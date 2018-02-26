Eğitim Fakültesi öğrencileri için Toplumsal Cinsiyet Sertifika programı açılıyor

Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) işbirliğiyle, toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi amacıyla Sertifika Programı açıyor.

Katılımın ücretsiz olduğu program, 24 Mart 2018 ve 6 Mayıs 2018 tarihleri arasında, yaklaşık 6 hafta boyunca devam edecek.



Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender), İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) işbirliğiyle ve Sabancı Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilecek program, 24 Mart 2018 ve 6 Mayıs 2018tarihleri arasındaki 6 haftalık zaman dilimine yayılıyor. Program, 10.00 - 15.30 saatleri arasında Karaköy’deki Sabancı Üniversitesi Minerva Palas’ta ve İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Katılım ücretsiz, kapsam disiplinlerarası

Katılımcıların 6 hafta boyunca izleyeceği program, sosyolojiden psikolojiye, edebiyattan medyaya farklı alanlardan akademisyen ve uzmanların katkı sunduğu bir kapsama sahip. Çeşitli disiplinlerin günlük ve toplumsal hayatta yarattığı çeşitli izdüşümlerinin toplumsal cinsiyet ekseninde değerlendirileceği programa katılım, 30 kişi ile sınırlı.

Başvurular için son tarih 2 Mart 2018

Programı takip etmek isteyenlerin, başvurularını 2 Mart 2018, saat 17:00’ye kadar yapmaları gerekiyor. Katılımı belirleyen değerlendirmenin sonuçları 9 Mart 2018 Cuma günü saat 12.00’den itibaren açıklanacak. Başvuruların değerlendirilmesinde, formda yer alan sorulara verilen cevapların yanı sıra cinsiyet dengesi, kurum ve alan çeşitliliği dikkate alınacak olup, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine öncelik tanınacak.

Başvuru formuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

http://bit.ly/2EXFr1d