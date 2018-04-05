Ekonomik kriz 12 bin öğrenciye üniversite bıraktırdı

Venezuela'nın köklü üniversitelerinden Los Andes Üniversitesi (ULA) Rektörü Mario Bonucci, son birkaç ayda 52 bin öğrenciden 12 bininin ekonomik nedenlerle okulu bıraktığını açıkladı.

Venezuela'daki La Nacion gazetesine konuşan Bonucci, geçen hafta 233. yıl dönümünü kutlayan ULA'nın 12 bin öğrencisinin kayıt yenileme dönemi olan 2017'nin sonuyla 2018'in başı itibarıyla okulu bıraktığını ifade etti.

Rektör Bonucci, okulu geç bitirecek olmasına rağmen yaklaşık 6 bin öğrencinin de bir işte çalışabilmek için sadece bir veya iki ders aldığını söyledi.

Ülkenin en eski ikinci üniversitesi olarak bilinen ULA'nın zor bir dönemden geçtiğine işaret eden Bonucci, "Diş hekimliği ve tıp gibi alanlara göre hukuk ve muhasebe gibi bölümleri bırakan öğrenci sayısı daha fazla." dedi.

Okulu bırakan öğrencilerin genellikle ülkeyi terk etmek için bunu yaptığını, mezuniyeti yakın olanların ise diploma almayı beklediğini kaydeden Bonucci, diplomanın göç başvurusunu kolaylaştırdığını ifade etti.

Öğrenciler gibi öğretim görevlilerinin de üniversiteden ayrılmaya başladığını söyleyen Bonucci, "Maddi yetersizlik nedeniyle doktorası olan tecrübeli eğitmenler ayrılıyor." diye konuştu.

Ekonomik krizle mücadele eden petrol zengini Venezuela'da halk, ilaç ve temel gıda ürünlerini temin edemiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede hükümet, 2015'ten bu yana enflasyon oranını açıklamıyor. Venezuela muhalefeti, ülkede 2017'de enflasyonun yüzde 2 bin 600 olduğunu savunuyor.



Kaynak: AA