya Günü! Evet, dünya için küçük ama senin için büyük bir adım olacak. Bunu fark ettiğinde bize haber ver!
23 Nisan Dünya Kitap Gecesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha da kutlu bir güne çevirmeye ne dersin? Bugün aynı zamanda okuma sevincini katlayacak Dünya Kitap Gecesi günü. Ne yapıyoruz peki? Okuma alışkanlığımıza sımsıkı sarılıyoruz!
27 Nisan Dünya Veteriner Günü
En kutsal mesleklerden birisi de hiç şüphesiz veterinerlik. Canımızdan çok sevdiğimiz minik dostlarımızın sağlığını emanet ettiğimiz tüm veteriner ve veteriner adaylarını küçük jestlerle mutlu etme zamanı!
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