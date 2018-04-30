Güç uyanıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kampüs
30.04.2018 - 11:03, Son Güncelleme:

Güç uyanıyor

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Güç uyanıyor

90. sayımızın Neşeli Günler sayfasında farkındalığımızı bir tık daha artırarak, içimizdeki gücü öperek uyandırıyoruz!

3 MAYIS ÇİFT RENKLİ AYAKKABIYLA FARKINDALIK YARATMA ZAMANI!

Bir an için herkesin homojen olduğunu hayal edin. Dünyanın ne kadar sıkıcı olabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Aynı evlerde oturup, aynı kıyafetleri giyip baştan aşağı aynı insanlar olduğumuzu düşünün. Aynı dine inanıp aynı siyasi görüşü paylaştığımızı düşünün. Dr. Arlene Kaiser bunun çok korkunç olabileceğini fark ettiğinde farklılıklara olan sevgisinin küçük bir göstergesi olarak haftada iki üç kez iki farklı renkli ayakkabıyı giymeye başladı. İşte bu gün böyle doğdu. Düşünce aşaması oldukça basit görünen İki Farklı Ayakkabı Giyme Günü’nde insanların yaptığınız eylemi konuşması bile tek başına farkındalık yaratabilir. Bu renkli aktivite aynı zamanda insanları oldukları gibi davranmaları için de teşvik ediyor. Her yiğidin yoğurt yemesi farklıdır felsefesinden yola çıkan etkinlik gününde iki farklı renkte ayakkabı giyerek günün geri kalanında bu tuhaflığı taşımaya ne dersin? Bu eylemi dünyaya gerçek renklerini göstermek için küçük bir adım olarak kabul edebiliriz. Sizi benzersiz kılan her şeyle gurur duymanız gerektiğini hatırlatan bugün farklı kültürlerimiz, farklı alışkanlıklarımız, birbirinden bağımsız inançlarımız ve diğer her şeyle “bir arada olmanın” tadına varacağımız gün.

 

4 MAYIS STAR WARS ÇILGINLIĞI

Bilimkurgu meraklıların başucunda yer alan, George Lucas’ın efsanevi Star Wars serisinin popüler kültür üzerindeki etkisi yadsınamaz. Hatta artık 4 Mayıs denince “Güç içimizde” diye bağırırken bulabiliyoruz kendimizi. Prömiyerini 1977 yılında yapan ve şimdilerde kült bir klasik olarak kabul edilen destansı bir uzay operası olan Star Wars, karanlık tarafın büyüsüne kapılmış ciddi bir kitle tarafından takip edilince bir “Star Wars Günü”nden bahsedilmesi için çok da geç kalınmış sayılmazdı. Kendinden sonra gelen film yapımcılarına ve hatta siyasilere bile ilham olan Star Wars’un yarattığı kültürel etki ilk kez 2001 yılında Toronto Metrosu’nda gerçekleşti. Bu ilk resmi Star Wars Günü etkinliğinde bir film maratonu ve kostüm partisi dikkat çekiyordu. İşte o gün bugündür bu çılgınlık devam ediyor. Tüketim toplumunun beslendiği bu tarz etkinliklerin ne kadar bir parçası olmak istersiniz bilmiyoruz ama arkadaşlarınızla toplanıp tüm seriyi izleyerek sabahlamaktan daha eğlenceli bir aktivite düşünemiyoruz. Ya da seriyle henüz tanışmamış birini bulup onun tazecik heyecanından çalabilirsiniz. Bir Barney Stinson kolay yetişmiyor değil mi? #MayThe4thBeWithYou

 

5 MAYIS SANDVİÇ ZAMANI!

Kimileri sadece doymak için yer, kimileri içinse yemek yemek başlı başına bir tutkudur. Her iki anlamda da bir gereksinimi karşılayan yemek yemenin diğerlerinden daha çok sevilen bir tarafı var. İşte şimdi o lezzetli tarafa göz kırpma vakti… Kimler sandviçlerle aşk yaşıyor? Evden acil çıktığınızda, okulda iki ders arasında, karnınız her guruldadığında orada olan biri var! Bu kolay ama lezzetli atıştırmalığın 20. yüzyılın başlarında “hokey-pokey erkekler” olarak bilinen sokak satıcıları tarafından yaratıldığı söylenir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Philadelphia tersanelerinde tüketiminin artmasıyla birlikte Amerikalıların tabaklarında bir rutine dönüşen sandviç, zamanla şehrin simgesi haline gelince 1992 yılında dönemin belediye başkanı tarafından 5 Mayıs Sandviç Günü ilan ediliyor. Tabii ki Sandviç Günü’nü kutlamanın en lezzetli yolu yumuşak veya gevrek bir ekmek ile en sevdiğiniz soğuk mezeleri, sağlıklı otları, sebzeleri ve damak zevkinize göre kullanmak istediğiniz tüm malzemeleri buluşturmak olacak. Sevdiğiniz birini de ona küçük bir sandviç hazırlayarak mutlu edebilirsiniz. Hepimiz Joey Tribbiani’yiz!  

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