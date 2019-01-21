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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 10:21, Son Güncelleme:

Görme engelli kadından ilham veren başarı: 3 üniversite bitirdi

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Görme engelli kadından ilham veren başarı: 3 üniversite bitirdi

Ankara'da yaşayan doğuştan görme engelli Yücel Yılkıran, açıktan ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 3 üniversite okudu.

Hatay'da doğup büyüyen ve 1999'da Ankara'ya gelen Yücel Yılkıran, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı Körler Rehabilitasyon Merkezinde Braille alfabesini öğrendikten sonra açıktan ilkokul, ortaokul ve liseyi bitirdi.

Eğitime zaman ayırmak istiyor

Daha sonra üniversite sınavını kazanan Yılkıran, bu sırada judo sporuyla tanıştı ve bu alanda dünya üçüncüsü oldu.

Yaşı dolayısıyla geçen yıl milli takımı bırakmak zorunda kalan Yılkıran, bundan sonraki süreçte eğitimine zaman ayırmak istediğini dile getirdi.

Yeni bilgiler öğrenme merakı

Yılkıran, yeni şeyler öğrenmenin kendisini iyi hissettirdiğini ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Yabancı dil biliyor

Arapça bildiğini, İngilizceyi ilerletmeye çalıştığını aynı zamanda bağlama öğrendiğini de ifade eden Yılkıran, "Bu yol bitmeyecek, sonsuz bir yol ama bir yerde ben de duracağım herhalde." dedi.

Yılkıran; Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmetler, Anadolu Üniversitesi Adalet bölümlerinden mezun oldu.

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