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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kampüs
16.10.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Düşler

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Düşler

99. sayımızın İlişki Durumu sayfasında düşler peşindeyiz.

Dünya senin yansımandır.

İnanışlarını alt üst et.

O zaman dünya bir gölge gibi senin peşinden gelecektir.

Stefano D'Anna

 

İNANIŞ

Bildiğimiz yollardan gidiyoruz. Bilmediklerimizden ödümüz kopuyor. Yoldan çıkmayı dünyanın geri kalanına ihanet sayıyoruz. Öğretilmiş duygularımızın arkasına saklıyoruz kendimizi. Yemeğe çorbayla başlanır kuralı gibi sevgi öğretiyorlar bize. Doğduğun an itibariyle nasıl yaşaman gerektiğini, nasıl sevmen gerektiğini anlatırlar. Sokak ortasında ağlamayı utanç sayarlar. Ve sen bir akşam üstü sevgilin tarafından terk edilmişken ağlamak için sığınak ararsın.

 

Bazen görüyorum ama, bir kadın, içini çeke çeke ağlıyor yolun ortasında. Bir yandan yürüyor, bir yandan yüzünü siliyor. Sonra sokağın geri kalanına bakıyorum. Herkes ona bakıyor.  Gören, görmeyene işaret ediyor. Çok ayıp bir şey yapmış gibi, kabahatli olan oymuş gibi.

Dünyanın en büyük suçunu işlemiş gibi. Yüzlerine yerleştirdikleri acıma ifadesini birbirlerine gösteriyorlar. Kadın adımlarını hızlandırıyor. Ona zavallıymış gibi bakan insanlar bitsin diye.

 

Sokakta ağlamak kabahatlar kanunun kaçıncı maddesiydi?

 

Bırak. İnanışlarını alt üst et. Az önce çok sevdiğin tarafından terk edilmişsin. Bunu sokağın geri kalanına bağırarak anlat! Anlat ki, kimse kimseyi o şekilde terk etmesin bir daha!

 

HERKESLEŞMEK

Birbirimizi tam olarak anladığımıza emin miyiz?

En son ne zaman dinledin havayı?

Her savaşın mutlaka bir kazananı olmalı mı? Birlikte yenilmeyi denedin mi hiç?

 

Bu yerkürenin şeklini alana kadar yoğuruyoruz birbirimizi. Yoruyoruz. Herkes gibi olana kadar, herkes gibi sevene kadar…

Peki sen, sen kimsin? O kim?

Baksana aynaya.

Her geçen gün daha çok benzediğin o insanlara bak!

Yolda yürümesini eleştirdiğin adama, sevgilisini aldatan kadına, yalanlarla arkadaşını oyalayan kıza…

Kızdığın ne varsa o olduğun kendine bir bak!

Ne istediğini bilemiyorsan bile, ne istemediğini bil artık.

Sana dayatılanlarla yetinme. Başka sev!

 

Kendine dürüst ol önce.

Sevgilini aldattığını kimseye söyleyemedin!

Otobüste yaşlı adama yer vermemek için uyuyor numarası yaptın!

Sinemaya gitmek içinden gelmediği için arkadaşına hastayım yalanını uydurdun!

Sahte mukaddeslerle, sahte susuşlarla, sahte sabrediş izleriyle dünyayı çok güzel oyaladın!

 

Bir kere de yazı uçsun, söz kalsın aramızda…

Söz ver, sana dayatılan gibi sevme.

 

Daha az ye, daha çok düşle.

Daha az uyu, daha çok nefes al.

Daha az öl, ebediyen yaşa!

 

Yine aynı gün aynı saatte buluşalım.

 

Yazan: Tuğba Badal

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