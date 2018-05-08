Durma, sen de "Çık, Oyna"

Nike’ın yeni kampanyasında Türkiye A Milli Futbol Takımı yıldızlarından Arda Turan ve Abdülkadir Ömür, Taekwondo Dünya Şampiyonu Milli sporcu İrem Yaman ve 400m İşitme Engelliler Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yasin Süzen gibi sporcuların yanı sıra aktris Melisa Şenolsun, Elvin Levinler ve aktör Birkan Sokullu yer alıyor. Dudulluspor Kadın Futbol Takımı’ndan 17 yaşındaki Berdan Bozkurt, BMX sürücüsü Taner Erdaş, Freerunner Emir Ünder ve Dans Fabrika ekibinden Sam Gizem Sözer gibi isimler de projeye destek veren isimler arasında bulunuyor.









Türkiye A Milli Futbol Takımı yıldızlarından Arda Turan “Spor hayatın tam da kendisi. İyi günlerin olduğu gibi, kötü günlerin de olabiliyor. Kendini çok güçlü hissettiğin zamanlar da oluyor, pes etmeye yakın olduğun zamanlar da. Bazen doya doya kazanmanın mutluluğunu yaşıyorsun. Bazen “Bu engeli nasıl aşacağım?” diye düşünürken buluyorsun kendini. Hayata çok ama çok benziyor. Her an, yeni bir şey öğretiyor insana. Sevinci, üzüntüyü, heyecanı, duygusallığı bir arada yaşatıyor. Bu yüzden bence hayatı anlamanın en kestirme yolu spor yapmaktan geçiyor. Spor yaptıkça kendini de tanıyorsun, sınırlarını öğrenip, onu geliştirmeye çalışıyorsun. Bu yüzden ben diyorum ki, hangi seviyede olursa olsun, hangi dal olursa olsun; mutlaka spor yapın. Çıkın oynayın.”

Sporun sadece futboldan ibaret olmadığını söyleyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür, “Nike’ın herkesi spor yapmaya davet ettiği kampanyasında yer aldığım için çok mutluyum. Futbolun dışında da çok güzel ve birbirinden farklı spor dalları bulunuyor. Spor yapmak, insanın kendisine olan saygısının ve özgüveninin artmasını sağlıyor. Daha pozitif bir bakış açısı ile daha mutlu olmanıza olanak tanıyor. Bu yüzden herkesi bu ücretsiz etkinliklerde yer alarak, spor yapmaya davet ediyorum.” dedi.

400 metre İşitme Engelliler Olimpiyat Dünya ve Avrupa Şampiyonu Yasin Süzen, “Ben sınırlara inanmıyorum ve insanların kafasındaki limitleri yıkmak için koşuyorum. Spor bence herkese eşit. Sabreden kazanıyor. Sadece inanmak yeterli değil, çok çalışmak gerekiyor. Başarmayı seviyorsan çıkıp koşmalısın. Ben kendimi ispatlamak istiyorum. Önce kendime, sonra herkese. Sizi duymuyor olabilirim ama kendimi dinleyebiliyorum. Sonra kendimi koşarken buluyorum. Engelleri yıkmak isteyen herkesi benimle spor yapmaya bekliyorum” dedi.

Taekwondo Dünya Şampiyonu İrem Yaman, “Kendimi ait hissettiğim yerdeyim. Karşıma çıkan engelleri tek bir tekmeyle yıkıp geçmek ve başarılı olmak tek hedefim. Ringe çıktığımda sadece oyunumu oynuyorum. Sonra başarı, madalyasıyla birlikte geliyor zaten. Oyunun içindeyken de dışındayken de sporculara örnek olmak istiyorum. Başarıyı paylaşmak da en büyük hayalim. Bunun için de çok çalışmam gerektiğini biliyorum. İlkleri yaşamak ve yaşatmak istiyorum. Aslında kendimle yarışıyorum. Kendini aşmak isteyen herkese ÇIK OYNA diyorum.









Aktris Melisa Şenolsun “Sporun hayatımda çok büyük etkisi var. Çünkü spor bir disiplin demek. Bütün hayatın boyunca spor yaptığında disiplinli bir insan olmayı ve her şeyden önce sağlıklı, mutlu huzurlu bir birey olmayı öğreniyorsun. Dolayısıyla hayatımın geri kalanında spor benim için çok önemli. Çünkü spor yaptığımda kendimi daha rahat daha mutlu daha özgür ve daha başarılı hissedebiliyorum.”

Aktris Elvin Levinler; “Kendimi bildim bileli spor yapıyorum diyebilirim. Abimle beraber sporcu bir ailenin çocukları olarak küçüklüğümüzden beri sporla o kadar iç içe büyüdük ki! Bisiklete binmek, paten kaymak, yüzmek, tenis oynamak, koşuşturup ağaçlara tırmanmak... bizim için oyun oynamak gibi bir şeydi spor yapmak. Biliyorum ki en yorgun anımda bana güç verecek, en zamansız anımda bana zaman kazandıracak ve kendim için kendime yapacağım en büyük iyiliklerden biri sporu hayatımdan çıkarmamak.”

MACFit, Boyner, Rakipbul, Cihangir Yoga, Dans Fabrika ve Urban Riders gibi markaların da destek verdiği kampanya ile futbol, koşu ve dans ile ilgili etkinliklerde sporseverler bir araya gelecek.

19-20 Mayıs tarihlerinde; İstanbul, İzmir ve Ankara’daki 50 seçilmiş MacFit spor salonları sabah erken saatlerden gece yarısına kadar, Cihangir Yoga’nın Bağdat Caddesi ve İstinye’deki şubeleri, Urban Riders ve Dans Fabrika’nın seansları Nike üyesi olan herkese açık olacak.

Kampanya dönemi boyunca ayrıca NTC ve NRC uygulaması üzerinden aktif olan kullanıcılar 23 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında MacFit’lerden 3 günlük ücretsiz giriş hakkı kazanacak.

Nike, gerçekleştirilecek çeşitli spor aktivitelerine nike.com/cikoyna adresinden kayıt olup, ücretsiz olarak katılma fırsatı sunuyor.