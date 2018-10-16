Game Zone'da FIFA 19 ve daha fazlası

BLIZZCON’A DIABLO 3 DAMGA VURACAK

2018 BlizzCon tarihleri ve programları belli olduktan sonra herkesin dikkati Diablo 3 üzerinde yoğunlaştı desek abartmış olmayız. Öyle ki, BlizzCon’da Diablo 3: What’s Next isimli bir panel bulunmakta. Ayrıca Diablo 3 adına farklı eventler de yine bu seneki program içine dahil edilmiş görünüyor. Diablo serisinin sıkı hayranlarının merakla beklediği bu panelde ne gibi değişiklikler bulunacağı ise merak konusu. Ayrıca verilen ön bilgilere göre Diablo 3’ün Nintendo Switch platformuna entegre edileceğini öğrendik!

FORTNITE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE PARA KAZANDIRACAK

Tüm dünyada 125 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, oyun dünyasına olan farklı yaklaşımını ortaya koyan yeni bir hamle yaptı. Fortnite’ın oyuncu topluluğunun oyuna gösterdiği sevgiye her fırsatta karşılık vermeye çalışan firma, bu kez içerik üreticilerinin para kazanabilecekleri, “Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği” başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlik, bu hafta yayınlanacak güncellemenin ardından başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Oyuncuların sevdikleri içerik üreticilerini desteklemek için Battle Royale modunda “İçerik Mağazası”na, Dünyayı Kurtar modundaysa “Ganimet” sekmesine giderek “Bir İçerik Üreticisini Destekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Oyuncular karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri içerik üreticisinin etiketini yazıp onayladıktan sonra oyunda yaptıkları harcamalardan seçtikleri kişi de pay alacak.

YAKIN MERCEK: FIFA 19

Bu hafta bir efsanenin en son üyesi FIFA 19’u sizler için inceledik.

Hem oyun hem de futbol meraklılarının favorisi Fifa19 piyasaya damga vuracak yeni özellikler ile giriş yaptı! Yeni Kick-Off modu, Şampiyonlar Ligi Lisansı ve geliştirilmiş Ultimate Team özellikleri ile serinin önceki oyunlarından ciddi derecede belirgin çizgilerle ayrılan FIFA 19 özellikle online oyunculuk konusunda da kendini geliştirmiş görünüyor. Saha içi değişiklikler, oyun içi reklamlama ve yeni kontrol mekanikleri ile etkileyici bir oyun deneyimi sunan FIFA 19 bir futbol oyunundan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Stadyum seçeneklerini de önemli oranda geliştiren oyunda, ülkemizin takımlarından Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nu da bulmak mümkün. Stadyum atmosferlerini son derece gerçekçi yansıtan oyun, tribün farklılıkları özelliğine de yer vermiş

Futbolun tahmin edilemezliği gerçeği üzerinde duran FIFA 19’da, futbolcu hareketleri, gerçek maçlarda yaşanan olayların simülasyonlanmasıyla dijital dünyaya yansıtılmış olarak görülüyor. Oyuncuların bilek hareketleri, şut çekerken kasılan vücutları, pas isterken yaptıkları mimikler ve vücut aksiyonları, gerçek maçlardan alınarak oyuna entegre edilmiş. Kullanıcılara durağan bir futbol oyunundan öte sürekli şaşırtan bir gerçeklik deneyimi vermeyi amaçlayan FIFA 19’un bir diğer geliştirilmiş özelliği ise Ultimate Team. Online oyunculuk adına daha önceki versiyonlarının önüne geçen FIFA 19 bu alanda birçok etkinlik ve yeni rekabetçi sistemi ile oyuncuların kendi yeteneklerini daha ciddi anlamda test etmesini mümkün hale getiriyor. Yakın zamanda resmi bir online turnuva yapılması planlanan oyun, piyasada şu an en çok satın alınan spor oyunlarından biri olarak göze çarpıyor.

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu