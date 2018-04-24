Girişimciliğe ilgi duyan üniversite öğrencileri buluştu
Girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturmayı amaçlayan GİLT Akademi’nin yedincisi Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti.
Kadir Has Üniversitesi Girişimci İnovatif Liderler Takımı (GİLT) tarafından hazırlanan ve alanında önemli konuşmacıların bir araya geldiği 2 günlük programda bu sene “Dijital, Blockchain, E-ticaret, Data Mining, Cyber Security, IoT, Mobil, SaaS, Sosyal Medya, Girişim Sermayesi ve Melek Yatırım” başlıkları tartışıldı.
Girişimcilik dünyasına adım atmış veya atmak isteyen gençlere ulaşmak amacıyla düzenlenen programın ilk gününe, Sertaç Doğanay, Serkan Koç, Ali Servet Eyüboğlu, Coşkun Aydemir, Tayga Baltacıoğlu, Serbay Arda Ayzit, Emek Kırbıyık, Gürhan Gündoğdu, Çağlar İçer, Can Sarcan gibi isimler katıldı.
“PARADAN PARA KAZANILMASININ GİRİŞİMCİLİĞE DÖNMESİ BÜYÜK TEHLİKE”
Toplantının açılış konuşmasını yapan, Türkiye’de girişimcilik bana göre yanlış anlaşılıyor diyen Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “Paradan para kazanılmasının adının girişimciliğe dönmesi çok büyük bir tehlike. Girişimciliğin en genel anlamını entelektüel girişimci olarak düşünüyorum. Teknik, sosyal, ekonomik, finansal problemleri teşhis edip problemlere cesaretle çözüm aramaya girişimcilik derim. Bu tür etkinliklerle girişimciliğin daha geniş çerçevedeki tanımı yaygınlaşır. Türkiye’de de bu geniş tanıma uygun girişimciler yetişir” dedi.
Her insanın hayatını kitaba benzeten Prof. Dr. Feyiz, “Hayatta herkesin bir başarı hikayesi vardır. Etkinliği dinlemeye gelenler kendileri için faydalanacak bilgiler yakalasınlar” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:
“Herkes kendi hayatına baktığında aslında çok küçük dediğiniz o hayatta, o kadar çok güzel dersler ve herkesin bir başarı hikayesi var. Buraya davet edilen insanların da kendi içlerinde bir başarı hikayesi var. Bazen ‘tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok’ deriz, bu insanları dinleyerek o tekerleği yeniden icat etmeye gerek kalmadan, o noktadan daha ileriye atlamasına yardımcı olacağını düşünüyorum. İnsanlar dinlemeye gelsinler ve yeter ki onlardan kendileri için, kendilerinin faydalanacağı bir şey yakalasınlar.”
Yapılan sunumlarda, Dr. Sertaç Doğanay tükürük bezinden meme kanserini tespit edebilen testle ilgili yeni girişimini, Cimri.com’un CEO’su Serkan Koç her alanda doğru seçimler yapmak için kullanılabilecek SWOT analizini, English Ninjas kurucusu Ali Servet Eyüboğlu gelecekte robotlarla rekabet etmenin yolunu, Mutlubiev’in kurucusu Tayga Baltacıoğlu takım arkadaşlarını doğru seçmenin ve takım ruhu oluşturmanın önemini, Optdcom kurucusu Serbay Arda Ayzit dijital pazarlamanın önemini, dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık düğün organizatörlüğü mesleğini tarihe karıştırmaya hazırlanan dugun.com’un kuruluş hikayesini anlattılar.
GİLT Akademi’nin ikinci gününde ise Aslanoba Capital’in Kurucu Başkanı Hasan Aslanoba, Corvues’in kurucusu Osman Demircan, Nöropazarlama uzmanı Seda Genç, Gardrops’tan Hasan Fıstıkçı, Ödeal’ın CEO’su Fevzi Güngör, THY Kurumsal İnovasyon Müdürü Ahmet Faruk Tuna, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, İstanbul Startup Angels Kurucu Ortağı Gülsüm Çıracı, Youthall’ın kurucusu Elis Yılmaz ve YCP Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yüce Pişkinsüt girişimciliğe ilgi duyan öğrencilerle buluştu.
“ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ GİRİŞİMCİLİKLE TANIŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ”
Kadir Has Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi ve GİLT Öğrenci Kulübü Başkanı Bedri Sercan Perut, “Girişimci İnovatif Liderler Takımı üniversitemizin 2011 yılından beri tanıdığı bir öğrenci kulübüdür. Senenin başından sonuna kadar düzenlediğimiz eğitimler ve aktivitelerle üniversite öğrencilerini girişimcilik ekosistemiyle tanıştırmayı amaçlayan bir kulübüz. Üyelerimize özel seçtiğimiz konularda workshoplar, eğitimler düzenliyoruz. Onların hem kendi kişisel gelişimlerine destek oluyoruz hem de ilerleyen zamanlarda istedikleri hedefler doğrultusunda kendilerine özel bir yaşam tarzı sunuyoruz.” dedi.
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