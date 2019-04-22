Game Zone: Playstation 5'ten ilk haberler geldi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGame Zone: Playstation 5'ten ilk haberler geldi
GeriKampüs Game Zone: Playstation 5'ten ilk haberler geldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kampüs
22.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Game Zone: Playstation 5'ten ilk haberler geldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Game Zone: Playstation 5'ten ilk haberler geldi

PS4’ün sistem baş mimarının açıklamalarına göre yeni konsolun temel özellikleri belli oldu. Dört yıldır üzerinde çalışılan konsol, tepeden tırnağa yenilenecek ve piyasaya gelecek seneden önce çıkmayacak.

Toplamda 90 milyondan fazla PlayStation 4 satan Sony’nin, olay gerçekleştikten altı yıl sonra yeni konsolu hakkında detaylara eriştik. PS4’ü de PS3’ten 7 yıl sonra çıkartan şirket, sistem baş mimarı Mike Cerny’ye göre bu rekoru tekrarlayabilir. Cerny’e göre, PS5 2019’a yetişmiyor. Konsolun önceki modellere bakınca her nesil tasarımı değişiyor, bu yüzden yeni bir tasarım bekliyoruz. Diğer yandan Blu-ray gibi bir fiziksel medya destekleyeceğinden çok ince olmasını beklememeli. Cihazda 3. nesil sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci, özel üretim bir Radeon Navi ekran kartı bulunacak. PS5’in 8K çözünürlük ve Ray tracing desteği ile gerçekçi grafikler sunması bekleniyor. Fiyatı ise yurt dışı kaynaklara bakılırsa, 4 bin TL’den aşağı olmayacağa benziyor. Konu yeni konsollarsa, tavsiyem sabit: Bekleyelim, görelim...

 

KÖTÜ ÇOCUKLAR TAKIMI GERİ DÖNDÜ

HEARTHSTONE: RISE OF SHADOWS

PS4, Xbox One, Windows, Mac OS, Android, iOS

Blizzard’ın tüm cihazlarda oynanabilen dijital kart oyunu Hearthstone, yeni genişleme paketiyle döndü. Bakalım bu heyecan bizi ne kadar götürecek...

En şahane kart oyunlarından birisi olan HearthStone, yıllık kart rotasyonunu tamamlayıp bazı kartları Standart moddan çıkartırken, ilk kez tüm dünyada aynı anda sunulan yeni genişleme paketi Rise of Shadows ile 135 karta daha kavuştu. The League of E.V.I.L. olarak adlandırılan kartların içinde Lackeys (Yardakçılar) olarak bilinen yeni bir kart türü de mevcut. Bunlar paketten çıkmıyor ama diğer kartlarla oluşturuluyor ve 1/1 gücünde destekçiler ortaya çıkartıyor. Şema kartları ise elde kaldıkça gücünü artırmasıyla oyuna heyecan katıyor. Twinspells kartları ile aynı büyüyü iki kez yapabilmek mümkün olurken, oyunda tek oyunculu bir mod da eklenecek. Mayısta gelecek modda, tamamlanan her solo maceradan 3 adet Rise of Shadows kart paketi kazanmak, 5 hikayeyi başarıyla tamamlayınca da sürpriz hediyelere kavuşmak mümkün. Tabii bu hikayelerin ilkinden sonrası, tıpkı genişleme paketi gibi ücretli.



***

KISA KISA

LoL’de şampiyon Fenerbahçe 1907

Vodafone’un sponsoru olduğu ve FreeZone Şampiyonluk Ligi adını taşıyan League of Legends liginde, 2019 Kış Mevsimi Finali’nde kupayı 1907 Fenerbahçe Espor alırken, “En değerli oyuncu” ödülü de takımın üst koridor oyuncusu Ruin’e verildi. Takım, Espor Sezon Ortası Turnuvası’na (MSI) Türkiye adına katılacak. 1 Mayıs’ta ön eleme aşaması ile başlayacak olan turnuva, yarı finallere kadar Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinde devam edecek. Tayvan’ın başkenti Taypey’de düzenlenecek olan yarı final ve final karşılaşmaları ise 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BJK’den kapsamlı e-spor işbirliği

Türkiye’nin dünya çapında e-spor sahnesine ilk adım atan kulübü olan Beşiktaş JK, InGame Group ile işbirliğini ve Zula takımını duyurdu. Dünyada 21 milyon kişi tarafından 11 farklı dilde oynanan Zula ligine Beşiktaş JK espor takımının katılmasının yanı sıra, InGame grup şirketlerinden Lokum Games’e 2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta ev sahibi sıfatıyla oynayacağı 10 maçta aktivite alanı sağlayacak. Ayrıca Vodafone Park’taki Lenovo Game On’da hafta içi Zula turnuvaları da düzenlenebilecek. Haftalık e-spor programı yayınını da içeren anlaşma, e-sporun bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Kampüs Haberleri

Sıradaki Haber

Algoritmaya göre Demir Taht’a o oturacak

Dört kaplan gücündeki bir Kampüslü bu festivalleri kaçırmaz!

500 öğretmen yıllar sonra üniversite sıralarında

Üniversite mezunu kasap, muhtar oldu