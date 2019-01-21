Görme engelli kadından ilham veren başarı: 3 üniversite bitirdi
Ankara'da yaşayan doğuştan görme engelli Yücel Yılkıran, açıktan ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 3 üniversite okudu.
Hatay'da doğup büyüyen ve 1999'da Ankara'ya gelen Yücel Yılkıran, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Körler Rehabilitasyon Merkezinde Braille alfabesini öğrendikten sonra açıktan ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdi.
Eğitime zaman ayırmak istiyor
Daha sonra üniversite sınavını kazanan Yılkıran, bu sırada judo sporuyla tanıştı ve bu alanda dünya üçüncüsü oldu.
Yaşı dolayısıyla geçen yıl milli takımı bırakmak zorunda kalan Yılkıran, bundan sonraki süreçte eğitimine zaman ayırmak istediğini dile getirdi.
Yeni bilgiler öğrenme merakı
Yılkıran, yeni şeyler öğrenmenin kendisini iyi hissettirdiğini ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.
Yabancı dil biliyor
Arapça bildiğini, İngilizceyi ilerletmeye çalıştığını aynı zamanda bağlama öğrendiğini de ifade eden Yılkıran, "Bu yol bitmeyecek, sonsuz bir yol ama bir yerde ben de duracağım herhalde." dedi.
Yılkıran; Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerinden mezun oldu.
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