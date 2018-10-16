Game Zone'da FIFA 19 ve daha fazlası

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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16.10.2018 - 10:49, Son Güncelleme:

Game Zone'da FIFA 19 ve daha fazlası

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Game Zone'da FIFA 19 ve daha fazlası

00. sayımızın Game Zone sayfasında FIFA 19'a yakından bir bakış ve oyun piyasasından güncel haberler var.

BLIZZCON’A DIABLO 3 DAMGA VURACAK

2018 BlizzCon tarihleri ve programları belli olduktan sonra herkesin dikkati Diablo 3 üzerinde yoğunlaştı desek abartmış olmayız. Öyle ki, BlizzCon’da Diablo 3: What’s Next isimli bir panel bulunmakta. Ayrıca Diablo 3 adına farklı eventler de yine bu seneki program içine dahil edilmiş görünüyor. Diablo serisinin sıkı hayranlarının merakla beklediği bu panelde ne gibi değişiklikler bulunacağı ise merak konusu. Ayrıca verilen ön bilgilere göre Diablo 3’ün Nintendo Switch platformuna entegre edileceğini öğrendik!

Game Zoneda FIFA 19 ve daha fazlası

FORTNITE İÇERİK ÜRETİCİLERİNE PARA KAZANDIRACAK

Tüm dünyada 125 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, oyun dünyasına olan farklı yaklaşımını ortaya koyan yeni bir hamle yaptı. Fortnite’ın oyuncu topluluğunun oyuna gösterdiği sevgiye her fırsatta karşılık vermeye çalışan firma, bu kez içerik üreticilerinin para kazanabilecekleri, “Fortnite İçerik Üreticilerini Destekleme Etkinliği” başlıklı bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlik, bu hafta yayınlanacak güncellemenin ardından başlayacak ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. Etkinlik süresince oyuncular oyun içinde V-Papel harcadıkça onların seçtikleri içerik üreticileri de belli bir oranda para kazanacaklar. Oyuncuların sevdikleri içerik üreticilerini desteklemek için Battle Royale modunda “İçerik Mağazası”na, Dünyayı Kurtar modundaysa “Ganimet” sekmesine giderek “Bir İçerik Üreticisini Destekle” seçeneğini seçmeleri gerekiyor. Oyuncular karşılarına çıkan kutucuğa desteklemek istedikleri içerik üreticisinin etiketini yazıp onayladıktan sonra oyunda yaptıkları harcamalardan seçtikleri kişi de pay alacak.

Game Zoneda FIFA 19 ve daha fazlası

YAKIN MERCEK: FIFA 19

Bu hafta bir efsanenin en son üyesi FIFA 19’u sizler için inceledik.

Hem oyun hem de futbol meraklılarının favorisi Fifa19 piyasaya damga vuracak yeni özellikler ile giriş yaptı! Yeni Kick-Off modu, Şampiyonlar Ligi Lisansı ve geliştirilmiş Ultimate Team özellikleri ile serinin önceki oyunlarından ciddi derecede belirgin çizgilerle ayrılan FIFA 19 özellikle online oyunculuk konusunda da kendini geliştirmiş görünüyor. Saha içi değişiklikler, oyun içi reklamlama ve yeni kontrol mekanikleri ile etkileyici bir oyun deneyimi sunan FIFA 19 bir futbol oyunundan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Stadyum seçeneklerini de önemli oranda geliştiren oyunda, ülkemizin takımlarından Fenerbahçe’nin Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nu da bulmak mümkün. Stadyum atmosferlerini son derece gerçekçi yansıtan oyun, tribün farklılıkları özelliğine de yer vermiş

Futbolun tahmin edilemezliği gerçeği üzerinde duran FIFA 19’da, futbolcu hareketleri, gerçek maçlarda yaşanan olayların simülasyonlanmasıyla dijital dünyaya yansıtılmış olarak görülüyor. Oyuncuların bilek hareketleri, şut çekerken kasılan vücutları, pas isterken yaptıkları mimikler ve vücut aksiyonları, gerçek maçlardan alınarak oyuna entegre edilmiş. Kullanıcılara durağan bir futbol oyunundan öte sürekli şaşırtan bir gerçeklik deneyimi vermeyi amaçlayan FIFA 19’un bir diğer geliştirilmiş özelliği ise Ultimate Team. Online oyunculuk adına daha önceki versiyonlarının önüne geçen FIFA 19 bu alanda birçok etkinlik ve yeni rekabetçi sistemi ile oyuncuların kendi yeteneklerini daha ciddi anlamda test etmesini mümkün hale getiriyor. Yakın zamanda resmi bir online turnuva yapılması planlanan oyun, piyasada şu an en çok satın alınan spor oyunlarından biri olarak göze çarpıyor.

 

Hazırlayan: Eray Kurumehmetoğlu

 

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