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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGüzellik standartları üzerine düşündüren sergi: “So Serious” - Plastik Faces
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23.05.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Güzellik standartları üzerine düşündüren sergi: “So Serious” - Plastik Faces

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Güzellik standartları üzerine düşündüren sergi: “So Serious” - Plastik Faces

Yolu Atina’ya düşenler için nefis bir sergi önerimiz var...

İstanbullu fakat yıllar önce Atina’ya yerleşmiş bağımsız sanatçı Burcu Zillioğlu, lisans eğitimini Ekonomi bölümünde alsa da farklı sektörlerde işler yapmış biri. Reklamcılık, event organizasyonları, sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası firmalara stratejik planlama desteği gibi birçok alanda çalışma fırsatı elde eden Zillioğlu, 2010’da aldığı minyatür eğitimi sonrası ilk stüdyosunu açıyor. 

 

2015 yılında Atina’ya yerleşen ve aynı zamanda ashtanga yoga hocası olan Zillioğlu, Burcu Tai-Chi gibi birçok martial arts ve meditasyon teknikleriyle ilgili workshoplara katıldı ve hiç ara vermeden kendini geliştirmeye devam etti. Şimdi ise, çalışmalarını sergileme fırsatı yaratarak teması oldukça ilginç bir sergi olan "So serious" - Plastic Faces’i bize sunuyor.

 

Suudi Arabistan’da multi milyon dolarlık 2018 Deve Güzellik Yarışması’nda önce 12 devenin dudak, çene ve boynunda botox tespit edildiği için diskalifiye olması haberi üzerine, bu yarışmaya ironik bir yaklaşım sergileyen bir proje olan "So Serious" - Plastik Faces sergisi ile genç sanatçı, develerin portresi üzerinden güzellik standartlarını çok zorluyor olabileceğimiz üzerine güçlü çıkarımlarda bulunmamızı sağlıyor ve bizi düşündürmeyi başarıyor.

 

Baştan başa hayvan sömürüsüne dur demek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla yola çıkmış Burcu Zillioğlu’nun sergisiyle ilgili detaylı bilgiye etkinlik sayfasından ulaşabilirsiniz!

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