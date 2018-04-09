Girişimci sözlüğü

Accelerator (Hızlandırıcı)

Genellikle minimum iki, maksimum dört aylık programlar halinde, başlangıç aşamasındaki girişimcilere temel yaşam giderleri, ofis alanı ve yoğun mentorluk sağlayan kuluçka merkezlerine denir. Bazı programlar, dünyadaki başarılı girişimleri kazanabilmek için masrafları karşılar ya da hibe verir.



Angel Investor (Melek Yatırımcı)

En çok duyduğumuz, “kimdir bu?”, “nerede buluruz?” dediğimiz insanlardır.

Girişimin ilk aşamalarında, gelecek vadettiğini düşündüğü girişimlere destek sağlayan yatırımcılardır. Yatırım yapmaları için sadece fikrinize değil, bu fikri gerçekleştirebileceğinize dair size de inanmaları çok önemlidir.

Bootstrapping (Ön Sermaye)

Girişimcinin kendi öz kaynakları ile şirketini kurması ve büyütmesine denir.

Canvas Business Model (Kanvas İş Modeli)

Kanvas iş modeli, ilk etapta hazırlaması külfet gibi gelse de, iş modelinizi bir şema halinde görmenizi sağlar ve kafanızdaki bir sürü soru işaretini netleştirir. Google’da farklı örneklerini bulabilir, Youtube’ta nasıl doldurmanız gerektiğiyle ilgili videolara denk gelebilirsiniz.

Crowdfunding (Kitlesel Fonlama)

Diyelim ki, fikrinize inanan insanlar var ama melek yatırımcı olabilecek kadar paraları yok. O halde işe çevrenizden başlayın ve sizin gibi insanları etkileyin! Crowdfunding, “abi herkesten 5 tl alsam” sözünün hayat bulmuş halidir. Girişime inanan, yatırım yapmaya değer bulan çok sayıda bireysel yatırımcıdan oluşan “kitlenin/grubun” belirli girişime veya projeye yaptığı yatırımdır. Bir sürü online platformdan destek alarak kampanyalarınızı oluşturabilirsiniz.

Pitch Deck (Yatırımcı Sunumu)

İş fikrinizi yatırımcılara anlattığınız, etkinliğe göre 3, 5 ya da 10 dakika süren sunumlardır. İş fikrinizi, hangi problemi çözdüğünüzü, hedeflerinizi ve kendinizi bu süre içinde anlatmanız beklenir.

Elevator Pitch (Asansör Konuşmacı)

Asansör süresinde iş fikrinizi anlatma anlamına gelir. Yani bir cümleyle özetlemeniz ve ne yaptığınızı, yatırımcıyı bulduğunuz 30 saniyede anlatmanız gerekir. Gerçek hayatta elevator pitch’inize çalışmış olmak işe yarar.

Incubation (Kuluçka)

Başlangıç aşamasında olan şirketlere bazı kolaylıklar sağlayan, rehberlik hizmeti sunan, ofis alanı sağlayan, yatırımcı bulma gibi konularda destek olan merkezlerdir. Siz ofisin kahvesiyle, temizliğiyle, sekreter ya da internet bağlantısıyla uğraşmayacağınız için, kazancınız yüksek olacaktır.





Seed Fund (Çekirdek Sermaye)

Erken aşama startup’lara yönelik yatırım sermayesidir.





Yazan: Yeşer Sarıyıldız