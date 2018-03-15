Finlandiya eğitimde devrime doymuyor

Finlandiya halihazırda dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerinin başında geliyor. Ama bu yetmezmiş gibi şimdi de matematik, sosyal bilgiler, coğrafya ya da tarih gibi bütün klasik dersleri müfredattan çıkararak gerçek bir devrim yapmaya hazırlanıyor. Şimdilik Helsinki’de bazı okullarda pilot uygulamada olan, 2020 yılından itibarense lise çağındaki bütün öğrenciler için yürürlüğe girecek söz konusu müfredat değişikliği, “derse göre eğitim”i tedavülden kaldırıp yerine “konu başlığına göre eğitim”i getiriyor.

Yani bu sistemde, öğrenciler ilgi alanlarına, gelecekle ilgili beklenti ve arzularına uygun konuları seçerek, bireysel öğrenme biçimlerine en uygun yöntemle eğitim alacaklar.



Örneğin İkinci Dünya Savaşı, tarih dersinin bir konusu olmayacak; İkinci Dünya Savaşı matematik, sosyal bilgiler, coğrafya ve tarih konularının harmanlandığı kendi başına bir ders olacak. Ya da Avrupa Birliği dersini seçen bir öğrenci üye ülkeler üzerinden ekonomi, siyaset, tarih, coğrafya ve yabancı dil öğrenebilecek. Daha az akademik çalışma, daha çok pratik yapmak, mesleki eğitime yönlenmek isteyen öğrenciler için de “café’de çalışmak” adıyla İngilizce, ekonomi ve iletişim becerilerini geliştirebilecekleri bir platform sunulacak.

Geleneksel sınıf formatı dışında

Helsinki’deki Eğitim Dairesi başkanı Marjo Kyllonen, 1900’lü yılların başlarına uygun bir yaklaşımla eski moda eğitim sisteminin, çağımızın öğrenme şekliyle uyumlu olmadığını söylüyor. “Dolayısıyla” diyor Kyllonen, “öğretim sistemimiz de değişen ihtiyaçlarla, yeni düşünme ve gelişme biçimleriyle uyumlu olmalı. Çocuklarımızı, bugün ve gelecekte ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmış olarak geleceğe hazırlamamız lazım.”



Finlandiya, öğrencilerin sorun çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla, geleneksel sınıf formatı dışında öğrenciler arasında işbirliği ve iletişimi teşvik eden, oyunla ve eğlenerek öğrenme metotlarını da eğitim sistemine katan ülkelerden biri...



Zorunlu okula başlama yaşının 7 olduğu ülkede, öğrencilere ödev verilmiyor. Finli öğrencilere eğitim hayatlarının ilk altı yılında hiçbir şekilde not da verilmiyor. Finlandiya’da özel okul yok ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından destekleniyor. Tüm çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okuyor. Tüm öğretmenlerin en az master derecesi var ve üniversite başarısı en yüksek yüzde 10’luk dilim arasından seçiliyorlar. Öğretmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri...