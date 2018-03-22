Edebiyat Müzesi açıldı

Alanında Türkiye’de ilk ve tek olan ‘Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi’nde Nazım Hikmet, Yaşar Kemal, Behçet Necatigil, Orhan Pamuk gibi önemli yazarların el yazması mektuplarından gözlüklerine, şapkalarından kalemlerine kadar çok sayıda eşya ziyaretçilerle buluşuyor.

Düzenlenen törenle Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açılan müzede Behçet Necatigil’in el yazması şiiri, Yaşar Kemal’in şapkası, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın gözlüğü, Attila İlhan’dan Rıfat Ilgaz’a pek çok yazarın 50 el yazması mektubu, toplamda ise 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor.

Bursa Nilüfer’i müzeler merkezi yapma yolunda büyük adımlar atan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni açılan edebiyat müzesi hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Nilüfer Edebiyat Müzesi, özellikle Türk edebiyatına geniş bir çerçeveden bakan, kapsamıyla, anlayışıyla, koleksiyonundaki yüzlerce yazara ait parçayla Türkiye’de alanındaki ilk ve tek müzedir. Nilüfer Edebiyat Müzesi’nde, yazın tarihine belge olan ve zamana aktarılan edebiyat dünyasının tüm izlerini bulacaksınız. Sözcüklerin, art arda dizilirken yaşamı anlattıkları, yaşam buldukları ve yaşama rehberlik ettikleri dünyamızda, zihnimizde iz bırakan cümleler burada, müzeyi gezenleri karşılayacak.”