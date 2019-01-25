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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.01.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Girişimciler hayallerini Boğaziçi Üniversitesi'nde büyütecek

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Girişimciler hayallerini Boğaziçi Üniversitesi'nde büyütecek

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi tarafından kurulan DreamBU Kuluçka Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi’nde girişimcilere kapılarını açtı. Mevcut çalışmaları güçlendirici ve bu yapıları Boğaziçi Üniversitesi değerleri ile birleştirici etkiye sahip bir oluşum olarak dünya ile rekabet edecek, yenilikçi şirketlerin Türkiye’den çıkmasına zemin hazırlamayı amaçlayan merkeze herkes dahil olabilecek.

Boğaziçi Üniversitesi’nin girişimciler için tasarladığı ‘’Hayal Et’’ konseptinin bir parçası olarak DreamBU adıyla hayata geçen merkez, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra mezunlar ve girişimcilik sistemine dahil olmak isteyen herkese de kapıları açık olacak.

Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Girişimcilik ve İnovasyon Yöneticisi Barkın Arak merkez hakkında ‘’Girişimciliğin gelişmesi ve büyümesi adına Boğaziçi Üniversitesi olarak uzun bir zincir planladık. Bu zincirin içerisinde potansiyel girişim fikri olan, girişimlerde görev almak isteyen nitelikteki öğrencileri, akademisyenleri ve dışarıdan bu sisteme dahil olmak isteyenleri alacağımız, onları önce şirketleştirme yönünde yetiştireceğimiz, ardından iç piyasada tutunup büyümeğe yönlendireceğimiz ve daha sonra bu girişimlerin yurtdışına açılmasını hedeflediğimiz bir zincir inşa ettik. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi’nde çeşitli programlar başlattık’’ dedi.

Girişimciler hayallerini Boğaziçi Üniversitesinde büyütecek

DreamBU Kuluçka Merkezi’nin açılışına katılan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ise Boğaziçi Üniversitesi’nin kurulduğundan bu yana genlerinde ve bünyesinde girişimcilik ruhunu taşıdığını belirterek Kuluçka Merkezi’yle somut bir oluşum kazandırıldığını ifade etti. Prof. Dr. Özkan, bu merkezin Boğaziçi Üniversitesi’nin girişimciliğe yönelik adımlarının yalnızca biri olduğunu belirterek burada elde edilecek başarıların ileriki çalışmalara da ışık tutacağını vurgulayarak sözlerini tamamladı.

 

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Aygören ise böyle bir merkezi kurmayı uzun yıllardır hayal ettiklerini ve bu merkezin öğrencilerin fikirlerini girişimcilerle paylaşarak uluslararası vizyona sahip işler çıkarmalarında etkili olacağını vurguladı. Aygören, “Boğaziçi Üniversitesi’nde aslında çok fazla proje üretiliyor; ancak çoğunlukla birbirimizden haberdar olamıyoruz. Bu mekân hem girişimcilerin birbirlerinden haberdar olmasını hem de yeni fikirleri olan öğrencilerin cesaretlenmesini sağlayacak” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.

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