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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Genç Bilim İnsanı Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu

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Genç Bilim İnsanı Ödülleri 7. kez sahiplerini buldu

Bilim Kahramanları Derneği (BKD) tarafından her yıl düzenlenen ve farklı üniversitelerin rektörlerinin ev sahipliğinde gerçekleşen Genç Bilim İnsanı Ödülleri, yedinci kez sahiplerini buldu. Ülkemizdeki genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllere, bu yıl 6 genç bilim insanı değer bulundu. Bu yıl ödül alanlarının arasında, Berlin Teknik Üniversitesi’nden genç bir Türk bilim insanı da var.

Bilimi toplumun odak noktasına getirmek amacıyla gönüllü bir ekip ile yola çıkan her yaştan çocuk ve genci bilim ile buluşturan Bilim Kahramanları Derneği tarafından, her yıl farklı üniversitelerle gerçekleştirilen işbirliği ile verilen Genç Bilim İnsanı Ödülleri 7. yılında. Temel Bilimler ve Mühendislik alanlarına katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insanlarına verilen ödüllerde bu yıl 6 Genç Bilim İnsanı, ödül almaya değer bulundu. 

Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllerin bu yılki ev sahipleri: Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl oldu.

ALTI GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜL ALDI

99 başvuru arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK (Karadeniz Teknik Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği), Prof. Dr. Begüm DEMİR 

(Berlin Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği), Dr. Öğr. Üyesi Erdem Cüce

(Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Makine Mühendisliği), Doç. Dr. Evren Mutlugün
(Abdullah Gül Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola

(İskenderun Teknik Üniversitesi - Biyomedikal Mühendisliği), Prof. Dr. Murat Kaya 
(Aksaray Üniversitesi - Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji) 2018 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ni kazanan isimler oldu. 

Başvuruları titizlikle değerlendiren ve bu yılın başarılı Genç Bilim İnsanları’nı belirleyen Seçici Kurul’da ise; Prof. Dr. Ekrem Kadıoğlu (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Remzi Şahin (Atatürk Üniversitesi), Prof. Dr. Hasan Efeoğlu (Atatürk Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Fevzi Uçkan (Kocaeli Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Sayar (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin (Yeditepe Üniversitesi), Prof. Dr. Şerife İpek Karaaslan (Yeditepe Üniversitesi) yer aldı. 

6 bilim insanına ödülleri 24 Nisan 2019 tarihinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda düzenlenen törenle veridi. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Şencan Güleryüz’ün üstlendiği geceye bilim, iş ve sivil toplum alanından çok sayıda davetli katıldı.

Törene ayrıca Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı da katıldı.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir şunları söyledi: “Bilim Kahramanları Derneği olarak genç bilim insanlarına teşekkür etmek için yedi yıldır ödül törenini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sene de birbirinden değerli üniversite rektörlerinin ev sahipliğini yaptığı ödül töreninde bilim insanlarına teşekkür etme fırsatı bulduk. Genç meslektaşlarımın başarılarını yürekten kutluyorum.”

ÖDÜL KAZANAN GENÇ BİLİM İNSANLARI’NIN BİLİME KATKI YAPTIĞI ALANLAR

Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK

Karadeniz Teknik Üniversitesi – İnşaat Mühendisliği 

2005 yılından itibaren devam eden çalışmalar kapsamında, farklı malzeme ve taşıyıcı sisteme sahip mühendislik yapılarının, yapısal davranışlarını temsil eden dinamik karakteristiklerinin (doğal frekans, mod şekli ve sönüm oranı) sonlu eleman analizlerinin yanında hasarsız deneysel yöntemler ile (Deneysel ve Operasyonel Modal Analiz Yöntemi) belirlenmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel ölçüm verileri kullanılarak, yapıların mevcut durumları değerlendirilmiş, hasar seviyeleri belirlenmiş, sonlu eleman modelleri iyileştirilmiş, deprem gibi herhangi bir dinamik kuvvet altında meydana gelebilecek yapısal problemlere ışık tutulmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında, binalar, köprüler ve barajlar gibi farklı malzeme ve taşıyıcı sisteme sahip mühendislik yapılarının mevcut durum özelliklerinin belirlenmesi ve sonlu eleman modellerinin deneysel veriler dikkate alınarak güncelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.

