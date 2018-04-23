Dünyayı kasıp kavuran espora Türkiye’den bir dokunuş: Flank Esports

Aslında birçok kişinin tutkuyla bağlı olduğu ve çok sıkı takip ettiği, birçok kişinin de ne olup bittiğine dair en ufak fikri olmadığı bir mevzu bu espor mevzusu. Gelin siz bilmeyenlerin de nasiplenmesi adına önce olay nedir bir anlatın. Nedir bu espor?

Espor tam olarak açılımı elektronik spor, yani bilgisayar veya konsol cihazlar ile oynanabilen spor türü. Benim yorumum ise sporun tamamen dijitalleşmesi. Ben eski sporcuyum, yıllarca profesyonel olarak basketbol oynadım ve masa tenisinde lise genç milli takımda dünya ikinciliği yaşadım. Sporun temelini bilen biri olarak ilk aşamada ben de, acaba gerçekten spor mu, diye bakmış olsam da işin içerisine girdikçe artık bundan emin oldum. Oyun üreticileri oyunların turnuvalarını oluşturuyorlar. Takımlar oyuncuların lisanlarını çıkartıp, maaş bağlayıp, profesyonel oyun evlerinde düzenli idmanlar yaptırıp aynı diğer sporlardaki gibi alt yapı hizmetleri sunmaya başladılar. Bir oyuncunun %45’i mekanik yetenek, geri kalanı oyunu okuma, takım oyuncusu olma ve strateji. Ortalama 25-27 yaşında emekli oluyorlar, erken yaşta başlayıp ciddi de ünlü oluyorlar. Birçok oyun için bunu söyleyebiliriz ama şu an dünyada en popüler espor oyunları Lol, CS:Go, Dota, Owerwatch, FIFA, F1 gibi oyunlar. Yeni oyunlar da günbegün ekleniyor.

“TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan ilk espor platformu olduk. Daha sonra Cannes Lions’a Türkiye’den seçilen tek Türk Startup’ı olduk.”

Böyle bir uygulama yapma fikir nereden, nasıl doğdu. Gelişim aşaması ve geldiği nokta açısından süreç nasıl ilerledi?

Uygulama fikri diğer şirketimiz KTH Event Agency’nin bir projesi vasıtasıyla doğdu. Yabancı bir oyun şirketine yaklaşık 10-15.000 katılımcılı bir turnuva planlamaya başlamıştık. Böylesine büyük bir topluluğun iletişimini planlayabilmek için bir mecra olması gerektiğini bildiğimizden araştırmaya başladık ne yapabiliriz diye. Bu süreci planlarken tüm espor topluluğunun tek bir yerde bulunduğu, haberleri, içerikleri, maçları takip edebilecekleri bir uygulamanın olmadığını fark ettik. Böylesine büyük bir topluluğun tüm ihtiyacını karşılayabilmek ve etkinliğin de iletişim kanalı olması için Flank’i kurduk. Akabinde ülkemizde gerçekleşen darbe girişimi ile yabancı oyun firması etkinliği iptal edince uygulamamız ve projemiz ile baş başa kaldık. Tamamen içeriye dönüp bir yapılanmaya gittik ve hızlı bir şekilde ilk versiyonu çıktık. Test etmeye başladıkça kullanıcıların ilgisi bizi çok mutlu etti. Akabinde onlardan aldığımız geri bildirimler ile geliştirmelere başladık. Doğru planlama ile çok hızlı ilerlemeye başladık. Sonrasında işin teknoloji kısmını geliştirmeye başladık ve TÜBİTAK’a başvurduk. TÜBİTAK’tan Ar-Ge desteği alan ilk espor platformu olduk. Daha sonra Cannes Lions’a Türkiye’den seçilen tek Türk Startup’ı olduk. Tüm bu destekler ve ilgi bizi daha çok motive etti ve her ay ciddi oranda büyümeye başladık. Birçok iş ortaklığı yaptık. En çok oynanan espor uygulaması Lol’a basın akreditasyonumuz gerçekleşti ve finalde ilk bağımsız canlı yayınları yapıp topluluğa ilk özel içeriği sağlamış olduk. Bu pilot çalışma ile beraber F1 Esports’un da bölgedeki basın partneri olduk.

En önemli gelişme her zaman kullanıcı odaklı olan bir teknoloji firması olarak hep sektörün gelişimine yönelik geliştirmelerde bulunduk ve karşılığını almaya başladığımızı görmek en önemli motivasyonumuz oldu. Tüm bu güzel gelişmeler üzerine doğru yatırımcılar ile yatırım sürecini de sonlandırdık ve şimdi önce Türkiye’de büyümeye devam edip daha sonra global bir esport platformu olma yolunda adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz.

“Uygulamamız espor ve oyun dünyasını takip eden, oynayan veya profesyonel olarak bu alana hizmet eden herkese hitap ediyor. Uygulama tüm espor dünyasını tek bir çatı altında toplaması yönüyle dikkat çekiyor.”

Peki sizin uygulamanız tam olarak neye hizmet ediyor, bu sektördeki hangi ihtiyacı doyuruyor? Hedef kitleniz ve espor pazarının en önemli alıcıları kimler?

