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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEge'li öğrencilere 94 ödül
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25.01.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Ege'li öğrencilere 94 ödül

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Ege'li öğrencilere 94 ödül

Ege Üniversitesi öğrencileri, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kurum ve kuruluşlar tarafından verilen 94 ödüle layık görüldü.

Ege Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri; bilim, araştırma, proje, spor, kültür, sanat ve edebiyat alanlarında gösterdiği başarılarla ulusal ve uluslararası platformlarda yer almaya devam ediyor. Ege Üniversitesi'nde 2018 akademik yılı içinde lisans ve yüksek lisans öğrencileri tarafından çok sayıda bilimsel araştırma yapıldı ve proje yürütüldü. Temel, mühendislik, sağlık, iletişim, çevre, nükleer, spor ve eğitim bilimleri alanlarında kapsamlı araştırmalar ve bilimsel çalışmalar gerçekleştiren Egeli gençler, Türkiye’ye katma değer oluşturan önemli projelere imza attı.

Egeli genç sporcular ulusal ve uluslararası spor karşılaşmalarında hep kürsüde yer aldı. Egeli sporcular, yer aldıkları yarışlardan madalyalarla döndü. Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen kültür- sanat festivallerinde Ege Üniversitesini temsil eden gençler, çalışmaları ile ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görüldü.

Turnuvalardan da ödüllerle dönüldü

Egeli gençler, 2018 yılında “Araştırma Proje” kategorisinde TÜBİTAK, KOSGEB gibi kuruluşlardan toplam 17 ödüle layık görülürken; “Bilim” kategorisinde çeşitli üniversiteler, dernekler ve platformlardan 45 ödül aldı. “Spor” dalında da ödüle doymayan Ege Üniversitesi öğrencileri, çeşitli branşlarda düzenlenen turnuvalardan 20 ödülle döndü. “Kültür-Sanat” alanında pek çok festival ve yarışmada yer alan Egeli gençler, bu alanda 9 ödülün sahibi oldu. Başarıya doymayan Egeliler “Diğer” alanlarda da 3 ödül kazanıp, 2018 yılını toplamda 94 ödülle tamamlayarak çalışmalarının meyvelerini aldı.

Çok önemli projeler gerçekleştirildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversite yönetimi olarak insan odaklı, eğitim - öğretim başta olmak üzere her konuda öğrenciyi merkeze koyan bir anlayışa sahibiz. Bu yönetişim felsefemiz doğrultusunda öğrencilerimizle yöneticiler olarak sık sık bir araya geliyoruz. Onların sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Öğrencilerimizin her birini adeta bir danışman olarak değerlendiriyoruz. Bizim, üniversitede var oluş sebebimiz öğrencilerimiz. Bu kısa süre zarfında pek çok dijital, eğitim, yemek, barınma, kültür, sanat, spor kütüphane gibi alanlarda önemli uygulamaları öğrencilerimize kazandırdık. Bu vizyonumuz doğrultusunda akademisyenlerimiz, genç araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz pek çok önemli proje gerçekleştirdi. Şimdi bu emeklerimizin karşılığı misliyle alıyoruz. Üniversitemizde 2018 akademik yılı içinde genç bilim insanları tarafından yürütülen çok sayıda araştırma, ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görüldü. Ödüllere layık görülen öğrencilerimizi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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