Prof. Dr. Begüm DEMİR 

Berlin Teknik Üniversitesi - Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği

Berlin Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde Profesör olarak görev yapan Prof. Dr. Begüm Demir, araştırma grubuyla birlikte uydu görüntülerinin analizi ve işlenmesi üzerine araştırmalarını yürütmektedir. Prof. Dr. Demir’in araştırmaları özgün makine öğrenme teknikleri geliştirerek uzaktan algılanan görüntülerin analizini sağlamayı hedeflemektedir. Demir’in geliştirdiği yöntemler, uzaktan algılanan görüntülerin içerik tabanlı erişimi, sınıflandırılması, öbeklenmesi, tümleştirilmesi, nesne tabanlı analizi, hiperspektral görüntü işleme, çok-zamanlı uzaktan algılanan görüntülerin işlenmesi ve yeryüzü arazi değişimlerinin tespiti üzerine kullanılmaktadır. Uzaktan algılama, yeryüzünün ve yer kaynaklarının fiziksel bağlantı kurmadan algılayıcı sistemleri kullanarak incelenmesini sağladığından, çevre, afet yönetimi, şehir izlenmesi ve planlaması konularında önemli bir role sahiptir. Uzaktan algılama sistemlerindeki yeni gelişmeler sayesinde uzaktan algılama görüntüleri askeri, medikal, tarım, hayvancılık, tekstil, çevre, madencilik ve kimlik tespiti gibi birçok uygulama alanında önem kazanmaktadır. Özellikle deprem, sel, toprak kayması ve orman yangınları gibi doğal afetlerle sıklıkla karşılaşan ülkemiz için uzaktan algılama stratejik bir öneme sahiptir. İlk yerli gözlem uydumuz RASAT’dan ve ilk yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusumuz GÖKTÜRK-2’den alınan görüntüler haritacılık, afet izleme, tarım, çevre, şehircilik ve planlama çalışmalarında kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bu görüntülerin etkili bir şekilde kullanılması amacıyla bilgi birikimine ve başarılı yöntemler geliştirmeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Cüce

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Makine Mühendisliği 

Dr. Erdem Cüce temiz enerji teknolojileri ve düşük/sıfır karbon bina uygulamaları alanında çalışmaktadır. Binalarda enerji tüketimini minimize ederken, ısıl konfordan ödün vermeyen çevre dostu ve düşük maliyetli yenilikçi yapı elemanlarının geliştirilmesinde çalışmalar yapmaktadır. Dr. Cüce’nin önemli çalışmalarından biri de mucize cam (miracle glass) olarak ifade edilen yeni nesil yapı elemanıdır.

Doç. Dr. Evren Mutlugün

Abdullah Gül Üniversitesi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Araştırma çalışmaları optoelektronik uygulamalar için düşük boyutlu fonksiyonel nanomalzemeler olan Doç. Dr. Evren Mutlugün, özellikle kuantum nokta temelli ışıyıcıların üretimi ve optoelektronik aygıtlarda kullanımı konusunda uzmanlığa sahiptir. Gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar yarıiletken nanokristallerin endüstriyel ekran teknolojileri uygulamasında kullanımına yönelik olarak ses getirmektedir. 

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola

İskenderun Teknik Üniversitesi - Biyomedikal Mühendisliği

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Yola, araştırmaları farmasötik preparat, kan, idrar, gıda, su gibi gerçek numune ortamlarında önemli analitlerin veya hedef moleküllerin mikro ya da nano seviyelerinde hassas tayinine yönelik Sensör/Biyosensör’lerin tasarımı ve validasyonu üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Özellikle tıp, eczacılık ve biyomedikal bilim alanlarında kullanılabilecek, insan sağlığı açısından tehdit oluşturmayan, daha temiz bir ekosistem ve kimya sektörüne yönelik nanomalzemeler/kompozitler sentezlemek, modern analitik sistemler kullanılarak insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden önemli ajanların (mikotoksin, pestisit, ağır metal vb.) anlık analizi yapılarak bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımının önüne geçebilmek adına çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Murat Kaya 

Aksaray Üniversitesi - Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji

Yüksek Lisans ve Doktora süresince sucul omurgasızların taksonomisi, ekolojisi ve moleküler sınıflandırılması üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Murat Kaya, lisansüstü eğitiminde almış olduğu bilgi birikimini kullanarak Doktora sonrası malzeme bilimine biyolojik bir bakış açısı kazandırmış ve çalışmalarına bu doğrultuda yön vererek toplum yararına çalışmalara odaklanmıştır. Bu bağlamda meyve ve sebzelerin raf ömrünü artırmak amacıyla biyolojik jel üretimi, böcek zırhından sağlıklı zayıflama ürünü, su yosunlarından üretilen selüloz nanofiberlerin esnek beton üretmek amacıyla kullanımı, sulardan ağır metal giderimi, bitki polenlerinin modifiye edilerek ilaç taşıyıcı kapsül olarak kullanımları, multidisipliner uygulamalar için süngerlerden gözenekli mikro cam kürelerin üretimi gibi çalışmalar yapmaktadır.

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