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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünyanın en iyi 500 üniversitesi: Türkiye'den bu yıl 2 okul yer aldı
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Kampüs
28.09.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

Dünyanın en iyi 500 üniversitesi: Türkiye'den bu yıl 2 okul yer aldı

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Dünyanın en iyi 500 üniversitesi: Türkiye'den bu yıl 2 okul yer aldı

İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan "Times Higher Education (THE)" dergisinin, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi.

2017 yılında ise aynı listenin ilk 500'ünde Türkiye'den 5 üniversite yer alıyordu.

Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi'nin ilk 500'de yer aldığı listenin ilk 1000'inde Türkiye'den toplam 12 üniversite bulunuyor.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

Bağdat Üniversitesi ilk kez listeye girdi

Irak'ın en büyük yüksek öğretim kurumu olan Bağdat Üniversitesi de listeye ilk kez girdi.

On yıllardır savaşların ve çatışmaların ortasında eğitimi sürdürmeye çalışan üniversite, 1258 okulun yer aldığı listenin, 801-1000 bandında kendine yer buldu.

Listenin bir numarası ise üç yıl üst üste İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi oldu.

İlk onda İngiliz ve Amerikan yüksek öğretim kurullarının yer aldığı listedeki bir başka ilk de, listeye giren Japon üniversitelerinin sayısının İngiltere'yi geçmesi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İngiltere'den sonra, listede en çok üniversitesi yer alan ülke ise Çin oldu.

Pekin'de bulunan Tsinghua Üniversitesi, listede 22'nci sırasında yer aldı. Toplamda ise listeye Çin'den 72 üniversite girdi.

Times Higher Education sıralamasındaki en iyi 20 üniversite

1- University of Oxford (İngiltere)

2- University of Cambridge (İngiltere)

3- Stanford University (ABD)

4- Massachusetts Institute of Technology (ABD)

5- California Institute of Technology (ABD)

6- Harvard University (ABD)

7- Princeton University (ABD)

8- Yale University (ABD)

9- Imperial College London (İngiltere)

10- University of Chicago (ABD)

11- ETH Zurich (İsviçre)

12- Johns Hopkins University (ABD)

13- University of Pennsylvania (ABD)

14- University College London (İngiltere)

15- University of California, Berkeley (ABD)

16- Columbia University (ABD)

17- University of California (ABD)

18- Duke University (ABD)

19- Cornell University (ABD)

20- University of Michigan (ABD)

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