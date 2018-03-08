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    'Dönüşüm, muhteşem olacak' zirvesi

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 10:39 | Son Güncelleme:

    Üniversite öğrencilerinin dikkatine: Reklam ve Pazarlama Zirvesi 18'i kaçırmayın!

    Türkiye’nin ISO 9001 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl “Dönüşüm, muhteşem olacak!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

    Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık sektörünün perde arkası, reklamcılık ve pazarlama alanlarında dönüşüm gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’18, 12 Mart Pazartesi günü 10:00-16:00 saatleri arasında UNIQ Istanbul’da gerçekleşecek.

    Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’18 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacak.

    Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki konuşmacıları ise şöyle:

    -Ömer Barış GÖKPINAR – Samsung Türkiye CMO/Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

    -Yüce ZEREY – Hepsiburada.com CMO

    -Tunç BERKMAN – Vestel CMO/Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

    - Ender MERTER – İlancılık Reklam Ajansı Eş Başkanı

    - Serhat BAYRAM – Serdesin Ajansı Kurucusu & Yaratıcı Yönetmen

    Türkiye’nin Alanında En Başarılı Kadın Yöneticileri Paneli:

    - Ebru ÖZGÜÇ - Vodafone Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü

    -Figen BİLGEN – Abdi İbrahim Satış ve Pazarlama Direktörü

    -Merve Naz ATMACA – puhutv Pazarlama Direktörü

    -Lize KARABOĞA – Reklamcılık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

    - Aysun KARABIYIK – Lenovo TR Pazarlama ve İletişim Direktörü

    ETİ Reklam ve Pazarlama Paneli:

    -Zübeyde ÖZMEN – ETİ Kek Kategori Müdürü

    -Didem USLUER – Dijital Pazarlama Müdürü

    -Serhat GÜRCÜ – Youthworks Reklam Ajansı Başkanı

    - Eypio – Müzisyen

    Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.rpzistanbul.com

    Etiketler: üniversite , istanbul üniversitesi , reklam , pazarlama , etkinlik
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