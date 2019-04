Game Zone: Playstation 5'ten ilk haberler geldi

Toplamda 90 milyondan fazla PlayStation 4 satan Sony’nin, olay gerçekleştikten altı yıl sonra yeni konsolu hakkında detaylara eriştik. PS4’ü de PS3’ten 7 yıl sonra çıkartan şirket, sistem baş mimarı Mike Cerny’ye göre bu rekoru tekrarlayabilir. Cerny’e göre, PS5 2019’a yetişmiyor. Konsolun önceki modellere bakınca her nesil tasarımı değişiyor, bu yüzden yeni bir tasarım bekliyoruz. Diğer yandan Blu-ray gibi bir fiziksel medya destekleyeceğinden çok ince olmasını beklememeli. Cihazda 3. nesil sekiz çekirdekli AMD Ryzen işlemci, özel üretim bir Radeon Navi ekran kartı bulunacak. PS5’in 8K çözünürlük ve Ray tracing desteği ile gerçekçi grafikler sunması bekleniyor. Fiyatı ise yurt dışı kaynaklara bakılırsa, 4 bin TL’den aşağı olmayacağa benziyor. Konu yeni konsollarsa, tavsiyem sabit: Bekleyelim, görelim...

KÖTÜ ÇOCUKLAR TAKIMI GERİ DÖNDÜ

HEARTHSTONE: RISE OF SHADOWS

PS4, Xbox One, Windows, Mac OS, Android, iOS

Blizzard’ın tüm cihazlarda oynanabilen dijital kart oyunu Hearthstone, yeni genişleme paketiyle döndü. Bakalım bu heyecan bizi ne kadar götürecek...

En şahane kart oyunlarından birisi olan HearthStone, yıllık kart rotasyonunu tamamlayıp bazı kartları Standart moddan çıkartırken, ilk kez tüm dünyada aynı anda sunulan yeni genişleme paketi Rise of Shadows ile 135 karta daha kavuştu. The League of E.V.I.L. olarak adlandırılan kartların içinde Lackeys (Yardakçılar) olarak bilinen yeni bir kart türü de mevcut. Bunlar paketten çıkmıyor ama diğer kartlarla oluşturuluyor ve 1/1 gücünde destekçiler ortaya çıkartıyor. Şema kartları ise elde kaldıkça gücünü artırmasıyla oyuna heyecan katıyor. Twinspells kartları ile aynı büyüyü iki kez yapabilmek mümkün olurken, oyunda tek oyunculu bir mod da eklenecek. Mayısta gelecek modda, tamamlanan her solo maceradan 3 adet Rise of Shadows kart paketi kazanmak, 5 hikayeyi başarıyla tamamlayınca da sürpriz hediyelere kavuşmak mümkün. Tabii bu hikayelerin ilkinden sonrası, tıpkı genişleme paketi gibi ücretli.







***

KISA KISA





LoL’de şampiyon Fenerbahçe 1907

Vodafone’un sponsoru olduğu ve FreeZone Şampiyonluk Ligi adını taşıyan League of Legends liginde, 2019 Kış Mevsimi Finali’nde kupayı 1907 Fenerbahçe Espor alırken, “En değerli oyuncu” ödülü de takımın üst koridor oyuncusu Ruin’e verildi. Takım, Espor Sezon Ortası Turnuvası’na (MSI) Türkiye adına katılacak. 1 Mayıs’ta ön eleme aşaması ile başlayacak olan turnuva, yarı finallere kadar Vietnam’ın Ho Chi Minh şehrinde devam edecek. Tayvan’ın başkenti Taypey’de düzenlenecek olan yarı final ve final karşılaşmaları ise 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BJK’den kapsamlı e-spor işbirliği

Türkiye’nin dünya çapında e-spor sahnesine ilk adım atan kulübü olan Beşiktaş JK, InGame Group ile işbirliğini ve Zula takımını duyurdu. Dünyada 21 milyon kişi tarafından 11 farklı dilde oynanan Zula ligine Beşiktaş JK espor takımının katılmasının yanı sıra, InGame grup şirketlerinden Lokum Games’e 2019-2020 sezonunda Vodafone Park’ta ev sahibi sıfatıyla oynayacağı 10 maçta aktivite alanı sağlayacak. Ayrıca Vodafone Park’taki Lenovo Game On’da hafta içi Zula turnuvaları da düzenlenebilecek. Haftalık e-spor programı yayınını da içeren anlaşma, e-sporun bilinirliğini artırmayı hedefliyor.