Uygulamamız espor ve oyun dünyasını takip eden, oynayan veya profesyonel olarak bu alana hizmet eden herkese hitap ediyor. Uygulama tüm espor dünyasını tek bir çatı altında toplaması yönüyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar favori takımlarının maçlarını takip edebiliyor, maçları canlı izleyebiliyor, maçlar hakkında konuşabiliyor ve tahminde bulunabiliyorlar. Aynı zamanda tüm yayıncıların yayınlarını anlık izleyebiliyor ve bu sektördeki tüm haber kaynaklarını tek bir keşfet bölümünden takip edebiliyorlar. Yeni dönem ile beraber ise mağaza yapımızın içinden tüm dijital kodları ve oyun içi ürünleri satın alabilecekler. Aynı zamanda Fantazi Ligi sayesinde kendileri sanal ortamda, kendi takımlarını oluşturup heyecanı en yakın şekilde takip edebiliyor olacaklar.

Kitle daha çok 13-28 yaş aralığında. %75’i erkek %25’i kadın olarak dağılmış durumda. Bunların arasında lise ve üniversite öğrencisi ağırlıklıyken, birçok kurumsal hayattan profesyonel genç kullanıcımız da mevcut. Bu kitleyi özel kılan satın alma eğilimi yüksek ve tamamen gelecek yıllarda satın alma gücü yükselecek genç bir kitle olmasıdır. Bir diğer önemli nokta ise bu kitlenin çoğu teknolojiye çok hakim oldukları için adblock kullanmaktadırlar. Adblock telefonda ve bilgisayarda dijital reklam engelleyici bir uygulama. Bu vesile ile birçok marka bu kitleye ulaşamamaktadır. Flank Uygulaması sayesinde kullanıcılara doğrudan erişebilmektedirler ve etkileşime geçebilmektedirler.

Burası birçok marka ve kurum için çok değerli. İnanıyorum ki geleceğin iş insanları, yöneticileri ve eğiticileri de bu alandan çıkacaktır.

Canlı maç yayını, maç sonuçları, istatistiksel bilgiler vs. derken aslında çok yoğun bir iş bu. Nasıl bir sistem kurdunuz, işleyişiniz nasıl ve kaç kişisiniz?

Sistemin arkasında bir teknoloji yatırımı mevcut. Sistem her şeyi otomatik analiz etmeye, göstermeye ve programlamaya muktedir. Espor’da diğer sporlardan farklı olarak her şeyin dijital olması da işimizi kolaylaştıran bir nokta. Bu sayede birçok veriyi de anlık anlamlandırıp kullanıcılarımıza sunabiliyoruz. İlerleyen aşamalarda anlık analiz verileri veriyor olacağız, tüm istatistiklere de uygulamadan tek tıkla erişebileceksiniz. İçerde yazılım ve tasarım ekibi, içerik ekibi, editörler, analiz ekibi ve operasyon ekibi mevcut. Sosyal medya ekibi ve yönetim ekibini de kattığınızda büyük bir ekibiz. Her ay da aramıza yeni ekip arkadaşları katılıyor. Hem hayatta en keyif aldığı şeyi yapıp hem de para kazanmak birçok kişi içinde eşsiz bir fırsat. :)

Fenerbahçe de işin içinde bir süredir. Siz espor pazarının gidişatını nasıl görüyorsunuz ve kısa-orta-uzun vadede pazarla ilgili öngörüleriniz neler?

Fenerbahçe bu alanda spor kulüplerinden ilk önemli başarıya ulaşmış takım. Rusya’da özel turnuvada şampiyon oldu. Akabinde Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde şampiyon oldu ve dünya şampiyonasına gitti. Dünya şampiyonası grup maçını dünyadan 56 milyon kişi izledi. İnanabiliyor musunuz 56 Milyon! (FB’li yöneticilerden aldığımız veri.) Bu fenerbahçe basketbol takımının izlenmesinden çok daha yüksek bir oran. Dünyada da şu an en çok izlenen ikinci spor müsabakası espor finali. Bu benim yorumum ancak; sanki espor erken aşama futbol gibi. Günbegün büyüyor. Takımlar kuruluyor, yatırımlar artıyor, takım diyetisyenleri, oyun evleri, antrenörleri hatta psikologları dahi oluyor.

Fenerbahçe’den önce Supermassive ve Space Soldier gibi takımlar aslında Espor’a en ciddi yatırım yapan ilk kulüplerdir benim gözümde. Birçok konuda öncü oldular ve bu hikayenin büyümesine en ciddi desteği verdiler. Birçok kişi ve kurum da onlardan sonra bu alana yatırım yaptı.

Orta vadede bunun büyümeye devam edeceğine inanıyorum. Uzun vadede ise sokak arasında top oynayan çocuklar yerine profesyonel espor oyuncularını ve hikayelerini dinliyor olacağız. Her yıl dünyada %41 oranında büyüyor ve bu oran ülkemizde %20’lerde. Bu sene Beşiktaş Spor Kulübü ve Galatasaray gibi kulüplerle bu ilgi artacaktır. Dünyada birçok global takımın halihazırda espor takımları mevcut ve bu alana ciddi yatırım yapmaya devam ediyorlar. Keza spor branşları da bu alanda ciddi takipteler. NBA, NBA’in oyunu üzerinden bu alanda yer elde ederken, FIFA şimdiden espor dünya şampiyonası yapmaya başladı. F1 ise F1 Esports ile simülasyon pilotlarını espor yarışmaları aracılığıyla seçmeye başladı. Henüz erken aşamadayız ama heyecanlı bir süreç bizi bekliyor.

Röportaj: Erkmen Özbıçakçı