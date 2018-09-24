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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.09.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Facebook Topluluk Liderleri Programı’na seçilenler arasında Türkiye’den iki isim!

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Facebook Topluluk Liderleri Programı’na seçilenler arasında Türkiye’den iki isim!

İnsanlara topluluk oluşturma gücü vermek ve dünyayı birbirine yakınlaştırmak misyonuyla hareket eden Facebook, geçtiğimiz Şubat ayında Avrupa’da düzenlediği Zirve’de Facebook uygulama ve hizmet ailesi aracılığıyla topluluklarını oluşturan liderlere destek olmak amacıyla Topluluk Liderleri Programı’nı hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Şubat ayından beri başvuruları devam eden programa katılmaya hak kazananlar ise bugün açıklandı. 6.000’den fazla başvuru arasından seçilen yüzden fazla grup lideri arasında Türkiye’den Bisikletli Kadın İnisiyatifi grubu yöneticilerinden Zeynep Arapoğlu ve İhtiyaç Haritası’nın kurucularından oyuncu Mert Fırat da bulunuyor.

 

Facebook Topluluk Liderleri Programı kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda Hindistan, Brezilya, Kenya, ABD ve Fransa’dan başvuru yapan beş topluluk lideri, İhtisas Ödülü’nün sahibi oldu. İhtisas ödülü kazanan beş katılımcının her birine topluluk girişimlerini finanse edebilmeleri adına 1,000,000 USD’ye kadar ödül verilecek. Verilecek toplam ödül miktarı, her bir katılımcının program eğitimlerinin bir parçası olarak oluşturacağı ve sunacağı son bütçe teklifine göre belirlenecek.

 

Aralarında Zeynep Arapoğlu ve Mert Fırat’ın bulunduğu 100'den fazla katılımcı ise dünyanın dört bir yanından gelen ve her biri farklı bir bakış açısına sahip topluluk liderlerinden oluşuyor. Programa katılmaya hak kazanan topluluk liderlerinden her biri, topluluklarını bir adım öteye taşımak için kullanabilecekleri 50,000 USD’ye varan ödülün sahibi olacak.

 

Türkiye’den Programa Seçilen Topluluk Liderleri:

 

  • Zeynep Arapoğlu (Bisikletli Kadın İnisiyatifi): Bisikletli Kadın İnisiyatifi’ni kuran yedi kadından biri olan Zeynep Arapoğlu, Facebook Topluluk Liderleri Programı'na katılmaya hak kazandı. Türkiye’deki bisiklet topluluğunun çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu dile getiren Arapoğlu, ülkede bisiklete binen kadınlarla ilgili farkındalığı artırarak, onların sesi olarak ve deneyimlerini paylaşarak kadınların kendi tercihlerini yapabilmelerini sağlayabilmeyi ve bisiklete binen kadınların sayısını artırmayı amaçlıyor.
  • Mert Fırat (İhtiyaç Haritası): İhtiyaç sahibi insanlarla o ihtiyacı karşılamak isteyen kişi ve kurumları buluşturan etkileşimli yardım platformu İhtiyaç Haritası’nın kurucularından Mert Fırat, programa Türkiye'den katılmaya hak kazanan topluluk liderlerinden bir diğeri. İhtiyaç Haritası’nın belirli kaynaklara sahip insanlar ile o kaynaklara ihtiyaç duyanlar arasında bir köprü görevi gördüğünü dile getiren Fırat, topluluğun sosyal dayanışmaya ve toplumsal eşitliğe hizmet ettiğine inanıyor. İhtiyaç Haritası, iki yılda 15 milyon USD değerinde 550,000 ihtiyacı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.
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