Dünyanın dört bir yanından fotoğrafçılara 'cheeese' deyin!

Hadi en baştan başlayalım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Kariyer geçmişiniz ve profesyonel hayatınızı nasıl özetlersiniz?

Tüm maceram 14 yaşındayken başladı. Tek başıma ilk kez yolculuğa çıktığımda, bu dünyaya olan ilgimi keşfetmiştim. Üniversiteye başladığımda da daha çok gezmeye başladım. PR çalışmalarıyla atıldığım reklam sektöründe uzun süredir grafik tasarımcı olarak devam ediyorum. Bir şeyler üretme tutkumu besleyen bu tür işleri her zaman severim. Cheeese.co bana içimdeki tutkuyla hareket edebilme ve gurur duyduğum bir ürün yaratma fırsatı verdi diyebilirim.

Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Sadece tatile çıktığımızda mı kullanabiliyoruz?

Cheeese, kişisel tarzınızla örtüşen fotoğrafçılar ile dünyanın neresinde olursanız olun buluşmanıza olanak tanıyan bir hizmet. Tüm fotoğrafçılarımız aynı zamanda bulundukları bölgeleri çok iyi tanıyan birer rehber. Bu nedenle zamanınızı iyi kullanmanızı sağlayıp mekân konusunda da sizi yönlendirebiliyorlar. Bazıları New York’u size çatıların üzerinden gösterebiliyor, bazıları ise en sevdiğiniz filmlerin çekildiği yerlerde size eşlik edebiliyor, gibi. Bir nevi ilgi alanlarınıza göre yeni yerler keşfetmenizin en iyi yollarından bir tanesi de bu “rehberlik etme” durumu... Cheeese’i sadece tatile çıktığınızda kullanmanız gereken bir uygulama olarak düşünmeyin lütfen. Bulunduğunuz şehirde; düğün, kokteyl gibi birçok özel etkinlikte ya da kişisel sosyal medya hesaplarınız için de kullanabilirsiniz. Tarzınız ve ihtiyacınız hangi doğrultuda olursa olsun, Cheeese hepsini sizin için çoktan düşündü bile. Fotoğrafçılarımız dünyanın en büyük markalarından bazıları için çalışmış, birçoğu profesyonel insanlardan oluşuyor ve aklınızdaki ne varsa onu her koşulda uygulamaya çalışıyorlar. Aynı şekilde iş dünyasında ve özellikle reklam sektöründe hayata geçirilecek projelerde de fotoğrafçılarımız kendi fikir ve deneyimlerini aktarmaya hazırlar.

Kaç fotoğrafçınız var ve kaç ülkede kullanılıyor? Sınırları olmayan bir uygulama diyebilir miyiz?

Sadece bir yılda tam 72 ülkede, 2000 fotoğrafçıya ulaştık. Her kıtada bir Cheeese fotoğrafçısı bulabilirsiniz demek bu. Cheeese, ihtiyacınızı profesyonel olarak karşılaması ve estetik algınız üzerinden sizi tatmin etmesinin yanı sıra pratikliğiyle de dikkat çekiyor. Tam da bu nedenlerle hızla büyüdük. Hatta uygulamamız birçok ülkede kullanıldığı için platformumuzu Fransızca, Rusça, İtalyanca ve İngilizce olmak üzere dört dilde sunuyoruz. Hem web sitemizde hem iOS ve Android uygulamalarında daha iyi bir kullanıcı deneyimi üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte daha fazla dilin ekleneceğini de bu vesileyle duyurmuş olalım.

Ekibinizde kaç kişi var?

Şu anda tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere toplam üç kişiyiz ama kullanıcılar için şaşırtıcı ve ilgi çekici içerik konusunda birçok yetenekli sanatçıdan düzenli olarak destek alıyoruz.

Fotoğrafçıları hangi kriterlere göre seçiyorsunuz ve onlarla ilk bağlantınızı nasıl kuruyorsunuz?

