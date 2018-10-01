Gülümsemenin basit gücü

1 EKİM ULUSLARARASI KAHVE GÜNÜ

Avrupa’nın en büyük ikinci kahve festivali İstanbul Coffee Festivali’nin tadı hala damağımızdayken ve her köşe başını üçüncü dalga kahveciler sarmışken bu özel günü es geçmek olmazdı. Tarihi 9. yüzyıla kadar uzanan kahve çekirdeğinin ilk kez Etiyopya’da keşfedildiği bilinse de önce Arap dünyasında, sonra Asya’da; 15. yüzyıla doğru da İtalya’dan tüm Avrupa’ya uzanması uzun sürmüyor. Günümüzde en çok tüketilen ürünlerden biri olan kahve, aslında hayatımızın her alanında diyebiliriz. Yeni bir haftaya başlarken, ders aralarında, aile üyelerinin bir araya geldiği daha geleneksel sofralarda ve elbette küçük tanışma hikayelerinde hep başrol olan bir üründen bahsediyoruz. Siz de eğer iyi bir kahveden anlıyorsanız bugün bu muhteşem lezzetin kokusuna teslim olmanın tam vakti. İster espresso, ister americano; ister latte ister filtre olsun uyarıcı bir etkisi olan bu bağımlılığın tadını çıkarın!

4 EKİM DÜNYA HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ

1931 yılında İtalya’da başlayan bu şenlikli kutlama, aslında günümüzde hayvanların dünyamızda oynayacakları önemli role göz kırpmış desek yanlış olmaz. Hayatını küçük dostlarımızı korumaya adayanlar için popüler olmuş Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde, aslında bir gün değil her gün uzak durmamız gereken birtakım yasaklar var. Özellikle bugün hayvanlarda test edilmiş ürünlerden, kürklü kumaşlardan ve hatta hayvansal gıdalardan uzaklaşmak şart. Bir nevi vegan yaşam ön izlemesi de denebilecek bu özel gün, varlıklarıyla hayatımıza kelimelerle ifade edilemeyecek mutluluklar bahşeden dostlarımıza küçük bir jest olarak yorumlanabilir. Bu vesileyle 1 Ekim’in aynı zamanda Dünya Vejetaryen Günü olduğunu da belirtelim. Etsiz Pazartesi akımıyla siz de bu yaşam formunu hayatınıza endekslemek için küçük bir adım atabilirsiniz. Kendini savunamayacak kadar bile ‘insanın’ kötülüğüne yaklaşamayan bu muazzam varlıklar için her zaman daha fazlasını yapabileceğini unutma.

5 EKİM DÜNYA GÜLÜMSEME GÜNÜ

Bazen bir gülüş dünyaya bedel olabilir. Bazen bir gülüş bir günü ya da bir hayatı kurtarabilir. Bulaşıcı hastalıkların en güzelini kutlama vakti…Deneyin, pişman olmayacaksınız. Küçük nezaketler, ince şeyler bu kadar uzakta kalmış olamaz. O ısrarla kaçırdığınız bakışlarınızı hiç tanımadığınız birine yöneltin ve kocaman gülümseyin. Herhangi birini mutlu etmek kadar mutluluk çoğaltacak başka hiçbir şey yok ve biz bunu gün geçtikçe daha derine saklıyoruz sanki. Gülen yüz emojisinin yaratıcısı Harvey Ball’ın bu küçük sembolün anlamını yitirmemesi için icat ettiği Dünya Gülümseme Günü, sevginin yayılmasını amaç edinmiş ve tüm dünyayı daha fazla gülmek için harekete geçirmeyi planlıyor. Öyleyse ne duruyoruz! Irk, cinsiyet, coğrafi konumdan bağımsız hepimize verilmiş bu özel gücü kullanarak sınırları ortadan kaldıralım.