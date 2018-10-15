Dön bi bak! Yolun neresindesin?

15 EKİM DÜNYA ÖĞRENCİLERİ GÜNÜ

Aslında II. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Prag Üniversitesi’nden 1200 öğrenciyi anma günü olarak başlayan Dünya Öğrencileri Günü, zamanla dünya çapındaki tüm üniversiteler için kendi topluluklarını birbiriyle yarıştırma ve övme olayına dönüştü. Kampüste gönüllü bir deneyim, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, birbirinden eğlenceli yarışmalara katılmak, öğrenci sendikaları hakkında tartışmalara katılmak ya da öğrenci ücretleri hakkında şikayetlerde bulunmak için tam günü desek yeri… Dünya Öğrencileri Günü’nü kutlamak için üniversiteli olmana da gerek yok üstelik. İyi bir kariyer için servetler ödemek zorunda kaldığınız bir kursta öğrenci olmanız da bu özel günü kutlamak için kâfi… Öğrencilerin yaşamı, iniş çıkışları ve gelecekteki nesillere nasıl bir dünya bıraktıkları üzerine düşünmek için bir fırsat gibi düşünün.

16 STEVE JOBS GÜNÜ

Bir IPad sahibi misin ya da bir IPhone’a ne dersin? Hafif, sorunsuz bir Mac sahibi de olabilirsin tabii. Teknolojinin sunduğu nimetlerden sonuna kadar yararlanan binlerce insandan biriysen hepsini Steve Jobs’a borçlu olduğunu hatırlama günü bugün. Yaşadığımız dünyayı değiştirip dönüştürerek yepyeni bir deneyimi bizim için mümkün kılan bu efsane isim için ilk kutlamalar 2011 yılında başladı. Jobs’ın elektronik aşkı çok küçük yaşlarda, üvey babasıyla başlıyor aslında. Apple’ın öyküsü ise 1976’da başlıyor. Başarısızlıklarla yılmayan ve durmadan çalışan birini düşünün. Pes etmek kitabında yok, oldukça azimli ve yaptığı işe inanmış biri karşımızdaki. Steve Jobs’ın hayat hikayesinden kendimize çıkaracağımız çok ders var sanki, ne dersin? O halde hakkında çıkan kitaplara, belgesellere, kurmaca filmlere saldırma vakti!

19 EKİM HAYATINIZI İYİ DEĞERLENDİRİN

İnsanların hayatlarında neler olup bittiğini kontrol etmeleri ve kendileri için uygun bir rota çizmeleri için küçük bir hatırlatma olarak doğan Hayatınızı Değerlendirme Günü; kaybolmaya pek meyilli olan bizleri şöyle bir silkeleyip kendimize getiriyor aslında. Hayatta hedeflediğimiz noktanın neresindeyiz, bir durup düşünmek için çok değerli bir fırsat olarak ele alınabilir bu özel gün. Aslında çok daha sık yapmamız gereken bir özeleştiri denebilir bu eylem için. Hem sosyal hem eğitimsel; hatta daha çok finansal olarak hedeflerinizin neresindesiniz? Tüm bunların birbirini çapraz bir etkileşimle tamamladığı düşünülürse bu eylemi gerçekleştirmek şart. En güzel yolu ise rutin hayatınızın dışına çıkıp ona dışarıdan bakmak olsa gerek. Her şeyden uzaklaşıp, zihniniz boş bir şekilde hayatınızı tam merkeze alarak dürüst bir muhasebeye başlayın. Bunun en iyi yolu doğada kendinizle baş başa geçireceğiniz birkaç gün olabilir. Peki bu yüzleşmeyi çıtır çıtır yanan bir kamp ateşi eşliğinde yapmaya ne dersin? Bazen dünyadaki yerinizi anlamanın tek yolu yıldızlarla yapacağınız küçük bir sohbette gizli olabiliyor.