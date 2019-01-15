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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Geleceğin mühendisleri yaptıkları ürünleri tanıttı

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Geleceğin mühendisleri yaptıkları ürünleri tanıttı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, geleceğe yön verecek yeni teknoloji alanında yaptıkları ürünleri düzenledikleri "2019 Güz Dönemi Bitirme Projesi Sergisi" ile katılımcılara tanıttı.

Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak ve bilgi çağının gereklerini yerine getirebilmek adına problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, araştırmacı ve toplumsal sorumluluk taşıyan, geleceğin nitelikli mühendislerini yetiştirme misyonuna sahip olan Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri; akıllı sistem uygulamasından, yenilenebilir enerji kaynaklarına, elektrikli araçlardan manyetik alan çalışmalarına kadar ürettikleri prototipleri Düzce Üniversitesi öğrencilerine ve ziyaretçilere tanıttılar.

Geleceğin mühendisleri yaptıkları ürünleri tanıttı

İnsana ve doğaya saygılı, sürdürülebilir bir yaşam için çağın gereklerini karşılayabilecek ürünler tasarlayıp geliştiren geleceğin mühendisleri; Derin Öğrenme Yüz Tanımlama Sistemi, Yazı Yazan Robot Kolu, Enkoder Yardımı ile Açısal Konum Ölçümü, PowerWorld Simülatör ile P-V Eğrilerinin Elde Edilmesi, Hatırlatıcım, Arduino ile Bluetooth Kontrollü Bavul, Reaktif Güç Kompanzasyonu gibi teknoloji alanında birçok ürün üretmeyi başardılar. 

Sergi hakkında kısa bir açıklama yapan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Filiz Birbir Ünal, "Öğrencilere sadece teorik değil, aynı zamanda uygulama açısından da beceriler kazandırabilme hedefinde olan Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, geleceğin nitelikli mühendislerini yetiştirmek adına 'Değer Üreten Üniversite' olan üniversitemizin ve ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır." şeklinde konuştu. 

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