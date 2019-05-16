Girişimcilik Vakfı Fellow 2019 başvuruları başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGirişimcilik Vakfı Fellow 2019 başvuruları başladı
GeriKampüs Girişimcilik Vakfı Fellow 2019 başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
16.05.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Girişimcilik Vakfı Fellow 2019 başvuruları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Girişimcilik Vakfı Fellow 2019 başvuruları başladı

Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve genç girişimcilere ilham vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Fellow 2019 Programı için başvurular başladı!

25 Haziran'a kadar programa başvuran üniversite öğrencileri, bir yıl boyunca 500 TL burs alma, girişimcilik alanında ilham kaynağı olan rol modellerle tanışma, girişim elçileri olarak farklı etkinlik ve projelerde yer alma ve uluslararası girişim ağına katılma şansına sahip olacak. Programa katılmak isteyen öğrencilerin 25 Haziran tarihine kadar http://gvfellowprogrami.com/ adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.

 

BI'GÜN ANKARA 19, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM GÜNLERİ 18 MAYIS’TA

Bİ’GÜN ANKARA, Ankara Üniversitesi Bilişim Günleri, 2013 yılında bilgisayar bilimlerine, teknolojiye ve yeniliklere ilgi duyan herkesin; bilgilendirilmesi ve yeni düşünce tarzları kazanılması gibi amaçları gerçekleştirilmek üzere Ankara Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu öncülüğünde ilk kez düzenlenmişti. Daha sonra 2014 ve 2017 yıllarında düzenlenerek topluluk içinde bir gelenek haline dönüştürülmeye çalışıldı. Siber güvenlik, ağ yönetimi, web ve mobil uygulama, robotik ve yapay zeka olmak üzere bir çok konu üzerinde alanında uzman kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen oturumlar sayesinde etkinlikte büyük bir bilgi akış ortamı sağlanıyor. Bu sene de 18 Mayıs 2019 tarihinde 4.’sü düzenlenecek etkinliğe katılım sağlamak için http://bigunankara.com/ adresinden ücretsiz kayıt yaptırmanız mümkün.

 

İŞ GELİŞTİRME SEMİNER SERİSİ#12 - YATIRIMCI SUNUMU

Geometry Venture Development’ın düzenlediği İş Geliştirme Serisi 12. oturumunu Yatırımcı Sunumu temasıyla 13 Mayıs Pazartesi günü 18.30’da gerçekleştiriyor. Geometry Venture Development, girişim kurma isteği/düşüncesine sahip kişilerin; fikrini/kendini/işini ilerletmesi için kurulmuş bir ‘Venture Development’ platformudur. Geometry Venture Development, başlangıç aşamasındaki işler için fikrin pazardaki karşılığını ölçmek, problem-çözüm uyumunu yakalamak, işin validasyonu sağlamak, kullanıcı ve müşterilerini keşfetmesi için İş Geliştirme Seminer Serisi. Fikir, başlangıç aşamasındaki girişimlerin $2,5K – $10K arasında yatırım alabilecekleri Yatırım Sunumu etkinliği ve ABD pazarına açılmak isteyen girişimlerin müşteri, yatırım ve iş geliştirmeleri için Program çalışmalarını yürütmektedir. İş Geliştirme Seminer Serisi’nde amaç bir işi ya da işini geliştirmek isteyen kişilerin kullanıcı müşterilerini keşfetmesinde destek sağlamak ve yardımcı olmaya çalışmaktır. Seminer serisi boyunca konuşulacak konu 'Kullanıcı ve Müşteri' olacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kampüs Haberleri

Sıradaki Haber

Eklem tedavisi için sıvı ürettiler… İlk talep Japonya’dan

Hem okuyan hem de çalışanlara müjde

Çiftçi ailenin 'üniversite kurdu' kızı

20 yıl ağaç dikerek koskoca bir orman yarattılar