Güzellik standartları üzerine düşündüren sergi: “So Serious” - Plastik Faces
Yolu Atina’ya düşenler için nefis bir sergi önerimiz var...
İstanbullu fakat yıllar önce Atina’ya yerleşmiş bağımsız sanatçı Burcu Zillioğlu, lisans eğitimini Ekonomi bölümünde alsa da farklı sektörlerde işler yapmış biri. Reklamcılık, event organizasyonları, sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası firmalara stratejik planlama desteği gibi birçok alanda çalışma fırsatı elde eden Zillioğlu, 2010’da aldığı minyatür eğitimi sonrası ilk stüdyosunu açıyor.
2015 yılında Atina’ya yerleşen ve aynı zamanda ashtanga yoga hocası olan Zillioğlu, Burcu Tai-Chi gibi birçok martial arts ve meditasyon teknikleriyle ilgili workshoplara katıldı ve hiç ara vermeden kendini geliştirmeye devam etti. Şimdi ise, çalışmalarını sergileme fırsatı yaratarak teması oldukça ilginç bir sergi olan "So serious" - Plastic Faces’i bize sunuyor.
Suudi Arabistan’da multi milyon dolarlık 2018 Deve Güzellik Yarışması’nda önce 12 devenin dudak, çene ve boynunda botox tespit edildiği için diskalifiye olması haberi üzerine, bu yarışmaya ironik bir yaklaşım sergileyen bir proje olan "So Serious" - Plastik Faces sergisi ile genç sanatçı, develerin portresi üzerinden güzellik standartlarını çok zorluyor olabileceğimiz üzerine güçlü çıkarımlarda bulunmamızı sağlıyor ve bizi düşündürmeyi başarıyor.
Baştan başa hayvan sömürüsüne dur demek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkmış Burcu Zillioğlu’nun sergisiyle ilgili detaylı bilgiye etkinlik sayfasından ulaşabilirsiniz!
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