En iyi film Oscar’ını alan en iyi filmler

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, bu yıl 90. defa en iyi filmleri seçecek, ödülleri dağıtacak. 4 Mart 2018’de gerçekleşecek olan ödül töreninde maalesef yine herhangi bir Türk Filmi yarışamayacak. 1928’den beri tam 89 defa “yılın en iyi filmi” seçildi, biz de bu 89 film arasından en iyi 10 filmi seçtik.

KİME GÖRE EN İYİ

Elbette Akademi’ye göre. Ancak bunun için de birkaç temel kıstas bulunuyor, mesela bir filmin Oscar Ödülleri’ne aday olabilmesi için 40 dakikadan uzun olması ve Los Angeles sınırları içerisinde en az bir hafta vizyonda bulunması şartıyla en az bir sinema salonunda gösterime girmesi gerekiyor (#iyibilgi). Akademi’deki tüm üyeler, kendi alanlarındaki ödüller için adaylarını seçer ancak “En İyi Film” ödülü için durum böyle değildir. Yani; örneğin bir ses mühendisi “Ses Miksajı” kategorisi için aday gösterebilir, ancak “En İyi Senaryo” ödülüne aday gösteremez. Bu kural yalnızca “En İyi Film” kategorisi için bozulur, Akademi’deki tüm üyeler (yaklaşık 6000 kişi) bu kategori için adaylarını sunarlar.

EN İYİ FİLMLER TARİHİ

1928’den beri ödülleri dağıtılan bu kategoriden geçmişten günümüze doğru elbette tercihlerin kıstasları da değişiyor. İlk ödül törenlerinde tüm dünyanın hala I. Dünya Savaşı’nın etkisinde olması sebebiyle savaşın yıkımını, politik meseleleri konu edinen filmler ödüllendirilirken, günümüze doğru daha bireyselci filmler ödüllendirilmekte. Bu ödülü alan ilk film ise 1927 yapımı, William A. Wellman’ın yönetmenliğini yaptığı “Kanatlar” filmi. Sinema tarihçilerinin “ilk gerçek savaş filmi” olarak nitelendirdiği bu film aynı zamanda ABD’nin ilk havacılık filmi. Bir diğer ilginç anekdot ise bu ödülün Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) haricinde hiçbir fantastik filme verilmemesi. Gerilim dalında ise Kuzuların Sessizliği’nden (1991) başka bir film heykelciğe uzanamamıştır.

EN İYİ 10 FİLM

1- Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok / All Quiet on the Western Front (1930) - Lewis Milestone

Dünya Savaşı sırasında bir lisede öğretmenlik yapan Profesör Kantorek, öğrencilerini savaş konusunda cesaretlendirir ve tüm erkek öğrencileri gönüllü olarak Alman Ordusu’na katılarak cepheye gider. Fakat savaş Kantorek’in anlattığı gibi değildir. Genç askerler savaşın ortasında tüm saçmalığın farkına varmış olsalar da geri dönüş yoktur…

2- Rüzgar Gibi Geçti / Gone with the Wind (1939) – Victor Fleming

ABD’de yaşanan iç savaşın ardından yeniden inşa sürecinde tüm hayatların nasıl tepetaklak olduğunu gözler önüne seren film, Margaret Mitchell'ın Pulitzer Ödüllü aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış bir eser. Clarke Gable’ın başrolünü oynadığı film, enflasyon hesabı yapıldığı zaman tüm dünyada gelmiş geçmiş en büyük hasılatı yapan filmdir.

3- Arabistanlı Lawrence / Lawrence of Arabia (1962) – David Lean

Döneminin en çok konuşulan filmlerinden olan ve ülkemizde de epeyce tanınan Arabistanlı Lawrence, Arap İsyanı’nın başlamasında büyük rol oynayan İngiliz casus Thomas Edward Lawrence’ın Arabistan topraklarındaki görevini konu ediniyor. Tam 3 saat 36 dakika süren film, hala büyük tartışmalarla kaynak ve konu olmaya devam etmektedir.

4- Forrest Gump (1994) - Robert Zemeckis

5- Amerikan Güzeli / American Beauty (1999) – Sam Mendes

6- Amadeus (1984) – Milos Forman

7- Casablanca (1942) - Michael Curtiz

8- İhtiyarlara Yer Yok / No Country for Old Men (2007) - Coen Kardeşler

9- Guguk Kuşu / One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) – Milos Forman

10- Yağmur Adam / Rain Man (1988) – Barry Levinson

Yazan: Tugay Şahin