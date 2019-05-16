Girişimcilik Vakfı Fellow 2019 başvuruları başladı
Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve genç girişimcilere ilham vermek üzere kurulan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın Fellow 2019 Programı için başvurular başladı!
25 Haziran'a kadar programa başvuran üniversite öğrencileri, bir yıl boyunca 500 TL burs alma, girişimcilik alanında ilham kaynağı olan rol modellerle tanışma, girişim elçileri olarak farklı etkinlik ve projelerde yer alma ve uluslararası girişim ağına katılma şansına sahip olacak. Programa katılmak isteyen öğrencilerin 25 Haziran tarihine kadar http://gvfellowprogrami.com/ adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekiyor.
BI'GÜN ANKARA 19, ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM GÜNLERİ 18 MAYIS’TA
Bİ’GÜN ANKARA, Ankara Üniversitesi Bilişim Günleri, 2013 yılında bilgisayar bilimlerine, teknolojiye ve yeniliklere ilgi duyan herkesin; bilgilendirilmesi ve yeni düşünce tarzları kazanılması gibi amaçları gerçekleştirilmek üzere Ankara Üniversitesi Bilgisayar Topluluğu öncülüğünde ilk kez düzenlenmişti. Daha sonra 2014 ve 2017 yıllarında düzenlenerek topluluk içinde bir gelenek haline dönüştürülmeye çalışıldı. Siber güvenlik, ağ yönetimi, web ve mobil uygulama, robotik ve yapay zeka olmak üzere bir çok konu üzerinde alanında uzman kişiler aracılığıyla gerçekleştirilen oturumlar sayesinde etkinlikte büyük bir bilgi akış ortamı sağlanıyor. Bu sene de 18 Mayıs 2019 tarihinde 4.’sü düzenlenecek etkinliğe katılım sağlamak için http://bigunankara.com/ adresinden ücretsiz kayıt yaptırmanız mümkün.
İŞ GELİŞTİRME SEMİNER SERİSİ#12 - YATIRIMCI SUNUMU
Geometry Venture Development’ın düzenlediği İş Geliştirme Serisi 12. oturumunu Yatırımcı Sunumu temasıyla 13 Mayıs Pazartesi günü 18.30’da gerçekleştiriyor. Geometry Venture Development, girişim kurma isteği/düşüncesine sahip kişilerin; fikrini/kendini/işini ilerletmesi için kurulmuş bir ‘Venture Development’ platformudur. Geometry Venture Development, başlangıç aşamasındaki işler için fikrin pazardaki karşılığını ölçmek, problem-çözüm uyumunu yakalamak, işin validasyonu sağlamak, kullanıcı ve müşterilerini keşfetmesi için İş Geliştirme Seminer Serisi. Fikir, başlangıç aşamasındaki girişimlerin $2,5K – $10K arasında yatırım alabilecekleri Yatırım Sunumu etkinliği ve ABD pazarına açılmak isteyen girişimlerin müşteri, yatırım ve iş geliştirmeleri için Program çalışmalarını yürütmektedir. İş Geliştirme Seminer Serisi’nde amaç bir işi ya da işini geliştirmek isteyen kişilerin kullanıcı müşterilerini keşfetmesinde destek sağlamak ve yardımcı olmaya çalışmaktır. Seminer serisi boyunca konuşulacak konu 'Kullanıcı ve Müşteri' olacaktır.
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