“Geleceğin Sineması”nda yerinizi alma fırsatı sürüyor

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması”na başvurular devam ediyor.

Öğrenci sayısını karşılamaya yetmeyen stüdyo ve yapım aşaması ile yapım sonrasında gereken teknik ekipman açığını kapatarak hayallerin özgürce gerçekleşmesine imkan sağlayan “Geleceğin Sineması” bu yıl 15’inci kez gerçekleştirilecek ve proje kapsamında 20 kısa film, genç yönetmenlerin hayallerinden beyazperdeye aktarılacak.

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle gerçekleştirilen “15. Geleceğin Sineması”na başvurular ise 30 Mart 2017 tarihine kadar yapılabilecek.

Filmler için 8 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak başvuruları, sinema sektöründe her bir alanında bir marka haline gelmiş usta isimler değerlendirecek. 15. Geleceğin Sineması Jürisi, Yönetmen Abdullah Oğuz başkanlığında; Vildan Atasever, Caner Özyurtlu, Zafer Külünk, Ceylan Özgün Özçelik, Serdar Kökçeoğlu ve Selçuk Yavuzkanat’dan oluşuyor.

Değerlendirme sonucu 20 projeye toplamda 60.000 TL verilirken ilk 3’e giren projelere de post prodüksiyon desteği sağlanacak.

Ön eleme sonuçları 19 Nisan 2018 de, kazanan projeler ise 19 Haziran 2018’de açıklanacak. Filmlerin son teslim tarihi ise 8 Haziran 2018

Geleneksel olarak 15 yıldır başarıyla gerçekleştirilen “Geleceğin Sineması” bir yandan Türk sinemasının geleceği için ışık yakarken bir yandan da akademik başarıları için film yapması gereken öğrencileri daha iyi projeler hayal edebilmeleri konusunda motive etmeye devam edecek.