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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGirişimciliğe ilgi duyan üniversite öğrencileri buluştu
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Kampüs
24.04.2018 - 15:40, Son Güncelleme:

Girişimciliğe ilgi duyan üniversite öğrencileri buluştu

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Girişimciliğe ilgi duyan üniversite öğrencileri buluştu

Girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturmayı amaçlayan GİLT Akademi’nin yedincisi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti.

Kadir Has Üniversitesi Girişimci İnovatif Liderler Takımı (GİLT) tarafından hazırlanan ve alanında önemli konuşmacıların bir araya geldiği 2 günlük programda bu sene “Dijital, Blockchain, E-ticaret, Data Mining, Cyber Security, IoT, Mobil, SaaS, Sosyal Medya, Girişim Sermayesi ve Melek Yatırım” başlıkları tartışıldı.

Girişimcilik dünyasına adım atmış veya atmak isteyen gençlere ulaşmak amacıyla düzenlenen programın ilk gününe, Sertaç Doğanay, Serkan Koç, Ali Servet Eyüboğlu, Coşkun Aydemir, Tayga Baltacıoğlu, Serbay Arda Ayzit, Emek Kırbıyık, Gürhan Gündoğdu, Çağlar İçer, Can Sarcan gibi isimler katıldı.

“PARADAN PARA KAZANILMASININ GİRİŞİMCİLİĞE DÖNMESİ BÜYÜK TEHLİKE”

Toplantının açılış konuşmasını yapan, Türkiye’de girişimcilik bana göre yanlış anlaşılıyor diyen Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Paradan para kazanılmasının adının girişimciliğe dönmesi çok büyük bir tehlike. Girişimciliğin en genel anlamını entelektüel girişimci olarak düşünüyorum. Teknik, sosyal, ekonomik, finansal problemleri teşhis edip problemlere cesaretle çözüm aramaya girişimcilik derim. Bu tür etkinliklerle girişimciliğin daha geniş çerçevedeki tanımı yaygınlaşır. Türkiye’de de bu geniş tanıma uygun girişimciler yetişir” dedi.

Her insanın hayatını kitaba benzeten Prof. Dr. Feyiz, “Hayatta herkesin bir başarı hikayesi vardır. Etkinliği dinlemeye gelenler kendileri için faydalanacak bilgiler yakalasınlar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Herkes kendi hayatına baktığında aslında çok küçük dediğiniz o hayatta, o kadar çok güzel dersler ve herkesin bir başarı hikayesi var. Buraya davet edilen insanların da kendi içlerinde bir başarı hikayesi var. Bazen ‘tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok’ deriz, bu insanları dinleyerek o tekerleği yeniden icat etmeye gerek kalmadan, o noktadan daha ileriye atlamasına yardımcı olacağını düşünüyorum. İnsanlar dinlemeye gelsinler ve yeter ki onlardan kendileri için, kendilerinin faydalanacağı bir şey yakalasınlar.”

Yapılan sunumlarda, Dr. Sertaç Doğanay tükürük bezinden meme kanserini tespit edebilen testle ilgili yeni girişimini, Cimri.com’un CEO’su Serkan Koç her alanda doğru seçimler yapmak için kullanılabilecek SWOT analizini, English Ninjas kurucusu Ali Servet Eyüboğlu gelecekte robotlarla rekabet etmenin yolunu, Mutlubiev’in kurucusu Tayga Baltacıoğlu takım arkadaşlarını doğru seçmenin ve takım ruhu oluşturmanın önemini, Optdcom kurucusu Serbay Arda Ayzit dijital pazarlamanın önemini, dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık düğün organizatörlüğü mesleğini tarihe karıştırmaya hazırlanan dugun.com’un kuruluş hikayesini anlattılar.

GİLT Akademi’nin ikinci gününde ise Aslanoba Capital’in Kurucu Başkanı Hasan Aslanoba, Corvues’in kurucusu Osman Demircan, Nöropazarlama uzmanı Seda Genç, Gardrops’tan Hasan Fıstıkçı, Ödeal’ın CEO’su Fevzi Güngör, THY Kurumsal İnovasyon Müdürü Ahmet Faruk Tuna, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, Youthall’ın kurucusu Elis Yılmaz ve YCP Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yüce Pişkinsüt girişimciliğe ilgi duyan öğrencilerle buluştu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ GİRİŞİMCİLİKLE TANIŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi ve GİLT Öğrenci Kulübü Başkanı Bedri Sercan Perut, “Girişimci İnovatif Liderler Takımı üniversitemizin 2011 yılından beri tanıdığı bir öğrenci kulübüdür. Senenin başından sonuna kadar düzenlediğimiz eğitimler ve aktivitelerle üniversite öğrencilerini girişimcilik ekosistemiyle tanıştırmayı amaçlayan bir kulübüz. Üyelerimize özel seçtiğimiz konularda workshoplar, eğitimler düzenliyoruz. Onların hem kendi kişisel gelişimlerine destek oluyoruz hem de ilerleyen zamanlarda istedikleri hedefler doğrultusunda kendilerine özel bir yaşam tarzı sunuyoruz.” dedi.

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