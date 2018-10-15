Dön bi bak! Yolun neresindesin?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Kampüs
15.10.2018 - 10:50, Son Güncelleme:

Dön bi bak! Yolun neresindesin?

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Dön bi bak! Yolun neresindesin?

Ne hengâme ama! 99. sayımızın Neşeli Günler sayfasında bu hafta, bi’ durup sakinleşip hayattaki hedeflerimizin neresindeyiz, yüzleşelim istiyoruz.

15 EKİM DÜNYA ÖĞRENCİLERİ GÜNÜ

Aslında II. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Prag Üniversitesi’nden 1200 öğrenciyi anma günü olarak başlayan Dünya Öğrencileri Günü, zamanla dünya çapındaki tüm üniversiteler için kendi topluluklarını birbiriyle yarıştırma ve övme olayına dönüştü. Kampüste gönüllü bir deneyim, sosyal sorumluluk projelerinde yer almak, birbirinden eğlenceli yarışmalara katılmak, öğrenci sendikaları hakkında tartışmalara katılmak ya da öğrenci ücretleri hakkında şikayetlerde bulunmak için tam günü desek yeri… Dünya Öğrencileri Günü’nü kutlamak için üniversiteli olmana da gerek yok üstelik. İyi bir kariyer için servetler ödemek zorunda kaldığınız bir kursta öğrenci olmanız da bu özel günü kutlamak için kâfi… Öğrencilerin yaşamı, iniş çıkışları ve gelecekteki nesillere nasıl bir dünya bıraktıkları üzerine düşünmek için bir fırsat gibi düşünün.

 

16 STEVE JOBS GÜNÜ

Bir IPad sahibi misin ya da bir IPhone’a ne dersin? Hafif, sorunsuz bir Mac sahibi de olabilirsin tabii. Teknolojinin sunduğu nimetlerden sonuna kadar yararlanan binlerce insandan biriysen hepsini Steve Jobs’a borçlu olduğunu hatırlama günü bugün. Yaşadığımız dünyayı değiştirip dönüştürerek yepyeni bir deneyimi bizim için mümkün kılan bu efsane isim için ilk kutlamalar 2011 yılında başladı. Jobs’ın elektronik aşkı çok küçük yaşlarda, üvey babasıyla başlıyor aslında. Apple’ın öyküsü ise 1976’da başlıyor. Başarısızlıklarla yılmayan ve durmadan çalışan birini düşünün. Pes etmek kitabında yok, oldukça azimli ve yaptığı işe inanmış biri karşımızdaki. Steve Jobs’ın hayat hikayesinden kendimize çıkaracağımız çok ders var sanki, ne dersin? O halde hakkında çıkan kitaplara, belgesellere, kurmaca filmlere saldırma vakti!

 

19 EKİM HAYATINIZI İYİ DEĞERLENDİRİN

İnsanların hayatlarında neler olup bittiğini kontrol etmeleri ve kendileri için uygun bir rota çizmeleri için küçük bir hatırlatma olarak doğan Hayatınızı Değerlendirme Günü; kaybolmaya pek meyilli olan bizleri şöyle bir silkeleyip kendimize getiriyor aslında. Hayatta hedeflediğimiz noktanın neresindeyiz, bir durup düşünmek için çok değerli bir fırsat olarak ele alınabilir bu özel gün. Aslında çok daha sık yapmamız gereken bir özeleştiri denebilir bu eylem için. Hem sosyal hem eğitimsel; hatta daha çok finansal olarak hedeflerinizin neresindesiniz? Tüm bunların birbirini çapraz bir etkileşimle tamamladığı düşünülürse bu eylemi gerçekleştirmek şart. En güzel yolu ise rutin hayatınızın dışına çıkıp ona dışarıdan bakmak olsa gerek. Her şeyden uzaklaşıp, zihniniz boş bir şekilde hayatınızı tam merkeze alarak dürüst bir muhasebeye başlayın. Bunun en iyi yolu doğada kendinizle baş başa geçireceğiniz birkaç gün olabilir. Peki bu yüzleşmeyi çıtır çıtır yanan bir kamp ateşi eşliğinde yapmaya ne dersin? Bazen dünyadaki yerinizi anlamanın tek yolu yıldızlarla yapacağınız küçük bir sohbette gizli olabiliyor.

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