Bir Cheeese fotoğraf sanatçısı olmak çok kolay. Hem web sitemizden hem mobil uygulamalarımızdan ulaşabileceğiniz online bir başvuru formuyla kolayca şansınızı deneyebilirsiniz. Hatta detaylar hemen burada: https://cheeese.co/become-a-photographer

Başvurunuzu aldıktan sonra, tarzınızın kitlemizin beklentileriyle ne kadar uyumlu olduğunu anlayabilmemiz için iletilen fotoğrafların her birini manuel olarak ve tek tek inceliyoruz. Başvurulara geri dönüş yapmamız genellikle 24 saati aşmıyor. Kullanıcılarımıza en iyi deneyimi sunmak istediğimiz için en iyi fotoğrafçıları seçmeye çalışıyoruz. Başarılı başvuruların ortak yanı, yaptıkları işe olan tutkuları diyebilirim. Müşteri memnuniyeti için ise etkili bir vizyon ve güçlü bir portfolyo görmeyi bekliyoruz. Bu bizim için önemli bir itici güç.

"Dünyanın her yerindeki yetenekli fotoğrafçıları kullanıcılarımızla buluşturmak istiyoruz. Tutkunu olduğumuz şey bu ve bunun üzerinde çalışıyoruz."

Herhangi bir Türk fotoğrafçınız var mı? Fotoğrafçılıkla ilgilenen çok sayıda okuyucuya sahibiz ve biz de serbest bir fotoğrafçı olarak çalışıyoruz. Başvuruları ve işleyişi biraz daha detaylandırabilir misiniz?

Türkiye’de özellikle İstanbul, Ankara ve Adana’daki bazı fotoğrafçılarla çalışıyoruz. Tabii hem Türkiye’de hem tüm dünyada yeni yetenekler aramaya devam ediyoruz. Cheeese’e katılmak ve fotoğrafçı olmanın tamamen ücretsiz olduğunu söylemek istiyorum. Fotoğrafçılar çalıştıkları saate göre ücretlerini alıyor ve Cheeese’in aldığı komisyonu da müşteriler ödüyor.

Müşteriler fotoğrafçılarla sohbet platformumuz vasıtasıyla kendi ihtiyaçları doğrultusunda iletişime geçebiliyor ve Cheeese aracılığıyla doğrudan ve güvenli bir hizmet ortamı oluşuyor. Bir rezervasyon aldığınızda dosyaları 10 gün içinde kullanıcılarla paylaşmak zorundasınız. İçeriklerinize onay gelir gelmez de ödemeniz birkaç gün içerisinde yapılıyor.

Peki, amacınız ne? Bu projeyle ilgili en büyük hayalinizi öğrenebilir miyiz?

Hayalimiz ve vizyonumuz çok açık. Dünyanın her yerindeki yetenekli fotoğrafçıları kullanıcılarımızla buluşturmak istiyoruz. Tutkunu olduğumuz şey bu ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Özel bir günde kişisel bir fotoğrafçıyla çalışmanın günümüz koşullarındaki kadar ulaşması zor, sıradan ve bu kadar pahalı olmasını reddediyoruz. Bu şekilde olmak zorunda değil ve bu uygulamayla da bunun mesajını vermeye çalışıyoruz. Herkes, bütçesi doğrultusunda hayalini kurduğu yaratıcı içeriğe ulaşabilmeli.

Bu projenin devamı olarak ise; deneyimlerini ve hikayelerini etkileyici bir şekilde paylaşan yaratıcı gezginleri bir araya getiren bir topluluk kurmak ilk hedefimiz. Bu hem kreatif işlerin çoğalmasını hem de gezginlerin daha keyifli seyahat etmesini sağlayabilir. İkisi de benim için oldukça değerli ve bunu deneyimlemiş biri olarak herkesin bu duyguyu tatmasını isterim.