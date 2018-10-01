Gülümsemenin basit gücü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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01.10.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Gülümsemenin basit gücü

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Gülümsemenin basit gücü

97. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bu hafta hatırlatmak istediğimiz bir şey var: Her şey gözlerinizi ve yüreğinizi etrafınızdaki insanlara açık tutmanızla başlar.

1 EKİM ULUSLARARASI KAHVE GÜNÜ

Avrupa’nın en büyük ikinci kahve festivali İstanbul Coffee Festivali’nin tadı hala damağımızdayken ve her köşe başını üçüncü dalga kahveciler sarmışken bu özel günü es geçmek olmazdı. Tarihi 9. yüzyıla kadar uzanan kahve çekirdeğinin ilk kez Etiyopya’da keşfedildiği bilinse de önce Arap dünyasında, sonra Asya’da; 15. yüzyıla doğru da İtalya’dan tüm Avrupa’ya uzanması uzun sürmüyor. Günümüzde en çok tüketilen ürünlerden biri olan kahve, aslında hayatımızın her alanında diyebiliriz. Yeni bir haftaya başlarken, ders aralarında, aile üyelerinin bir araya geldiği daha geleneksel sofralarda ve elbette küçük tanışma hikayelerinde hep başrol olan bir üründen bahsediyoruz. Siz de eğer iyi bir kahveden anlıyorsanız bugün bu muhteşem lezzetin kokusuna teslim olmanın tam vakti. İster espresso, ister americano; ister latte ister filtre olsun uyarıcı bir etkisi olan bu bağımlılığın tadını çıkarın!

 

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

1931 yılında İtalya’da başlayan bu şenlikli kutlama, aslında günümüzde hayvanların dünyamızda oynayacakları önemli role göz kırpmış desek yanlış olmaz. Hayatını küçük dostlarımızı korumaya adayanlar için popüler olmuş Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, aslında bir gün değil her gün uzak durmamız gereken birtakım yasaklar var. Özellikle bugün hayvanlarda test edilmiş ürünlerden, kürklü kumaşlardan ve hatta hayvansal gıdalardan uzaklaşmak şart. Bir nevi vegan yaşam ön izlemesi de denebilecek bu özel gün, varlıklarıyla hayatımıza kelimelerle ifade edilemeyecek mutluluklar bahşeden dostlarımıza küçük bir jest olarak yorumlanabilir. Bu vesileyle 1 Ekim’in aynı zamanda Dünya Vejetaryen Günü olduğunu da belirtelim. Etsiz Pazartesi akımıyla siz de bu yaşam formunu hayatınıza endekslemek için küçük bir adım atabilirsiniz. Kendini savunamayacak kadar bile ‘insanın’ kötülüğüne yaklaşamayan bu muazzam varlıklar için her zaman daha fazlasını yapabileceğini unutma.

 

5 EKİM DÜNYA GÜLÜMSEME GÜNÜ

Bazen bir gülüş dünyaya bedel olabilir. Bazen bir gülüş bir günü ya da bir hayatı kurtarabilir. Bulaşıcı hastalıkların en güzelini kutlama vakti…Deneyin, pişman olmayacaksınız. Küçük nezaketler, ince şeyler bu kadar uzakta kalmış olamaz. O ısrarla kaçırdığınız bakışlarınızı hiç tanımadığınız birine yöneltin ve kocaman gülümseyin. Herhangi birini mutlu etmek kadar mutluluk çoğaltacak başka hiçbir şey yok ve biz bunu gün geçtikçe daha derine saklıyoruz sanki. Gülen yüz emojisinin yaratıcısı Harvey Ball’ın bu küçük sembolün anlamını yitirmemesi için icat ettiği Dünya Gülümseme Günü, sevginin yayılmasını amaç edinmiş ve tüm dünyayı daha fazla gülmek için harekete geçirmeyi planlıyor. Öyleyse ne duruyoruz! Irk, cinsiyet, coğrafi konumdan bağımsız hepimize verilmiş bu özel gücü kullanarak sınırları ortadan kaldıralım.

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