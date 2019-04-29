Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin beyaz önlük heyecanı

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencileri için “Beyaz Önlük Giyme” töreni düzenlendi. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme” töreninde Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıftaki öğrencilere mesleğe girişin ilk adımı olarak beyaz önlük giydirildi

Düzenlenen törene; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, 5. Bölge Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, dekanlar, dekan yardımcıları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Beyaz Önlük Giyme töreni Dilek Sabancı Konservatuvarı öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisiyle başladı.

Öğrenciler duygularını anlattı

Selçuk Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tercih etmekten dolayı mutlu olduğunu dile getiren Öğrenci Ayşenur Küçük, “Alacağımız bilgi ve edineceğimiz tecrübeler sayesinde donanımlı birer eczacı olarak yetişeceğimizi ve bu görevi edineceğimiz umut ediyorum. Ülkemizde bulunan diğer eczacılık fakültelerinde farklı olarak araştırmacı eczacı yetiştirmeye yönelik bir eğitim vermeyi amaçlayan fakültemizde olmaktan duyduğum mutluluğu ayrıca ifade etmek istiyorum. Bu kapsamda fakültemizle, entegre bir şekilde çalışacak Uluslararası İlaç Mükemmeliyet Merkezimizin biz, Eczacılık Fakültesi öğrencilerine büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kara: Hayırlı olsun

Günün anlam ve önemine dair açılış konuşmasını gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, Türkiye’de SÜ. Eczacılık Fakültesi olarak araştırma kültürünü ortaya koyabilmenin öncülüğünü yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Kara, “Eczacılık Fakültesinin; araştırma ve yönetim kültürünün geliştirilmesine, ilaç sektörüne nitelikli, kültürlü, donanımlı, yenilikçi, araştırmacı yetiştirilmesine çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Hedeflerimiz arasında İlaç Mükemmeliyet Merkezimizde; lisansüstü düzeyde girişimci ve yenilikçi özellikleri olan araştırmacılar yetiştirebilmek yer alıyor. Türkiye’de ilk defa uygulanacak olan son sınıf öğrencilerinin; endüstride hammadde üretim kalite kontrol bölümlerinde çalışabilmek fırsatını, ülkemize katkı sağlayacak becerikli, kültürlü insanlar yetiştirmeyi hedef halinde ortaya koymuş bulunuyoruz. Hedeflerimiz arasında; çok disiplinli çalışmak, çalışma alanlarını birleştirici bir kurum niteliği üniversite sanayi iş birliğiyle ilgili bir merkezi Uluslararası İlaç Mükemmeliyet merkezine sahip, ilk Eczacılık Fakültesi oluyor olma onurunu taşıdığımızdan dolayı da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beyaz önlüğü; bize verilen onurumuz, var olan bize verilen bütün ışıkla, bizde tutmadan, bize verilen bütün bilgileri korumaya gerek kalmadan dışarıya doğru yansıtabilmenin bir ismi olarak algılamanızı istiyoruz. Bu vesileyle beyaz önlük, bize verilen bilgiyi ilerde vatanıma, milletime, insanlığa faydalı bir şekilde kullanacağıma üzerime doğru gelen ne kadar istemediğim farklı ve kirli renkler varsa da her birisini uzaklaştırma için canla başla çalışacağıma, bugün sesiz durduğuma bakmayın. İlerde gür bir seda olarak ülkenin ufkunda doğacağımın bir göstergesi olarak algılamanızı, bu vesileyle beyaz önlüklerinizin tekrar kutlu ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Kara, fakülte hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Açıkgöz: Çok kaliteli eğitimler alacak eczacılar olmalıyız

Selçuk Üniversitesinin köklü üniversitelerden bir tanesi olduğunu dile getiren 5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Adem Açıkgöz, “Üniversitemiz, ülkemizin göz bebeği ve bu üniversitenin bir parçası olan çiçeği burnunda Eczacılık Fakültesi birinci beyaz önlük giyme töreninde sizlerle beraber olmaktan ayrıca onur ve mutluluk duyuyorum. Değerli gençler; beyaz önlük bir sembol şifanın sağlığın ve huzurun bir sembolüdür. Giydiğiniz beyaz önlüklerin, hakkını vererek toplum için araştıran, üreten, meslekte her zaman aktif roller alan eczacılar olmanız gerekiyor. Bunun için fakültemize ve sizlere çok büyük görevler düşüyor. Unutulmamalı ki ülkemizin bir an önce yerli ve milli ilaç üretiminde hızlı mesafe alması, çıta yükseltmesi ve dışarıya olan bağımlılığı azaltması gerekiyor. Değerli öğrenciler; eczacılık çok ulvi ve saygın bir meslektir. Bu mesleğin bireyleri olarak topluma her zaman eczacı en yakın sağlık danışmanınızdır, temasını vurgulamaya çalışıyoruz. Bu temanın tam anlamıyla hayata geçebilmesi için işte buralarda çok kaliteli eğitimler alarak eczacılar olmalıyız. Meslektaş adaylarımıza, giydikleri beyaz önlüklerin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Karabulut: Etrafınızı aydınlatmanızı istiyoruz

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan SÜ. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, “Anne ve babalarınız sizleri kolay kolay burada okutmuyorlar. Netice olarak orta direk olarak tabir edilen ailelerin çocuklarısınız. Elbette ki kendi ikbal ve istiklaliniz için çalışmanızı istiyoruz. Kardeşlerinizin, önünden toplayarak sizi okutan ve buraya gönderen belki o sene ceketini, ayakkabısını yenilemeyen, ‘Çocuğum orada mahcup ve perişan olmasın’ diyen şu muhterem aileleriniz için de günde yarım saat fazla ders çalışmanızı istiyoruz. Sizler burada rahat okuyabilesiniz, bizler burada rahat çalışabilelim, diye siz yaşta toprağa giren şehitlerimiz için de günde yarım saat fazladan çalışmanızı istiyoruz. Anne ve babanıza, şehitlere, size bu imkânları sağlayan devlete ve millete bir borcunuz var. Bu borçların ve omuzlarınızdaki kadim tarihin farkında olarak eğitim hayatınız tamlamanızı arzu ediyoruz. Gittiğiniz her yeri inanç terbiyeniz ve ahlakınızla etrafınızı aydınlatmanızı istiyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde Eczacılık Fakültesinde göreve başlayan Doç. Dr. Kaan Küçükoğlu ve Dr. Adem Şahin’e plaket takdim edildi.

Konuşmaların ardından Eczacılık Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerine beyaz önlükleri giydirildi.