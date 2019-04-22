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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Hayattasın, bunun tedavisi içinde yaşadığın gezegeni sevmek

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Hayattasın, bunun tedavisi içinde yaşadığın gezegeni sevmek

Bu hafta kutlanacak ne çok şey var! 122. sayımızın Neşeli Günler sayfasına sığdıramadık desek yeri… Perşembeye Teşekkür Günü, Shakespeare Gibi Konuşma Günü ve daha neler neler!

22 Nisan Dünya Günü

Geçtiğimiz günlerde gündemimiz kara delikti malum. Bu keşif hepimizi çok heyecanlandırdı. Bu sefer 520 milyon trilyon uzağa gitmemize hiç gerek yok. İçinde yaşadığın gezegeni korumaya, kollamaya, sevmeye hemen şimdi başlayabilirsin, çünkü bugün Dünya Günü! Evet, dünya için küçük ama senin için büyük bir adım olacak. Bunu fark ettiğinde bize haber ver!

 

23 Nisan Dünya Kitap Gecesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha da kutlu bir güne çevirmeye ne dersin? Bugün aynı zamanda okuma sevincini katlayacak Dünya Kitap Gecesi günü. Ne yapıyoruz peki? Okuma alışkanlığımıza sımsıkı sarılıyoruz!

 

27 Nisan Dünya Veteriner Günü

En kutsal mesleklerden birisi de hiç şüphesiz veterinerlik. Canımızdan çok sevdiğimiz minik dostlarımızın sağlığını emanet ettiğimiz tüm veteriner ve veteriner adaylarını küçük jestlerle mutlu etme zamanı!

 

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