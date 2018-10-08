Hayal Edin Gerçekleştirelim heyecanı yeniden başlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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08.10.2018 - 11:11, Son Güncelleme:

Hayal Edin Gerçekleştirelim heyecanı yeniden başlıyor

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Hayal Edin Gerçekleştirelim heyecanı yeniden başlıyor

Türkiye’de üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen en kapsamlı sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışması ‘Hayal Edin Gerçekleştirelim’in yeni dönem başvuruları başladı. Üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk konularında farkındalıklarını ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını artırmak amacıyla Kredi Kayıt Bürosu tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk yarışmasının altıncı yılında da gençler Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür-Sanat, Sağlık-Spor ve Toplumsal olmak üzere toplam 6 farklı kategorideki projelerle 15 Şubat 2019 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Kredi Kayıt Bürosu’nun hayata geçirdiği ve bu kapsamda Türkiye’de ilk olma özelliğini koruyan “Hayal Edin Gerçekleştirelimsosyal sorumluluk proje fikir yarışmasında altıncı dönem başladı. Türkiye çapındaki tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrencilerini ve yurt dışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrencilerin grup veya bireysel olarak, Çevre, Eğitim, Findeks Finansal Okuryazarlık, Kültür- Sanat, Sağlık ve Spor ile Toplumsal kategorileri altında yarışabileceği proje yarışmasını kazanan öğrenciler ayrıcalıklı ödüllere sahip olacak. 15 Şubat 2019 tarihine kadar başvuruya açık olan yarışma ile Kredi Kayıt Bürosu, gençlerin sosyal sorumluluk konusunda bilinçlenmelerini, toplumsal ihtiyaçları fark etmelerini ve harekete geçmelerini amaçlıyor.

Hayal Edin Gerçekleştirelim heyecanı yeniden başlıyor


Büyük ödül 10 bin TL

Üniversite öğrencilerinin bireysel ya da grup olarak katılabileceği sosyal sorumluluk proje fikirleri yarışmasında, en yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan projeye 10.000 TL, her kategorinin birincilerine 5.000 TL, ikincilerine 3.000 TL, üçüncülerine ise 2.000 TL, dördüncülerine 1.000 TL ve beşincilerine 500 TL para ödülü verilecek. Seçkin jüri üyeleri tarafından projelerin değerlendirileceği yarışmada tüm kategorilerde ilk beşe kalan projeler sosyal medya oylamasına sunulacak. Oylama sonucunda Sosyal Medya Birincisi olan projeye 5.000 TL para ödülü verilecek. Öte yandan kategori birincilerine Kredi Kayıt Bürosunda staj imkânı da sunulacak. Ekim itibarıyla proje kabulleri başlayan yarışmaya öğrenciler www.hayaledingerceklestirelim.comadresinden 15 Şubat 2019 tarihine kadar başvurularını iletebilecekler.

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