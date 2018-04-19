Edirne'den Van'a tam 40 üniversitede kısa film şöleni
14. Akbank Kısa Film Festivali'nin ödüllü filmleri üniversite öğrencileriyle buluşuyor.
Türkiye’de kısa film alanında platform oluşturma hedefiyle yola çıkan ve 14 yıldır alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali’nin ödüllü filmleri, 2 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında Edirne’den Van’a, Zonguldak’tan Mersin’e 21 ilde toplam 40 üniversitede ücretsiz olarak gençlerle buluşacak.
Sinemaseverler ödüllü filmleri İstanbul’da, 27 Nisan’da Üsküdar Üniversitesi’nde, 30 Nisan’da Boğaziçi Üniversitesi’nde, 2 Mayıs’ta İstanbul Kültür Üniversitesi’nde, 3 Mayıs’ta Özyeğin Üniversitesi’nde, 4 Mayıs’ta Beykent Üniversitesi’nde, 7 Mayıs’ta Yeditepe Üniversitesi’nde, 8 Mayıs’ta Doğuş Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde, 9 Mayıs’ta Maltepe Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi’nde, 14 Mayıs’ta Sabancı Üniversitesi’nde, 15 Mayıs’ta Galatasaray Üniversitesi’nde, 16 Mayıs’ta Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve 17 Mayıs’ta da Koç Üniversitesi’nde izleyebilecekler.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle